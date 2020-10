W polskim sklepie znalazłem szkła do nowych iPhone’ów 12. Wyciekły wszystkie rozmiary

4 interakcji

Mamy już zdjęcia szybek ochronnych do telefonów z rodziny iPhone 12. Już wiemy, że w tym roku Apple nie zrezygnuje z ogromnego notcha, a w jego nowych smartfonach zamontowane zostaną 5,4-calowe, 6,1-calowe i 6,7-calowe ekrany.

16:54 Na końcu tekstu znajduje się aktualizacja z wypowiedzią przedstawiciela firmy Green Cell.

Premiera tegorocznych telefonów Apple’a odbędzie się już na początku przyszłego tygodnia. Firma kilka dni temu wysłała do przedstawicieli mediów zaproszenie na wirtualną konferencję i znalazło się na nim hasło „Hi, Speed!”. Można domniemywać, że clou tej prezentacji będą modemy 5G i procesory Apple A14, ale i tak spodziewamy się (przynajmniej częściowego) odświeżenia bryły.

iPhone 12 — co już wiemy?

Na to, że design iPhone’ów zmieni się na przypominający kultowego już iPhone’a 5s, a tym samym będzie spójny z najnowszymi iPadami, wskazują liczne przecieki. Niestety wygląda też na to, iż Apple nie rezygnuje z notcha. Mimo to i tak cieszymy się z odświeżenia portfolio — pojawią się tym razem rzekomo cztery telefony, w tym jeden będący całkowitą nowością:

iPhone 12 mini z ekranem o przekątnej 5,4-cala;

iPhone 12 z ekranem o przekątnej 6,1-cala;

iPhone 12 Pro z ekranem o przekątnej 6,1-cala;

iPhone 12 Pro Max z ekranem o przekątnej 6,7-cala;

Sam, podobnie jak Mateusz, planuję co prawda zakup iPhone’a 12 Pro, a chociaż najpewniej akurat model z linii Pro pojawią się w sklepach dopiero w listopadzie, to i tak powoli zacząłem poszukiwania szkła ochronnego na… swój obecny telefon. Sam co prawda nie używam ani szybek, ani case’ów, ale mojego iPhone’a 11 Pro przejmie niedługo narzeczona i wolę dmuchać na zimne…

Google zawiódł mnie do sklepu Świat Baterii, gdzie znalazłem zdjęcia szkieł ochronnych do… telefonów z linii iPhone 12.

Strona produktu, na którą trafiłem, nazywa się dokładnie „Szkło hartowane GC Clarity szybka ochronna do telefonu Apple iPhone 12 (6,1”)”. Co prawda produkt został przeceniony (sic!) z 62,25 zł na 49,95 zł i nie ma go na stanie, a sam opis jest generyczny, bo odnosi się ogólnie do szkieł marki Green Cell, to moją uwagę przykuły załączone do oferty zdjęcia.

Okazało się, że witryna to nie jedynie placeholder jakich wiele i na miniaturze faktycznie widać opakowanie szkła od Green Cell z nadrukowanym napisem iPhone 12 oraz sylwetką tego telefonu. Niestety potwierdza to, że notch zostanie z nami na kolejny rok, ale oprócz tego w galerii pojawiły się też inne zdjęcia szkła do iPhone’a 12. I tu robi się ciekawie.

Dzięki zdjęciom, na których widać zastępcze opakowania trzech szkiełek ochronnych, już wiemy, że przecieki dotyczące wymiarów nowych modeli telefonów Apple’a miały w sobie więcej niż ziarno prawdy. Otrzymaliśmy też potwierdzenie, że ekrany iPhone’a 12 i iPhone’a 12 Pro faktycznie będą identyczne — przynajmniej jeśli chodzi o kształt i długość przekątnej.

Fotografie sampli produkcyjnych, na których wydrukowano nazwy nowych telefonów, musiały trafić do sieci przez przypadek i zdążyły już zniknąć ze strony sklepu, ale udało się je zapisać w wysokiej rozdzielczości. W trakcie pisania tego tekstu wysłaliśmy też pytania do przedstawicieli Green Cella w tej sprawie i, jak tylko otrzymamy odpowiedzi, to zaktualizujemy wpis.

Aktualizacja (16:54): Na nasze pytania w tej sprawie odpowiedział Jakub Biel, head of marketing w firmie Green Cell. Przytaczamy jego stanowisko:

Karta produktu została opublikowana przez przypadek na naszym sklepie, oficjalnie pojawi się po konferencji Apple. Niestety danych nie mogę potwierdzić, ale na pewno chętnie kupię iPhona 12 mini, bo w ulubionych jeansach mam kieszeń na 5,4 cala.