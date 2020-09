Apple One – wszystkie płatne usługi Apple’a na jednym rachunku. I z rabatem

Rzadko kiedy korzystamy z tylko jednej usługi od dostawcy naszego sprzętu. Może da się je jakoś połączyć w jedną całość? Jedną, łatwą do księgowania, opłatę? Już niebawem będzie to możliwe – przynajmniej u Apple’a.

Apple One samo w sobie nie wprowadza funkcjonalnie nic nowego do naszego cyfrowego życia. To pakiet – a właściwie trzy pakiety do wyboru – płatnych usług Apple’a w ramach jednego, wygodnego abonamentu. Zawiera on w sobie Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ i iClouda.

Apple One również w Polsce – znamy ceny w dolarach i zawartość poszczególnych pakietów.

Apple One dostępny będzie w trzech odmianach:

Apple One Individual (15 dol. miesięcznie): Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade i 50 GB na dane w iCloud

Apple One Family (20 dol. miesięcznie): Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade i 200 GB na dane w iCloud dla nas i pięciorga innych członków naszej rodziny

Apple One Premier (30 dol. miesięcznie): Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ i 2 TB na dane w iCloud dla nas i pięciorga innych członków naszej rodziny. Ten plan nie będzie dostępny w Polsce.

Apple One dostępny też będzie w ramach 30-dniowej wersji próbnej bez opłat.

Apple One to przede wszystkim wygoda.

Na naszym wyciągu bankowym zmniejszy się liczba obciążeń karty płatniczej, a my dodatkowo – w zależności od planu i kombinacji usług – możemy zaoszczędzić kilka złotych przez takie łączenie usług. Abonenci Apple One – przynajmniej na razie – nie mogą liczyć na żadne dodatki funkcjonalne, niedostępne dla osób spoza tej usługi. Może to i lepiej, wszak chodzi tu tylko o wygodę, a nie o zmuszanie nas do kupowania pakietu usług po jakiś drobiazg, który nie jest tego wart.



