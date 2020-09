Apple Watch Series 6 już oficjalnie - nowy smartwatch Apple’a nie wymaga już iPhone’a do działania

Apple zaprezentował właśnie kolejną generację swojego smartwatcha. Już wiemy, czego możemy spodziewać się po Apple Watch Series 6.

Zegarki w ofercie Apple’a stały się w ostatnich lat takimi osobistymi asystentami dbającymi o naszą kondycję oraz zdrowie. Nic dziwnego, że prezentacja nowego modelu rozpoczęła się od opisu nowości w postaci diod emitujących światło, które zastępują dedykowany pulsoksymetr. Dzięki temu Apple Watch Series 6 będzie potrafił mierzyć saturację krwi.

Apple Watch stał się przy tym właśnie samodzielnym urządzeniem.

Firma z Cupertino zdaje sobie sprawę, że do tej pory grupa docelowa tej kategorii produktów była dość wąska i postanowił ją właśnie rozszerzyć. Nowa funkcja o nazwie Family Setup pozwoli skonfigurować Apple Watch Series 6 z myślą o członku rodziny.

Firma podpowiada, że można w ten sposób ustawić zegarek z własnym numerem telefonu dzieciom lub dziadkom, którzy nie mają i nie potrzebują swojego telefonu komórkowego. Co istotne, ta funkcja ma działać w Polsce, najpewniej w sieci Orange.

Apple Watch Series 6 — nowości

Nowy smartwatch w ofercie firmy z Cupertino napędza dwurdzeniowy procesor Apple S6 bazujący na znanych z iPhone’a układach Apple Bionic. W urządzeniu znalazł się też nowy ekran, który w trybie Always-on będzie znacznie lepiej widoczny w słońcu.

Wśród nowych funkcji, na które Apple zwraca uwagę, jest wykrywanie wysokości nad poziomem morza, na jakiej aktualnie przebywamy. W oprogramowaniu będzie można podejrzeć, jak ten poziom zmieniał się podczas np. wędrówki po górach.

W systemie watchOS 7 pojawią się przy tym całkiem nowe tarcze, a do sprzedaży trafią zupełnie nowe opaski i bransolety.

Wśród nowych i odświeżonych tarcz znalazły się GMT (wiele stref czasowych naraz), Count-up (stopery), Choreograph Pro (wiele cyferblatów naraz), Typograpgh (wiele różnych fontów), Memoji (twarze ruszają się i reagują na dotyk), Pride (którą można dopasować do ubioru). Pojawiła się nawet jedna przygotowana we współpracy ze znanym artystą.

Tim Cook podczas prezentacji zauważył też, że dzięki modularnej budowie tarcz i aplikacjom firm trzecich można dopasować je do swoich potrzeb i przygotować zupełnie inne tarcze dla surferów, fotografów, lekarzy itp. Pokazane zostało zresztą kilka wzorów takich spersonalizowanych tarcz o bardzo konkretnych zastosowaniu wraz z dobranym pod nie zestawem komplikacji.

Apple Watch Series 6 - design

Tak jak się spodziewaliśmy, Apple nie odświeżył obudowy swojego nowego zegarka i Apple Watch Series 6 wygląda na pierwszy rzut oka tak samo jak Apple Watch Series 5 oraz Apple Watch Series 4. Pojawiły się jednak nowe akcesoria: opaski i bransolety.

Najciekawszą nowością jest jednoczęściowa opaska Solo Loop. Jest ona rozciągliwa i powinna dopasowywać się do każdego nadgarstka bez konieczności jakiegokolwiek zapinania i rozpinania. Oprócz niej pojawi się też pleciona Braided Solo Loop w 5 kolorach.

Przy okazji premiery Apple Watch Series 6 odświeżone zostały opaski będące już wcześniej w sprzedaży. Wśród nich są skórzany pasek Leather Band, opaska Nike (wraz z tarczą) oraz Hermes Attelage Band (single tour i double tour).

Apple Watch SE

Zgodnie z oczekiwaniami do oferty Apple’a dołączył właśnie nowy Apple Watch SE, który wyposażony został w procesor Apple S5 oraz większość funkcji znanych z modelu Apple Watch Series 6. Będzie on przy tym wyraźnie tańszy od topowego modelu i będzie można go kupić jedynie w aluminiowym wykończeniu.

Co istotne, Apple Watch SE będzie dostępne w dwóch rozmiarach (40 mm oraz 44 mm), a każdy z modeli może mieć też opcjonalnie moduł LTE. Dzięki temu urządzenie będzie zgodne z funkcją Family Setup. Nie zabraknie na nim aplikacji oraz wsparcia funkcji takich jak detekcja upadków itp.

Apple Watch Series 6 i Apple Watch SE — ceny

Nowy topowy zegarek w ofercie firmy z Cupertino, czyli Apple Watch Series 6, został wyceniony w bazowej wersji na 399 dol. Za model Apple Watch SE trzeba będzie zapłacić 279 dol. W ofercie pozostaje też cały czas Apple Watch Series 3 w cenie 199 dol. Na polskie ceny cały czas czekamy.

(wpis w trakcie aktualizacji…)