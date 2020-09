24 interakcji

Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że dziś zobaczymy iPada Air 4. generacji i Apple Watcha Series 6. Czy to koniec niespodzianek szykowanych przez Apple'a? Oglądajcie z nami konferencję, która rozpoczyna się dziś o 19.

UWAGA: Jeśli nie widzisz (na dole tego tekstu) live bloga, odśwież stronę.

Gdy zapowiadaliśmy dzisiejszą konferencję Apple'a mieliśmy nadzieję, że producent zaprezentuje mimo wszystko iPhone'y 12, a trafią one do sprzedaży z zapowiadanym przez Tima Cooka kilkutygodniowym opóźnieniem. Kolejne doniesienia wskazywały, że premiera iPhone'ów będzie opóźniona.

Konferencja Apple - wrzesień 2020 - jakie produkty zobaczymy?

Z licznych przecieków wynika, że niemal na pewno podczas dzisiejszej konferencji zobaczymy iPada Air (2020) lub - jeśli ktoś woli - iPada Air 4. generacji.

Nowy tablet Apple'a ma być pośrednikiem między najtańszym urządzeniem (obecnie jest to iPad 7. gen. z ekranem 10,2") a iPadem Pro. Tym razem jednak nie będzie prostego recyklingu starych iPadów Pro, ale mamy zobaczyć konstrukcję z mniejszymi ramkami, która może być spójna z nowymi iPhone'ami. Bazą mają być nowsze iPady Pro, a tablet ma mieć 10,8-calowy ekran i złącze Smart Connector.

Drugi niemal pewny produkt to Apple Watch Series 6. Źródła zbliżone do Apple'a są raczej przekonane, że w przypadku zegarka nie nastąpi rewolucja wzornicza, ale będziemy mieli do czynienia z delikatnym liftingiem. Mówi się również, że Watch ma otrzymać funkcje pulsoksymetru, czyli mierzyć saturację krwi.

Od miesięcy pojawiają się przecieki dotyczące tańszego zegarka - Watcha SE, ale jego premiera na dzisiejszej konferencji jest mało prawdopodobna.

Na liście potencjalnych nowości znajdują się jeszcze słuchawki AirPods Studio, lokalizatory AirTag, a także nowy głośnik HomePod. Mówi się też o powrocie tematu ładowarki bezprzewodowej-widmo, czyli AirPower.

Konferencja Apple - gdzie oglądać?

Konferencja Apple rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego. Będziemy ją dla was relacjonować i opisywać najnowsze produkty oraz usługi Apple'a.

Zapraszamy do wspólnego komentowania i czytania live bloga z konferencji. Stream z konferencji dostępny jest na YouTubie. Live bloga znajdziecie poniżej (jeżeli się nie wyświetla, odświeżcie stronę).

Konferencja Apple - live blog

Zapraszamy do komentowania nowości Apple'a i czytania live bloga z konferencji.

