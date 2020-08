iPhone 12 ma przed nami coraz mniej tajemnic. Co nowego o nim wiemy?

Już lada moment Apple zaprezentuje swoje telefony z linii iPhone 12. Do sieci trafiło właśnie mnóstwo informacji na ich temat oraz film wideo prezentujący obudowę jednego z modeli.

Od dawna już słyszymy o tym, że Apple ma pokazać w tym roku cztery nowe telefony. Pojawią się dwa modele z linii iPhone 12, czyli 5,4-calowy iPhone 12 oraz 6,1-calowy iPhone 12 Max, które będą następcami odpowiednio wydanego niedawno 4,7-calowego iPhone’a SE oraz 6,1-calowego iPhone’a 11.

Oprócz tego dostępne będą, zapewne nieco później, dwa modele z linii iPhone 12 Pro, czyli 6,1-calowy iPhone 12 Pro oraz 6,7-calowy iPhone 12 Pro Max. To właśnie one zastąpią 5,8-calowego iPhone’a 11 Pro oraz 6,5-calowego iPhone’a 12 Pro Max i to w nich pojawi się najwięcej nowości.

iPhone 12 — co nowego?

W nocy polskiego czasu do sieci przedostało się naprawdę wiele informacji na temat tegorocznych telefonów Apple’a. Nie są one oczywiście oficjalnie potwierdzone, ale pochodzą z bardzo wiarygodnych źródeł. Podsumowaliśmy najciekawsze z nich i oceniamy szanse na to, że się potwierdzą.

iPhone 12 Pro i ekrany 120 Hz.

Już od pewnego czasu mówi się o tym, że nowe smartfony firmy z Cupertino będą wyposażone w ekrany odświeżane w nawet 120 Hz. Konkurencja montuje takie panele od dawna w swoich telefonach, podczas gdy Apple wprowadził je jedynie w tabletach.

Co istotne, wyświetlacze w iPhonie 12 Pro mają dostosowywać częstotliwość odświeżania do aktualnych potrzeb w celu obniżania poboru energii. Takie dynamiczne zmiany tempa odświeżania działa m.in. w Apple Watchach, tyle że w zakresie od 1 do 60 Hz.

Nowe wyświetlacze pracujące w trybie 120 Hz mają dostać w nazwie dopisek ProMotion, tak jak ma to miejsce w przypadku tabletów. Trafią wyłącznie do iPhone’a 12 Pro oraz iPhone’a 12 Pro Max, a iPhone 12 i iPhone 12 Max będą miały panele 60 Hz.

Nie ma jednak pewności, że faktycznie iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max będą miały taki wyświetlacz — niektóre prototypy są w niego wyposażone, inne nie. Pojawiły się też wieści, jakoby tryb 120 Hz miałby zostać uaktywniony w ramach aktualizacji (tak jak np. różne funkcje aparatu w iPhone’ach w przeszłości).

iPhone 12 Pro Max i nowy aparat.

Od dawna mówi się o tym, że nowe telefony Apple’a z linii iPhone 12 Pro będą wyposażone w trzy obiektywy oraz system LiDAR do robienia zdjęć i kręcenia wideo — podobnie jak iPady. Zdają się to potwierdzać zdjęcia prototypu telefonu iPhone 12 Pro Max. Pozwala on włączyć następujące opcje w aparacie:

zaawansowany tryb nocny;

zaawansowana redukcja szumów;

głębia wideo;

zoom.

iPhone 12 Pro Max i mniejszy wizualnie notch

Jeśli ktoś liczył na to, że iPhone 12 pozbawiony będzie notcha, to się pewnie srogo zawiedzie. Wycięcie w ekranie na przedni aparat, głośnik oraz czujniki niezbędne do działania modułu Face ID nadal jest ogromne.

Mimo to notch może wydawać się mniejszy od poprzednika, nawet jeśli nie zmienią się jego wymiary i po jego lewej stronie zmieści się wskaźnik godziny AM i PM. To można osiągnąć zwiększając powierzchnię wyświetlacza i zwężając ramki.

iPhone 12 — co z ładowarką?

Do sieci trafiły wycinki screenshotów pochodzące rzekomo ze strony sprzedażowej iPhone’a, gdzie pojawiła się informacja o braku ładowarki w zestawie. Kostkę 20 W można rzekomo będzie zakupić osobno. Koresponduje to z dotychczasowymi przeciekami.

Te doniesienia traktowałbym jednak z pewną dozą ostrożności. Apple w przeszłości raczej nie chwalił się w takich miejscach tak dokładnymi danymi jak np. o dokładnej rozdzielczości wyświetlacza, więc te zrzuty mogły zostać spreparowane.

iPhone 12 — data premiery

Po sieci krążą screeny prezentujące rzekomo stronę Apple’a zapraszającą na konferencję 10 września 2020 r. Wcześniej na kanale firmy w serwisie YouTubepojawiła się informacja o wydarzeniu zaplanowanym na ten dzień. I w tym przypadku jestem sceptyczny i to z kilku powodów.

Pierwszym sygnałem alarmowym jest to, że właśnie tego dnia odbyła się konferencja w zeszłym roku — był to wtorek. Teraz ta sama data wypada w czwartek, a w dodatku Apple ostrzegał o tym, że premiera sklepowa może się opóźnić — można domniemywać, że medialny debiut iPhone’a 12 również się opóźni.