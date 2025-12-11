YouTube dowalił reklamy w oazie bez spamu. To bat na cwaniaków

Ładowanie...

YouTube poinformował, że serwis będzie miał więcej reklam. Pojawią się w sekcji krótkich pionowych filmów typu Shorts. Gigant powiadomił o tym w notatce o aktualizacjach, które zostają wprowadzone przed tegorocznym sezonem świątecznym. Uaktualnienie przeniesie:

wprowadzenie komentarzy w kwalifikujących się reklamach Shorts, co ma stworzyć nowy sposób interakcji między komentującym a sprzedającym;

umożliwienie twórcom filmów linkowania do witryny w marki w celu, aby reklamować produkty.

To akurat będzie miało głównie wpływ na twórców i reklamodawców. Bardziej istotną kwestią jest trzecia część aktualizacji - wprowadzenia reklam Shorts na urządzenia mobilne.

Ale przecież już teraz reklamy są widoczne w Shortsach między filmami, to o co chodzi?

O to, że przerywniki mają pojawić się w internetowej wersji YouTube’a na urządzeniach na smartfonach. Wcześniej były dostępne głównie w aplikacji na telefony. To akurat duży cios w tych, którzy mieli sprytny pomysł na omijanie reklam, korzystając z YouTube w przeglądarce internetowej.

Nowy zestaw reklam jest głównie ukierunkowany w tych, którzy specjalnie korzystali z internetowej wersji, aby nie widzieć spamu. Twórcy twierdzą, że tym sposobem "chcą rozszerzyć wsparcie dla krótkich reklam wideo, które są oglądane i angażujące dla konsumentów na większej liczbie urządzeń". Głównie wymieniają: telewizory, serwis internetowy, komputer oraz urządzenia mobilne.

Prawda jest jednak taka, że gigant najprawdopodobniej chce walczyć z tymi, którzy omijali ograniczenia wersji platformy internetowej stworzonej na urządzenia mobilne. Trudno jednak powiedzieć, czy to coś da. Pamiętajmy, że użytkownicy YouTube’a często kombinują tak, aby móc oglądać bez reklam i bez płacenia.

Wiele programów do surfowania po sieci w wersji na urządzenia mobilne pozwala zainstalować wtyczki typu adblock. Bezpośrednio w aplikacji YouTube na telefony nie ma możliwości walki z reklamami, no może poza płatnym abonamentem Premium.

Gigant chce nas zachęcić do korzystania z YouTube Premium

Trudno nie mieć wrażenia, że ta decyzja to kolejny pomysł giganta na zwiększenie liczby subskrybentów abonamentu YouTube Premium. Subskrypcja obecnie jest dostępna w kilku głównych wersjach:

YouTube Premium student - 18,99 zł/mies.;

YouTube Premium Lite - 17,99 zł/mies.;

YouTube Premium indywidualny - 29,99 zł/mies.;

YouTube Premium rodzinny (do 6 osób) - 59,99 zł/mies.

Najtaniej wypada Premium Lite - jest to rozwiązanie, które głównie służy do usuwania większości reklam. Te nadal jednak mogą się pojawiać w Shortsach i teledyskach muzycznych. Zwykła wersja abonamentu natomiast daje też dostęp do serwisu YouTube Music, odtwarzania w tle oraz pobierania filmów do odtwarzania offline.

Obrazek główny: Dohma48 / Shutterstock.com

Albert Żurek 11.12.2025 16:52

