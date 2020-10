Zapiszcie tę datę. iPhone 12 zostanie pokazany 13 października

iPhone 12 zostanie zaprezentowany oficjalnie 13 października 2020 r. Apple zaprosił właśnie na swoją drugą jesienną konferencję.

W tym roku koronawirus pokrzyżował plany firmie Tima Cooka. Apple został zmuszony do opóźnienia premiery kolejnej wersji swojego sztandarowego produktu, który nadal odpowiada za większość przychodów amerykańskiej korporacji, o miesiąc. Na szczęście czas oczekiwania się nie wydłużył.

iPhone 12 — prezentacja odbędzie się 13 października

Pierwsza jesienna konferencja Apple’a, która odbyła się we wrześniu, zatytułowana została Time Flies. Pokazano na niej nowe zegarki Apple Watch Series 6 oraz odświeżone iPady Air, które przypominają iPady Pro. Na zaproszeniu na drugą, zaplanowaną na 13 października, pojawiło się z kolei hasło Hi, Speed.

Użycie takich słów nie pozostawia już w zasadzie żadnych wątpliwości, o co Apple’owi chodzi. Firma skupi się tym razem na prezentacji procesora Apple A14 z tabletu iPad Air w smartfonie, a także swojego pierwszego telefonu wyposażonego w modem pozwalający łączyć się z siecią komórkową 5. generacji.

Nie musi to jednak oznaczać, że iPhone’a ze wsparciem 5G kupimy jeszcze w tym miesiącu.

Ptaszki ćwierkają, że w tym roku pojawią się aż cztery nowe telefony Apple’a. Pierwsze dwa z nich, czyli iPhone 12 Mini z ekranem 5,4-cala oraz iPhone 12 z 6,1-calowym wyświetlaczem mają pojawić się w sklepach zaraz po konferencji, ale możliwe, że w nich akurat nie znajdziemy w nich odpowiednich modemów.

W ofercie Apple’a mają pojawić się w tym roku jeszcze dwa iPhone’y, ale z linii Pro, czyli iPhone 12 Pro (6,1-cala) oraz iPhone 12 Pro Max (6,7-cala), ale na nie możemy poczekać nawet do listopada. Będą one przy tym droższe od obu bazowych modeli, a wyższą cenę może uzasadniać wsparcie 5G.

Nie należy jednak wykluczać też scenariusza, w którym Apple zamontuje we wszystkich nowych telefonach te nowe modemy, tak jak rok temu do wszystkich trafiły te same procesory. Możliwa jest również sytuacja, w których tańsze iPhone’y nie będą wspierały wszystkich częstotliwości.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.