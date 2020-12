Android 11 i One UI 3 już dziś trafiają na Samsunga Galaxy S20

Samsung dziś oficjalnie udostępnił One UI 3, najnowszą wersję swojej nakładki systemowej, która tym razem będzie działać w oparciu o Androida 11. Możesz ją już pobrać na Galaxy S20.

Już dziś posiadacze Samsungów Galaxy S20, S20 Plus i S20 Ultra mogą pobrać najnowszą wersję systemu na swoje smartfony. Tym razem nie jest to tylko kosmetyczna aktualizacja, ale pełna zmiana systemu, bowiem na wspomniane smartfony trafia najnowszy Android 11 z nakładką One UI 3.

Jeżeli masz smartfon z polskiej dystrybucji, już powinieneś móc zainstalować nową wersję systemu. W pierwszej kolejności aktualizacja wkracza do Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych oraz "na większość rynków europejskich", w tym do Polski.

Co nowego w One UI 3.0?

Nowości są już znane od kilku tygodni, a wymienił je Piotrek Grabiec w swoim tekście, do którego odsyłam.

Nie należy spodziewać się rewolucji, bo nowy system wdraża serię małych poprawek. Część paneli będzie teraz przezroczysta, a jedną z głównych nowości będzie grupowanie multimediów w centrum powiadomień. Pojawi się tam nowy kafelek, w którym w prosty sposób będziemy mogli przełączać się pomiędzy źródłami dźwięku.

Część powiadomień będzie też bardziej rozbudowana, co zobaczymy np. w przypadku komunikatorów. Ekran blokady zostanie zaktualizowany o rotujące tapety, które będą mogły zmieniać się co jakiś czas na bazie jednej z 10 kolekcji.

Jedną z ciekawszych nowości jest urozmaicenie haptycznych reakcji smartfona. Interakcja z niektórymi elementami interfejsu ma wywoływać lekkie wibracje, co zapowiada się ciekawie z użytkowego punktu widzenia.

Jakie smartfony Samsunga docelowo dostaną One UI 3 i Androida 11?

Aktualizacji mogą się spodziewać posiadacze smartfonów serii Galaxy Note 20, S10 oraz Note 10, a także osoby korzystające ze składanych smartfonów Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Z Flip. Wszystkie tu urządzenia zostaną zaktualizowane w ciągu kilku tygodni. One UI 3 trafi też na wybrane modele serii Galaxy A, a aktualizację zobaczymy w pierwszej połowie 2021 r.

Kogo zabrakło? Póki co wielkim nieobecnym jest Samsung Galaxy S20 FE. Nie trafił on do pierwszej fali aktualizacji i nie jest wymieniony w kolejnych. Obstawiam jednak, że to tylko niedopatrzenie. Aktualizacja S20 FE pojawia się w przeciekach z Twittera, a ma zostać udostępniona 14 grudnia. Według nieoficjalnych informacji seria Note 20 otrzyma aktualizację 7 grudnia.

Samsung swoim zwyczajem robi świetną robotę z aktualizacjami. Nowe wersje oprogramowania są przygotowywane bardzo szybko, jako pierwsze lub jedne z pierwszych na całym rynku. Tak jest też w wypadku Androida 11 i One UI 3. Jednocześnie Samsung nie zmienia swojej polityki aktualizacji, w ramach której na nowe wersje systemu można liczyć tylko przez dwa lata. Użytkownicy Galaxy S9 mogą zapomnieć o Androidzie 11, a przecież nadal mają szybkie urządzenia.

W świecie Androida jest to jednak standardem. A szkoda, bo Apple pokazuje, że da się sprawnie aktualizować smartfony nie tylko przez 2-3 lata, ale nawet przez pięć, co widzimy np. w przypadku iPhone'a 6S z 2015 r., który może działać z najnowszym iOS 14.