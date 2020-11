Toshiba chce nam udowodnić, że tani telewizor może dobrze brzmieć

Toshiba wprowadza do Polski 15 nowych telewizorów z Androidem TV Pie i gwarancją trzech aktualizacji rozwojowych ich oprogramowania. Nie to jest jednak najciekawsze, a system audio od japońskiej firmy Onkyo.

Toshiba – marka należąca do Vestela – wprowadza do Polski nową linię telewizorów Ultra HD z Androidem TV Pie i systemem nagłośnienia Onkyo. Jest to zdecydowanie godne odnotowania. W ostatniej mojej recenzji telewizora tej marki nie mogłem wyjść ze zdumienia, jak dobry był to sprzęt – choć oczywiście w kontekście jego bardzo atrakcyjnej ceny. W tym w kwestii modułu audio, który u większości konkurentów wypada niemal zawsze poniżej oczekiwań.

Każda z trzech wprowadzanych serii nowych telewizorów jest dostępna w pięciu rozmiarach (65, 58, 55, 50 i 43 cale). Wszystkie modele działają Androidzie TV Pie i obsługują Chromecasta. Co ciekawe i nietypowe nawet u bardziej renomowanych producentów Toshiba gwarantuje, że wszystkie oferowane telewizory będą otrzymywać aktualizacje rozwojowe swojego systemu. Przynajmniej do Androida TV 12.

Modele Toshiba UA6B63DG i UA4B63DG posiadają również wbudowane moduły Bluetooth, które pozwalają na bezprzewodową komunikację z innymi urządzenia domowej rozrywki.

Nowe telewizory Toshiba na 2020 r. Jakość obrazu i dźwięku.

Oczywiście trudno mi cokolwiek powiedzieć o możliwościach audio-wideo nowych telewizorów. Na razie informacje czerpiemy z materiałów prasowych producenta, a te, jak nietrudno się domyślić, są wyjątkowo… optymistyczne.

Wiemy jednak, że Toshiba zastosowała w nowych modelach mechanizm rekonstrukcji obrazu HD do Ultra HD. Ciekawie się też zapowiada zastosowanie w tych telewizorach systemu wygaszania Micro Dimming – strefowe wygaszanie ekranu, które wpływa bardzo korzystnie na kontrast, zazwyczaj jest stosowane w ciut droższych modelach. W modelach UA6B63DG i UA4B63DG poza typowymi standardami HDR w formie HDR10 i HLG pojawi się również obsługa Dolby Vision.

Najciekawsze jest jednak to, że telewizory z linii Toshiba UA6B63DG oraz UA4B63DG zostały wyposażone w głośniki marki Onkyo i dekoder dźwięku Dolby Audio i DTS. Sama marka jeszcze nie świadczy o jakości i raczej tonowałbym entuzjazm. Jednak do tej pory testowane Toshiby faktycznie oferowały ponadprzeciętną jakość dźwięku, co na tej półce cenowej jest bardzo rzadko spotykane.

Telewizory Toshiba na 2020 r. – ceny i dostępność.

Serie UA6B63DG i UA4B63DG charakteryzują się tymi samymi funkcjami, ale różnią wyglądem podstawy. UA6B63DG jest oparty na stylowej dużej stopie, z kolei UA4B63DG ma dwie nóżki, które dają możliwości dostosowania soundbara.

Modele Toshiba UA6B63DG, UA4B63DG w rozmiarach 43, 50, 55, 58, 65 są już dostępne w Polsce. Ceny z okazji Black Friday prezentują się następująco:

55UA6B63DG – 1,9 tys. zł

65UA6B63DG – 2,7 tys. zł

55UA2063DG – 1,7 tys. zł

65UA2063DG – 2,7 tys. zł