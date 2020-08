Nadchodzi nowy iPad z cienkimi ramkami, ekranem 10,8 cala i nowoczesnym wyglądem

Wśród tegorocznych nowości Apple'a zobaczymy nowy model iPada. Będzie to sprzęt wyglądający prawie tak dobrze jak iPad Pro, ale ma być sporo tańszy.

Premiera nowych iPadów odbędzie się już lada moment, bo według przecieków nowe tablety zobaczymy 10 września. Zostaną one pokazane bez większych fanfar i bez konferencji. Apple ma rozesłać informacje prasowe i zaktualizować swoją stronę.

Do sieci trafił właśnie niepublikowany wcześniej schemat, na którym widzimy jeden z nadchodzących iPadów. Będzie to model o zupełnie nowej przekątnej w ofercie Apple’a. Nowy iPad ma ekran o wielkości 10,8 cala, otoczony cienkimi ramkami przypominającymi modele Pro.

Zanim przejdziemy do nowości, rzućmy okiem na obecną linię iPadów.

Linia iPadów dzieli się na cztery serie. Aktualne modele to:

iPad mini 5. generacji. Został zaprezentowany w 2019 r., ma ekran o przekątnej 7,9 cala, starą obudowę i szybki procesor A12 Bionic.

iPad 7. generacji. Podstawowy i najtańszy model. Miał premierę we wrześniu 2019 r. Ma ekran o przekątnej 10,2 cala, starą obudowę, ale ze złączem Smart Connector i czteroletni procesor A10.

iPad Air 3. generacji. Miał premierę w marcu 2019 r. Rozmiar obudowy jest taki sam jak w tanim iPadzie (nie licząc grubości), ale znajdziemy tu większy ekran o przekątnej 10,5 cala i szybszy procesor A12 Bionic.

iPad Pro 4. generacji. Mamy tutaj dwa modele z marca 2020 r. Mniejszy ma 11”, a większy 12,9”. Oba mają nowoczesne obudowy, najlepsze ekrany i najszybsze podzespoły na czele z procesorem A12Z Bionic.

Mamy więc dość drogiego, ale za to szybkiego iPada mini o zawstydzająco przestarzałej obudowie. Mamy taniego iPada 7, który również wygląda przestarzale, ale poza tym nie sposób na niego narzekać. Działa z Pencilem, ma Smart Connector do podłączania klawiatur, a do tego nadal jest bardzo szybki. Kolejna półeczka to starzejący się iPad Air, który obecnie ma niewiele przewag nad tanim iPadem, a jego cena wydaje się w tym kontekście zbyt wysoka. Na szczycie są dwa iPady Pro, które są naj pod każdym względem.

Są dwie możliwości, czym może być nowy iPad z ekranem 10,8 cala.

Schematy nowego iPada opublikował serwis 91Mobiles, a redaktorzy twierdzą, że na grafikach widzimy nowy, tani model iPada. Miała to by być ósma generacja najtańszego tabletu w ofercie. Jeśli to prawda, to nowy iPad Air też musiałby doczekać się odświeżenia obudowy, by nie zostać w tyle. Tym samym wszystkie iPady - poza traktowanym trochę po macoszemu modelem mini - miałyby już nowoczesny wygląd.

Osobiście nie wierzę w takie zmiany. Tani iPad dopiero w ostatniej generacji doczekał się odświeżenia wyglądu i powiększenia ekranu, a Apple nie lubi zmieniać obudowy po zaledwie jednej generacji sprzętu. Wobec tego dużo wiarygodniej brzmi druga możliwość, czyli taka, że schematy przedstawiają nowego iPada Air.

Niedawno pisałem o przecieku pokazującym instrukcję nowego iPada Air, gdzie widzimy cienkie ramki. Taki zabieg byłby bardziej w stylu Apple: środkowy model z oferty (Air) zyskałby obudowę wzorowaną na modelu Pro, ale z nieco mniejszym ekranem (10,8 kontra 11 cali). Z kolei najtańszy iPad 8 zachowałby przestarzałą obudowę.

Na razie wątpliwości budzi system biometrii. Część przecieków mówi, że iPad Air będzie wyposażony w system Touch ID umieszczony na przycisku z boku obudowy. To rozwiązanie podobne do tego stosowanego w smartfonach Xperia. Inne przecieki mówią o tym, że nowy iPad 10,8 cala mieć system Face ID znany z iPada Pro.

Przekonamy się o tym wszystkim najpewniej już 10 września, kiedy Apple pokaże nowe tablety.



