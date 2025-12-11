Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Święty Graal PC Master Race to pięcioletnia karta. Ale ten podpis

W tegorocznym konkursie świątecznym Nvidii można wygrać jedyną w swoim rodzaju kartę graficzną - GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk Edition - podpisaną osobiście przez Jensena Huanga.

Maciej Gajewski
GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077
REKLAMA

W świecie hardware’u istnieją produkty, które wykraczają poza granice technologii i stają się legendą. Takim właśnie rarytasem jest limitowana edycja GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077. To symbol epoki, w której ray tracing wchodził do gier na poważnie. A teraz Nvidia dodaje do niej element niemal sakralny: autograf swojego prezesa, Jensena Huanga. 

Podpis człowieka, który zdefiniował kierunek rozwoju grafiki komputerowej i który jest prawdziwym celebrytą w świecie entuzjastów PC gamingu czyni z tej karty coś więcej niż sprzęt. To artefakt, kawałek historii. Zapewne z czasem będzie wart niemałe pieniądze, prawdopodobnie już jest.

REKLAMA

Czytaj też:

Cofnijmy się do 2020 r. i rzadkości absolutnej

Tuż przed premierą Cyberpunka 2077 Nvidia ogłosiła 200 egzemplarzy specjalnej wersji RTX 2080 Ti inspirowanej Night City. Projekt karty został gruntownie przeobrażony – żółto-neonowa obudowa, unikatowy backplate, kolekcjonerskie pudełko. W środku kryła się pełna moc obliczeniowa sztandarowego układu generacji Turing. NVIDIA nie sprzedała ani jednej sztuki. Wszystkie 200 egzemplarzy rozdano w konkursach i akcjach promocyjnych. W głównym rozdaniu na Twitterze zwycięzcy otrzymywali po dwie karty - w sumie 77 zestawów. Reszta trafiła na aukcje charytatywne i specjalne wydarzenia. 

Efekt? Już kilka miesięcy później ceny na eBayu sięgały 4200-5000 dol., a w Wielkiej Brytanii nawet 5000 funtów. Dla porównania standardowa RTX 2080 Ti Founders Edition kosztowała 1199 dol. Limitowana edycja Cyberpunka osiągała więc kilkukrotność ceny bazowej. Większość egzemplarzy pozostała w stanie nienaruszonym - zapieczętowane pudełka, nigdy nieotwierane. Wartość tkwiła w czystym statusie kolekcjonerskim.

Pięć lat później - podpis Huanga

W ramach Holiday 2025 Giveaway Nvidia ponownie wystawia Cyberpunkową edycję RTX 2080 Ti. Tym razem jednak jeden egzemplarz zostanie opatrzony autografem Jensena Huanga. Dla tej najbadziej zaangażowanej społeczności PC Master Race to wydarzenie bez precedensu. Podpis na jednej z najrzadszych kart graficznych w historii Nvidii to coś, czego nie da się wycenić. To nie sprzęt - to relikwia.

Udział w zabawie mogą wziąć gracze z całego świata poprzez kanały społeczności GeForce. Szczegóły zgłoszeń zostaną ujawnione w kolejnych tygodniach, ale wiadomo, że konkurs będzie powiązany zarówno z rocznicą Cyberpunka, jak i nadchodzącym CES-em.

To szansa na zdobycie czegoś, czego nie da się kupić - przedmiotu, którego wartość będzie rosła z każdym rokiem. Egzemplarz z 2020 r. już dziś wart jest kilka tysięcy dolarów. A wersja podpisana przez Huanga? Dla kolekcjonera może być bezcenna.

Cyberpunk i ray tracing - duet idealny

Nie można też zapominać dlaczego właśnie Cyberpunk 2077 stał się ikoną Nvidii. Gra była jednym z największych pokazów możliwości ray tracingu. Od premiery w 2020 r. CD Projekt Red konsekwentnie rozwijał technologię: RT Overdrive, DLSS 3.5 z Ray Reconstruction, a ostatnio DLSS 4 na najnowszych kartach RTX.  RTX 2080 Ti Cyberpunk Edition to więc nie tylko pamiątka. To świadectwo przełomu w historii grafiki komputerowej.

REKLAMA

Dla wszystkich, którzy od lat marzą o tej karcie, tegoroczny konkurs Nvidii może być ostatnią okazją, by zdobyć ją bez wydawania fortuny na rynku wtórnym. A podpis Jensena Huanga dodaje trzecią warstwę wartości: historyczną, kolekcjonerską i prestiżową. 

REKLAMA
Maciej Gajewski
11.12.2025 20:02
Tagi: CyberpunkGeForceKarty graficzneNvidia
Najnowsze
19:57
Wygenerujesz własny epizod Star Wars. Hollywood wiąże sobie stryczek
Aktualizacja: 2025-12-11T19:57:46+01:00
19:03
Chrome na telefon z wielką zmianą. Wkurzy miliony, mogło być gorzej
Aktualizacja: 2025-12-11T19:03:34+01:00
18:56
Android 17 pożycza zabezpieczenia od Apple'a. Lepiej późno niż wcale
Aktualizacja: 2025-12-11T18:56:47+01:00
18:18
The Game Awards 2025 – kiedy i jak oglądać? Wszystko masz tutaj
Aktualizacja: 2025-12-11T18:18:43+01:00
18:02
Musk robi w kosmosie elektrownię i serwerownię. Na Ziemi za drogo
Aktualizacja: 2025-12-11T18:02:24+01:00
17:44
Zniknął za Marsem i zamilkł. Cisza niepokoi NASA, 10 lat pracował wzorowo
Aktualizacja: 2025-12-11T17:44:10+01:00
17:00
Teraz słuchawki są od wyglądania. Nawet nie włożysz ich do ucha
Aktualizacja: 2025-12-11T17:00:09+01:00
16:52
YouTube dowalił reklamy w oazie bez spamu. To bat na cwaniaków
Aktualizacja: 2025-12-11T16:52:16+01:00
16:36
Do czego świat używa AI? Kapitalny raport o nas samych
Aktualizacja: 2025-12-11T16:36:36+01:00
16:28
Trump powiedział, co wie o 6G. Było mi wstyd za ludzi dookoła
Aktualizacja: 2025-12-11T16:28:47+01:00
16:11
Nasza duma narodowa ląduje w USA. Pokażemy im jak się robi broń
Aktualizacja: 2025-12-11T16:11:36+01:00
15:49
Cieszycie się z powrotu kart microSD w telefonach. A nie ma z czego
Aktualizacja: 2025-12-11T15:49:26+01:00
14:56
Trekking w wersji 2.0. Czy nowy Giant Explore E+ to faktycznie król długich dystansów?
Aktualizacja: 2025-12-11T14:56:01+01:00
14:27
XGIMI Vibe One zawstydza rywali ceną – test mobilnego projektora z akumulatorem
Aktualizacja: 2025-12-11T14:27:34+01:00
13:47
PlayStation 5 z napędem w genialnej cenie. Taniej nie kupisz
Aktualizacja: 2025-12-11T13:47:45+01:00
13:14
RegioJet chciał podgryzać PKP Intercity. Kasuje połączenia na potęgę
Aktualizacja: 2025-12-11T13:14:21+01:00
13:01
Kometa 3I/Atlas za chwilę będzie najbliżej Ziemi. Cały świat wpatrzony w niebo
Aktualizacja: 2025-12-11T13:01:19+01:00
12:52
Jaki prezent dla na święta 2025? Orange ma najlepsze
Aktualizacja: 2025-12-11T12:52:03+01:00
12:07
Ksiądz znalazł wymówkę, żeby hałasować w mieście. I pokazał, dlaczego mamy problem
Aktualizacja: 2025-12-11T12:07:38+01:00
11:06
Odkryto najstarsze ognisko na świecie, a przy nim najstarszą zapalniczkę. Archeolodzy aż usiedli
Aktualizacja: 2025-12-11T11:06:47+01:00
10:51
ChatGPT to od teraz mistrz Photoshopa. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-12-11T10:51:32+01:00
10:01
Twój dziadek rozpocznie nowe życie jako cukiernica. "Żałoba potrzebuje nowych form"
Aktualizacja: 2025-12-11T10:01:53+01:00
9:53
Tarcza kopała tunel, ale pozbawiła ludzi mieszkań. Jest szansa na szczęśliwe zakończenie
Aktualizacja: 2025-12-11T09:53:09+01:00
8:55
Szef OpenAI używa ChataGPT do opieki nad niemowlakiem. Biedne dziecko
Aktualizacja: 2025-12-11T08:55:49+01:00
8:53
Wyczyść To z Tefal Clean It. Odkurzacz piorący akurat na Święta
Aktualizacja: 2025-12-11T08:53:17+01:00
8:02
Ryanair to najgorsza linia na świecie. Zmiótł każdego w rankingu
Aktualizacja: 2025-12-11T08:02:26+01:00
7:00
Potężny rozbłysk ukrytej czarnej dziury. Trwał 7 godzin
Aktualizacja: 2025-12-11T07:00:00+01:00
6:15
Pokażesz na granicy, co pisałeś na Facebooku. Albo won do domu
Aktualizacja: 2025-12-11T06:15:00+01:00
6:13
Prawdziwa noc to już luksus. Ludzie chcą jeszcze więcej światła
Aktualizacja: 2025-12-11T06:13:00+01:00
6:08
Teleskop Webba pobił własny rekord. "Spojrzał w otchłań czasu"
Aktualizacja: 2025-12-11T06:08:00+01:00
6:06
Potężna tarcza się przebiła. Powstaje długi tunel dla samochodów
Aktualizacja: 2025-12-11T06:06:00+01:00
6:01
Nie tylko klimat winduje ceny żywności. Prawdziwy winny jest inny
Aktualizacja: 2025-12-11T06:01:00+01:00
21:20
Świat zaczyna przekonywać się do składaków. Ile można czekać
Aktualizacja: 2025-12-10T21:20:31+01:00
20:37
Potężna sieć przemytu napędza chińską rewolucję AI. Powstał czarny rynek chipów
Aktualizacja: 2025-12-10T20:37:06+01:00
20:10
Koniec przewagi NVIDII. Konkurencja wreszcie nadrobiła
Aktualizacja: 2025-12-10T20:10:38+01:00
19:36
RAM droższy niż karty graficzne i procesory. To już jakiś koszmar
Aktualizacja: 2025-12-10T19:36:32+01:00
19:12
Apple ma bat na Rosję. Nie zablokują jednej aplikacji
Aktualizacja: 2025-12-10T19:12:13+01:00
18:49
Biały Dom walczy z fontem Calibri. Jest zbyt lewacki
Aktualizacja: 2025-12-10T18:49:42+01:00
18:23
Będą remastery Fallouta? Zjadłem na nim zęby i czuję się olany
Aktualizacja: 2025-12-10T18:23:06+01:00
18:03
Szykują szpitale na wojnę. Lekarze poczują klimat okopów
Aktualizacja: 2025-12-10T18:03:50+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA