Wyczyść To z Tefal Clean It. Odkurzacz piorący akurat na Święta

Ładowanie...

Masz dość plam na dywanie, kanapie i fotelach? Ja też miałem! Na szczęście znalazłem w końcu sposób na szybkie i sprawne usuwanie tego typu zabrudzeń, a przede wszystkim śladów, jakie zostawiają po sobie moje koty. Od miesiąca korzystam z odkurzacza piorącego Tefal Clean It i niezwykle sobie cenię to urządzenie. A to idealny sprzęt na nadchodzące Święta!

Pomoże nie tylko w sprzątnięciu mieszkania jeszcze przed pierwszą gwiazdką, ale będzie też nieocenioną pomocą przy wigilijnym stole. Niezależnie, czy jestem gościem, czy też gospodarzem, zawsze się stresuję tym, że na dywan może się wylać barszcz lub czerwone wino - a te, jeśli zaschną, usuwa się niezwykle trudno. Odkurzacz piorący na podorędziu sprawia, że ten stres znika.

A co właściwie potrafi Tefal Clean It?

Nowy model punktowego odkurzacza piorącego marki Tefal zaprojektowany został po to, by pomagać nam w prostym, wydajnym i błyskawicznym usuwaniu rozlanych płynów i plam. Niezależnie od tego, czy zabrudzone zostały podłogi, czy też powierzchnie materiałowe, Clean It pomaga w utrzymaniu perfekcyjnej czystości w domu. Do tego jest niezwykle kompaktowy i może być zawsze pod ręką.

To niezwykle istotne, w tym z perspektywy rodzin z dziećmi, które potrafią nieźle nabałaganić, jeśli tylko na chwilę spuścimy je z oka. Tefal Clean It, nawet z uwzględnieniem praktycznej rączki do jego przenoszenia oraz owiniętych dookoła obudowy przewodów, ma mniej niż 40 cm szerokości, 25 cm głębokości i 35 cm wysokości. Bez problemu wygospodarowałem na niego miejsce w szafie

Do tego ten odkurzacz nie blokuje ciągów komunikacyjnych w mieszkaniu, gdy z niego korzystamy. Doceniamy go również jako właściciele zwierząt domowych. Z małżonką kilka lat temu zdecydowaliśmy się wziąć do domu dwa futrzaki i je kocham, ale czasem mam jednak wrażenie, że ktoś nas oszukał… Po porze karmienia zastanawiam się, czy to faktycznie duże kocury, czy też może jednak małe świnki!

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3

Tefal Clean It to najlepszy przyjaciel właściciela kota lub psa

Zwierzaki domowe niezależnie od gatunku mają w końcu to do siebie, że potrafią wygrzebać karmę z miski - a biorąc pod uwagę to, co potem z nią robią, to chyba najlepiej smakuje im pożywienie jedzone wprost z dywanu. Do tego każdy właściciel kota wie, że takowy raz na jakiś czas potrafi zostawić coś, czego nie powinien, nie w kuwecie, tylko poza nią.

Póki ta „niespodzianka” trafia na kafelki, to pół biedy. Najgorszym, co może się wtedy zdarzyć, jest przejazd odkurzacza automatycznego - no nie polecam, 2/10 (i to pod warunkiem, że robot się zablokuje…). Z kolei jeśli mówimy o kanapie, fotelu lub prześcieradle, to pojawi się plama, a jak takowa zaschnie, to jej późniejsze usunięcie będzie naprawdę sporym wyzwaniem.

Nauczony doświadczeniem wszelkie maści ślady, jakie zostawiają po sobie moje koty, usuwam w tempie ekspresowym. Ręczne sprzątanie tego typu zabrudzeń jest jednak uciążliwe i, co tu dużo mówić, mało przyjemne. I właśnie tu do gry wchodzi wspomniany Tefal Clean It, który usuwa plamy, sierść, niweluje nieprzyjemne zapachy i utrzymuje alergeny pod kontrolą.

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3

Regularne pranie dywanów i tapicerek odkurzaczem piorącym, nawet jeśli nie zostały zaplamione, pomaga usunąć alergeny wraz z roztoczami oraz sierścią zwierząt, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia alergików. Tefal Clean It pomaga w utrzymaniu nie tylko porządku, ale również higieny w domu i mieszkaniu - ale na tym jego zalety się rzecz jasna nie kończą.

Tefal Clean It - specyfikacja

Nowy odkurzacz piorący w ofercie marki Tefal wyposażono w spory pojemnik na wodę, do której dolewamy detergent. Dzięki temu, że ścianki są przezroczyste, od razu widać, czy Clean It jest gotowy do pracy, czy też trzeba uzupełnić płyny. Na obudowie znalazły się podziałki, które wskazują, ile trzeba dolać wody, a ile dołączonego do zestawu płynu - nie musimy używać miarki ani robić tego „na oko”.

Urządzenie jest gotowe do pracy niemal od razu po wciśnięciu sporych rozmiarów guzika, którym również wygodnie wyłączymy sprzęt - nie trzeba w niego za specjalnie celować. Tefal Clean It zapewnia przy tym 750 W mocy, a jego silnik zapewnia moc ssania na poziomie 13 500 Pa. W obudowie zamontowano przy tym nie jeden, a dwa zbiorniki na wodę, czyli czystą i brudną (odpowiednio 2,3 i 1,5 l.).

Dzięki temu, że pojemniki mają sporą pojemność, nie trzeba co chwilę biegać do łazienki, aby dolewać świeżą wodę do jednego i wylewać brudną z drugiego. Jeśli zaś już przyjdzie na to pora, to oba można bardzo łatwo wyjąć - każdy z nich ma wyprofilowany uchwyt, a w trakcie ich ponownego podłączania dzięki odpowiednio wyprofilowanej obudowie same wskakują na miejsce.

Tefal Clean It - zasięg i zawartość zestawu

Co niezwykle mi się podoba w przypadku tego sprzętu, to dwa przydatne uchwyty w obudowie: jeden do nawijania kabla zasilającego, a drugi do przyczepienia końcówki węża po skończonej pracy. Zwykle są to dwa elementy, które podczas chowania odkurzaczy piorących do szafy najchętniej uciąłbym nożyczkami, bo się plączą i o wszystko zahaczając - ale tutaj nie ma takiego problemu.

Podczas przenoszenia Tefal Clean It oraz podczas wyciągania go z szafy i odkładania do niej te dwa elastyczne elementy są stabilnie zamocowane. Zarówno przewód, jak i wąż są przy tym na tyle długie (odpowiednio 5 m i 1,75 m), że zasięg tego urządzenia to prawie siedmem metrów od gniazdka. Dzięki temu podczas testów ani razu nie musiałem szukać przedłużacza.

W pudełku z punktowym odkurzaczem piorącym Tefal Clean It znajdziemy również bogaty zestaw akcesoriów, w tym głowice (w tym szeroka, węższa i bardzo wąska do auta, z dodatkowym włosiem itd). Możemy czyścić zarówno dywany, jak i tapicerki, a także wnętrze samochodu i wiele innych powierzchni. Odkurzacz ma też funkcję samoczyszczenia węża po podłączeniu odpowiedniego akcesorium.

Sprawdź inne nasze teksty poświęcone sprzętom marki Tefal:

Tefal Clean It - cena

A ile za taki punktowy odkurzacz piorący jak Tefal Clean It trzeba zapłacić?Producent wycenia ten model na 999 zł. Do tego firma obiecuje, że taki sprzęt kupuje się na lata - nawet po zakończeniu okresu gwaranacji ewentualne naprawy będzie można realizować przez 15 lat w jednym z 6,2 tys. centrów naprawczych marki Tefal na całym świecie.

Piotr Grabiec 11.12.2025 08:53

Lokowanie produktu : Tefal

Ładowanie...