Apple zaliczył wpadkę i mógł zdradzić datę swojej kolejnej konferencji za pośrednictwem YouTube’a. Nowe telefony z linii iPhone 12 mogą zostać zaprezentowane już we wrześniu.

W tym roku z powodu pandemii nowe iPhone’y mogą trafić do sklepów ze sporym opóźnieniem. Spodziewamy się obecnie, że pierwsze dwa z aż czterech modeli, które rzekomo mają zostać zaprezentowane, będzie można kupić dopiero w październiku, a kolejne dwa — w listopadzie.

Apple nie kryje zresztą tego, że w tym roku iPhone’y pojawią się później niż zwykle — firma poinformowała o tym przy publikacji najnowszych wyników finansowych. Koronawirus wpłynął na wydajność fabryk, które odpowiadają za nowe sprzęty producenta z Cupertino.

Mimo to sporo jesienna konferencja Apple’a może się odbyć już 10 września 2020 r. i mogą pojawić się na niej iPhone’y 12.

Firma zaproszeń na takowe wydarzenie oficjalnie co prawda jeszcze nie wysłała, ale w serwisie YouTube pojawiła się właśnie zachęta do oglądania nadchodzącej transmisji na żywo. Wydarzenie podpisane słowem Test z grafiką pochodzącą z imprezy WWDC20 zostało zaplanowane właśnie na ten dzień o godz. 19:15.

Może to oczywiście być niepowiązany z niczym ludzki błąd, ale sporo osób uważa, że komuś omsknęła się ręką i tym samym Apple sam zdradził data medialnej premiery nowych swoich telefonów oraz systemów operacyjnych iOS 13, iPadOS 13, watchOS 7, tvOS 13 i macOS 11 Big Sur. Termin wydaje się dość prawdopodobny.

Nie wszyscy są jednak przekonani co do wrześniowej prezentacji iPhone’a 12.

Wśród wątpiących znajduje się m.in. Mark Gurman, czyli pracujący obecnie w Bloomberg News dziennikarz, który opisywaniem Apple’a zajmuje się już od dekady. Jeśli nawet on wątpi w konferencję i potencjalną prezentację telefonów z rodziny iPhone 12 akurat tego dnia, to coś faktycznie może być na rzeczy.

Nie jest też wcale wykluczone, że takiej czwartkowej konferencji nie będzie w ogóle, jeśli podana na YouTubie data była po prostu powtórzoną datą z zeszłorocznej konferencji. Możliwe też, że wydarzenie się odbędzie, ale pojawią się na nim jedynie systemy operacyjne, tablety iPad i zegarki Apple Watch, a smartfony przyjdą później.

W tym roku prezentowanie nowych iPhone’ów we wrześniu wiąże się ze sporym ryzykiem.

Apple może zdecydować się na prezentację nowych telefon dopiero w październiku, żeby konsumenci mogli od razu złożyć zamówienia przedpremierowe, z których pierwsze realizowane będą w ciągu kilku dni, a nie tygodni. Zbyt długi czas oczekiwania jest dla Apple’a, tak po prostu, niebezpieczny.

Ludzie często dokonują zakupów impulsywnie i pod wpływem chwili. Przy prezentacji telefonów z linii iPhone 12 we wrześniu i dostawie przewidzianej dopiero na październik lub listopad, rozum może mieć zaś czas, by przekonać serce, by w dobie pandemii nowego telefonu jednak nie kupować…