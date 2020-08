Mówią, że Apple uruchomi abonament Apple One. Jeśli kupię, to najwyższy pakiet

Mark Gurman z Bloomberga powiedział, że Apple połączy wszystkie swoje usługi i będzie sprzedawał w ramach wspólnego abonamentu Apple One. Na 99 proc. wchodzę w to.

Apple to taka firma ze Stanów, która sprzedaje usługi. Znana jest przede wszystkim z tego, że sprzedaje te usługi posiadaczom iPhone’ów.

Apple Music to takie Spotify, ale z fajnym radiem prowadzonym przez żywych ludzi.

Apple TV+ to taki Netflix, w którym nie ma co oglądać. Apple Arcade to taki Netflix dla gier, w którym dobrych gierek jest tak średnio na jeża.

Apple News+ to taki Netflix dla prasy, którego nie ma w Polsce, a w Stanach pies z kulawą nową kupić nie chce.

Jest jeszcze iCloud, czyli taki Dropbox dla tych, którzy nie używają Dysku Google. Czy coś.

Osobiście uznałem, że warto korzystać z Apple Music (mam pakiet rodzinny), Apple TV+ (dali za darmo na rok, to wziąłem), Arcade (opłaciłem na rok, ale w sumie mało gram) i iCloud (musiałem już kupić największy pakiet). Dlatego informacja o Apple One - zestawie pakietów usług - zainteresowała mnie dość mocno.

Mark Gurman z Bloomberga uważa, że w ramach abonamentu Apple One będzie można kupić:

najtańszy pakiet Apple Music z Apple TV+

trochę droższy pakiet Apple Music z Apple TV+ i Apple Arcade

jeszcze droższy pakiet Apple Music z Apple TV+, Apple Arcade i Apple News+

najdroższy pakiet Apple Music z Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ oraz iCloud

Oceńmy wersje abonamentów Apple One

Samo Apple Music jest bardzo dobrą usługą z bogatą ofertą. Samo Apple TV+ jest bardzo słabą usługą z ubogą ofertą. Jednak jeśli ktoś płaci dzisiaj za Apple Music, a pakiet z TV+ nie będzie jakoś drastycznie droższy od samej muzyki, to będzie miało sens go kupić.

Droższa opcja dodaje Apple Arcade. Jeśli Apple Music jest super, a TV+ to rozczarowanie, to Arcade będzie czymś między pomiędzy, ale bliżej rozczarowania niż zachwytu. Gierek jest sporo, zainstalowałem ich dziesiątki, ale grałem w zaledwie kilkanaście. Cała masa tytułów nie oczarowała mnie i poświęcony na ich poznanie czas uważam za stracony. Jednak nadal w Apple Arcade jest kilka tytułów, które lubię, dlatego głupio jest mi rezygnować z abonamentu. Jeśli ta opcja Apple One będzie sensownie wyceniona to zapłacę za Apple Music i Arcade, a TV+ wezmę w gratisie. Gdy chodzi o TV+, to „za darmo” jest uczciwą ceną.

Droższy pakiet daje dostęp do Apple News+. Usługa ta nie ma sensu - po pierwsze nie jest dostępna w Polsce, po drugie w krajach, gdzie jest dostępna, nie cieszy się żadną popularnością. Apple przekombinował. Szkoda czasu na rozważanie tego pakietu.

Najwyższy pakiet dodaje chmurę iCloud. I teraz robi się ciekawie, bo iCloud to bardzo przydatna usługa rozszerzająca funkcje produktów Apple. Sam w iCloudzie trzymam kopię większości dokumentów oraz backup zdjęć (jeden z backupów*). Płacę za najwyższy pakiet 2 TB, który współdzielę z rodziną.

Dlatego, gdy wystartuje już Apple One, będę musiał sobie policzyć, ile płacę za iClouda, za Apple Music i za Arcade. Jeśli okaże się, że za podobną sumę będę mógł kupić najwyższy pakiet Apple One, to wchodzę w to. Niedziałającego w Polsce Newsa+ oraz działającego, ale słabego TV+ biorę wtedy w prezencie.



