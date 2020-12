Zrobiłem zakupy i będę je spłacał przez 3 miesiące bez odsetek. Twisto chce ulżyć portfelom przed świętami

Okres przedświąteczny to zdecydowanie najcięższa pora roku pod względem wydatków. A gdyby tak przełożyć płatność za część zakupów na styczeń i luty? Z taką właśnie propozycją wyszedł niedawno do polskich konsumentów fintech Twisto.

Twisto zadebiutowało w Polsce pod koniec 2019 r. i od tej pory systematycznie rozszerza zakres usług. Początkowo aplikacja weszła w ostre starcie z Revolutem – oba rozwiązania oferują bowiem bezprowizyjne przewalutowania po kursach międzybankowych. Głowna różnica polegała na tym, że o ile Revolut wymagał doładowania karty, Twisto oferuje limit na wydatki od siebie.

Z czasem drogi obu startupów zaczęły się rozjeżdżać. Po wybuchu pandemii każdy z nich zaczął szukać własnej drogi do zerwania z łatką „apki od wakacji”. Twisto postawiło na rozwój płatności w sklepach online. Czesi dodali do swojej oferty wirtualną kartę płatniczą, wprowadzili funkcję Spilt, umożliwiającą dzielenie rachunku na kilka osób i umożliwili klientom wykorzystywanie mechanizmu odroczonej płatności.

Kupiłem teraz, spłacę w lutym

Od 30 listopada w aplikacji pojawiła się kolejna funkcja, szczególnie warta rozpatrzenia w kontekście zbliżających się świąt. Twisto umożliwia nam rozbicie płatności na trzy miesiące bez naliczania odsetek. Jak to działa? Pokażę wam to na swoim własnym przykładzie.

Twisto mocno promuje nowe rozwiązanie z poziomu aplikacji, dlatego znalezienie odpowiedniej zakładki jest banalnie łatwe.

Po kliknięciu w zakładkę „zakupy" pojawia nam się lista ze sklepami, które weszły we współpracę z Twisto w ramach produktu „podziel na 3". W tej grupie mamy zarówno platformy sprzedażowe w postaci Allegro oraz AliExpress, jak i sklepy odzieżowe (np. Puma, Modivo, Bon Prix), obuwnicze (Deichmann, eobuwie.pl), meblarskie (Agata Meble, Black Red White) i drogerie.

Po krótkim namyśle zdecydowałem się odświeżyć swoją garderobę. Koronawirus z punktu widzenia konsumenta ma bowiem jedną niezaprzeczalną zaletę - w trakcie pandemii sklepy z ubraniami organizują wyprzedaż za wyprzedażą.

W tym miejscu dochodzimy do dość ważnego momentu. Po wybraniu sklepu musimy przenieść się na jego witrynę internetową za pomocą aplikacji Twisto. W innym wypadku rozłożenie płatności na raty będzie niemożliwe. Po drodze apka informuje nas, że musimy wydać co najmniej 200 zł i zapłacić kartą Twisto lub za pomocą Twisto Pay.

Wciskamy duży zielony przycisk „idź na zakupy" i ruszamy na łowy. Okazje dzięki łączeniu rabatów w sklepie udaje się znaleźć dość szybko.

Choć oszczędziłem ponad 200 zł, na fakturze wciąż widnieje kwota 237 zł. Dużo i mało jednocześnie. W przededniu (a może nawet w trakcie) świątecznych zakupów, nie każdy może sobie na taką ekstrawagancję pozwolić.

Po podaniu swoich danych osobowych, wpisałem numer karty Twisto. Kilka sekund później na ekranie wyskoczył mi push informujący, że aplikacja gratuluje mi dokonania zakupów. To jednak nie koniec.

Zakupy w trzech ratach

W tym momencie zalogowałem się do apki po raz drugi. Okazało się, że na rozłożenie płatności na styczeń i luty będę musiał poczekać. Jest to możliwe dopiero po zaksięgowaniu płatności co, jak podaje aplikacja, może potrwać do dwóch dni roboczych. Wtedy będę musiał wrócić do Twisto i kliknąć w pozycję, którą chce rozbić na raty. Apka już teraz policzyła mi, że miesięcznie zapłacę 79,10 zł.

Oczywiście z racji tego, że korzystamy z karty kredytowej, pieniądze i tak nie znikną natychmiast z naszego konta. Sfinalizowanie zakupów wiąże się z uszczupleniem limitu kredytowego, który użytkownik Twisto przyznaje sobie tuż po założeniu konta.

Rozbicie płatności na trzy miesiące daje nam jednak nieco swobody w momencie nadejścia terminu spłaty. Na początku nowego roku (a dokładniej 15 stycznia), gdy dostanę wykaz zakupów wraz z kwotą do spłacenia, na podsumowaniu pojawi się tylko 1/3 moich dzisiejszych zakupów. Za resztę zapłacę już w kolejnych miesiącach.

Czy kredyt w Twisto jest bezpieczny?

Czy w rozwiązaniu proponowanym przez Twisto znajduje się jakiś haczyk? Raty w ramach „Podziel na 3" są darmowe (RRSO wynosi 0 proc.) i nie ma tu żadnych haczyków. Mogą z nich korzystać użytkownicy obu planów Twisto – zarówno bezpłatnego – Online, jak i Space (za 9,99 miesięcznie).

Właściwie możemy mówić o jednym zagrożeniu charakterystycznym dla wszystkich usług finansowych działających na zasadzie kart kredytowych. Jeżeli za bardzo rozsmakujemy się w wydawaniu pieniędzy, może się okazać, że spłata karty mocno nadwyręży nasz budżet albo, co gorsza, nie będziemy w stanie spłacić karty na czas i przyjdzie nam zapłacić odsetki.

Z drugiej strony Twisto umożliwia nam śledzenie stanu limitu kredytowego na bieżąco. Kwota dostępnego i zużytego limitu to pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy po włączeniu aplikacji. Możemy także ustawić niski limit kredytowy, dzięki czemu skroimy swoje zakupowe szaleństwa na miarę swoich możliwości. W ten sposób, podchodząc do tematu z głową, system ratalny bez odsetek od Twisto okazuje się wartą do rozpatrzenia propozycją.

* Materiał powstał we współpracy z Twisto