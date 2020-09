Oto iPad 8. Dwukrotnie mocniejszy od najpopularniejszego laptopa z Windowsem

53 interakcji

Na dzisiejszej konferencji Apple pokazał nową generację najtańszego iPada, czyli iPada 8. Będzie znacznie szybszy od poprzednika.

Jeśli korzystacie już z iPada 7, pewnie zastanawiacie się, co właściwie można w nim jeszcze poprawić. Inżynierowie Apple’a zapewne zadawali sobie to samo pytanie i doszli do wniosku, że postawią na szybkość.

To sprawia, że iPad 8 wygląda identycznie jak wersja 7. To nadal 10,2-calowy tablet o dość zachowawczej obudowie z przyciskiem Home wyposażonym w Touch ID.

Nadal obsługuje rysik iPad Pencil, a także ma Smart Connector do podłączania i zasilania zewnętrznych klawiatur, niekoniecznie tych od Apple.

iPad 8 to przede wszystkim skok wydajnościowy

iPad 8 jest wyposażony w procesor Apple A12 Bionic (4 rdzenie GPU i 6 rdzeni CPU), dzięki któremu mamy zauważyć znaczny skok jakości względem poprzednika. Apple twierdzi, że iPad 8 jest dwukrotnie szybszy od najpopularniejszego laptopa z Windosem, trzykrotnie szybszy od najpopularniejszego tabletu z Androidem i sześciokrotnie szybszy od najpopularniejszego Chromebooka.

To wszystko imponuje zwłaszcza w kontekście ceny. iPad 8 kosztuje tyle samo co poprzednik, a więc 329 dol. w bazowej wersji i 299 dol. w wersji edukacyjnej. Znamy też polskie ceny, które zaczynają się od 1599 zł.



iPad 8 trafi do sprzedaży już w najbliższy piątek. Co ciekawe, ma być wyposażony w iPadOS 14, a więc system na iPada wyprzedzi premierę iOS 14.



