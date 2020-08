PS5 obsłuży DualShocki 4 z PS4, ale jest haczyk - nowe gry wymagają kontrolera DualSense

Nie wrzucaj jeszcze swoich DualShocków 4 na OLX-a, bo pady od konsoli PS4 będą zgodne z PS5. Jest tylko jeden haczyk — nowe gry i tak będą wymagały do działania DualSense’a. A co z pozostałymi akcesoriami? Sony odsłania karty.

Microsoft już dawno temu ogłosił, że kontrolery od konsol z rodziny Xbox One będzie można podłączyć do konsoli Xbox Series X. Wynika to z faktu, że akcesorium przygotowany z myślą o nowej konsoli w zasadzie niewiele się różni od tego, które sprzedawane jest od lat poza przyciskiem do robienia zrzutów ekranu. W przypadku urządzeń Sony sprawa jest ciut bardziej skomplikowana.

DualShocka 4 da się podpiąć do PS5, ale tylko z myślą o grach z PS4 uruchamianych w trybie wstecznej kompatybilności.

Oznacza to, że te starsze pady, które gracze mają już u siebie w domach, nie będą kompatybilne z PlayStation 5 w stu procentach. Tak jak będzie można je wykorzystać, by zagrać w gry z poprzedniej generacji, tak te nowe produkcje wydawane tylko na PS5 będą wymagały posiadania nowego kontrolera.

To smutna wieść, bo tym samym Sony wymaga od graczy zakupu dodatkowego akcesorium, jeśli będą chcieli zagrać w więcej osób przy jednym ekranie w np. nową bijatykę. Do tego, jeśli gracze uszkodzą swojego DualSense’a, nie będą mogli go zastąpić znacznie tańszym DualShockiem 4.

W razie awarii DualSense’a trzeba będzie kupić nowszego i droższego pada, by dalej grać w gry wydane na PlayStation 5.

Takie podejście ma jednak swoje plusy, bo DualSense będzie wyposażony w nowy silnik haptyczny i kilka innych unikalnych rozwiązań. Gdyby wszystkie gry musiały być zgodne z padem od PS4, to tych nowości nigdy nie wykorzystano by w pełni, bo cały czas deweloperzy musieliby patrzeć wstecz.

Jest w tym wszystkim jedna dobra wiadomość, która ucieszy wszystkich — akumulator w DualSense ma pozwolić na kilka godzin zabawy więcej niż ten wbudowany w DualShocka 4. Osoby, które do tej pory kupowały dwa pady, bo jeden im potrafił się rozładować w trakcie zabawy, mogą nie mieć już takiej potrzeby.

A co pozostałymi akcesoriami od PlayStation 4 i goglami PlayStation VR?

Z grami wydanymi pierwotnie na PS4 będą zgodne wszystkie przygotowane we współpracy z Sony kierownice i najróżniejszej maści joysticki. Oprócz tego nowa konsola wspiera zestawy słuchawkowe: bezprzewodowe Gold i Platinum oraz te firm trzecich podpinane via USB lub minijack.

Sony dawno też potwierdziło, że z PS5 będą zgodne zestawy PSVR, ale na tym nie koniec. Kompatybilne z konsolą będą też kontrolery Move i Aim Controller oraz PlayStation Camera. W tym ostatnim przypadku trzeba będzie jednak użyć adaptera, ale posiadacze gogli otrzymają go za darmo.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.

Udostępnij na FB

nie mobile