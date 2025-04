To, co mi się podoba jeszcze bardziej niż fakt, że stacja dokująca ładuje akumulator, to to, że Tefal X-Clean 10 ma funkcję samoczyszczenia (co trwa ok. 1,5 min.) i samosuszenia (co trwa od 30 do 50 min. w zależności od poziomu wilgotności rolki). Zapobiega to namnażaniu się bakterii i minimalizuje ryzyko powstawania nieprzyjemnych zapachów.