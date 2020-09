Klienci Banku Pekao S.A. nie muszą już podpisywać papierowych dokumentów, aby zmienić swoje dane lub ustawienia bankowości elektronicznej Pekao24. Od teraz tego typu dyspozycje będzie można zaakceptować bezpłatnie w oddziale banku za pomocą aplikacji PeoPay lub kodu SMS.

Dzięki nowym rozwiązaniom klienci Pekao mogą wprowadzać zmiany m.in. w danych osobowych, danych kontaktowych czy adresie zamieszkania i korespondencyjnym. Nie trzeba jednak przy tej okazji wypełniać żadnych papierowych druków. Wystarczy telefon komórkowy. W ten sposób możliwa będzie także zmiana wybranych ustawień w Pekao24 – metody autoryzacji oraz limitów transakcyjnych.

Nowe metody autoryzacji to kolejny krok na drodze cyfrowej transformacji. Nasi klienci stają się coraz bardziej cyfrowi, a my chcemy za tym trendem podążać, aby sprostać ich oczekiwaniom - przekonuje Marek Lenz, Dyrektor Centrum IT w Banku Pekao S.A.

Mobilne dyspozycje w Pekao są bezpłatne

Nowe rozwiązanie w Pekao jest całkowicie darmowe i dostępne dla wszystkich klientów banku. Składając dyspozycję w oddziale Banku Pekao S.A. klient będzie poproszony o wybór metody autoryzacji. Użytkownicy bankowości mobilnej będą mogli zaakceptować zmiany przy pomocy PeoPay, a pozostali za pomocą kodu SMS. Jak zapewniają eksperci: taka metoda dla naszych danych jest całkowicie bezpieczna. Wkrótce klienci Banku Pekao S.A. będą mogli autoryzować w ten sposób kolejne dyspozycje.

Odejście od papierowych dokumentów i składania odręcznych podpisów jest dzisiaj czymś całkowicie naturalnym. Zarówno dla klientów, jak i doradców jest to duża oszczędność czasu. Ograniczając papierowe potwierdzenie możemy także zadbać o środowisko naturalne – zwraca uwagę Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao S.A.

To nie pierwsze i nie ostatnie innowacje od Pekao

Bank Pekao zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19 stara się stawiać głównie na te innowacje, które klientom ułatwią życie w tych specyficznych czasach. Wcześniej zaproponowano Aplikacja PeoPay KIDS - efekt prac w Laboratorium Innowacji Banku Pekao S.A. Na ekosystem finansowo-edukacyjny PeoPay KIDS składa się aplikacja mobilna PeoPay KIDS oraz panel dla rodziców. System PeoPay KIDS przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Za pomocą PeoPay Kids można m.in. doładować telefon na kartę czy dokonać przelewu – po zaakceptowaniu go przez rodziców.



Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao