Święty Graal PC Master Race to pięcioletnia karta. Ale ten podpis

W świecie hardware’u istnieją produkty, które wykraczają poza granice technologii i stają się legendą. Takim właśnie rarytasem jest limitowana edycja GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077. To symbol epoki, w której ray tracing wchodził do gier na poważnie. A teraz Nvidia dodaje do niej element niemal sakralny: autograf swojego prezesa, Jensena Huanga.

Podpis człowieka, który zdefiniował kierunek rozwoju grafiki komputerowej i który jest prawdziwym celebrytą w świecie entuzjastów PC gamingu czyni z tej karty coś więcej niż sprzęt. To artefakt, kawałek historii. Zapewne z czasem będzie wart niemałe pieniądze, prawdopodobnie już jest.

Cofnijmy się do 2020 r. i rzadkości absolutnej

Tuż przed premierą Cyberpunka 2077 Nvidia ogłosiła 200 egzemplarzy specjalnej wersji RTX 2080 Ti inspirowanej Night City. Projekt karty został gruntownie przeobrażony – żółto-neonowa obudowa, unikatowy backplate, kolekcjonerskie pudełko. W środku kryła się pełna moc obliczeniowa sztandarowego układu generacji Turing. NVIDIA nie sprzedała ani jednej sztuki. Wszystkie 200 egzemplarzy rozdano w konkursach i akcjach promocyjnych. W głównym rozdaniu na Twitterze zwycięzcy otrzymywali po dwie karty - w sumie 77 zestawów. Reszta trafiła na aukcje charytatywne i specjalne wydarzenia.

Efekt? Już kilka miesięcy później ceny na eBayu sięgały 4200-5000 dol., a w Wielkiej Brytanii nawet 5000 funtów. Dla porównania standardowa RTX 2080 Ti Founders Edition kosztowała 1199 dol. Limitowana edycja Cyberpunka osiągała więc kilkukrotność ceny bazowej. Większość egzemplarzy pozostała w stanie nienaruszonym - zapieczętowane pudełka, nigdy nieotwierane. Wartość tkwiła w czystym statusie kolekcjonerskim.

Pięć lat później - podpis Huanga

W ramach Holiday 2025 Giveaway Nvidia ponownie wystawia Cyberpunkową edycję RTX 2080 Ti. Tym razem jednak jeden egzemplarz zostanie opatrzony autografem Jensena Huanga. Dla tej najbadziej zaangażowanej społeczności PC Master Race to wydarzenie bez precedensu. Podpis na jednej z najrzadszych kart graficznych w historii Nvidii to coś, czego nie da się wycenić. To nie sprzęt - to relikwia.

Udział w zabawie mogą wziąć gracze z całego świata poprzez kanały społeczności GeForce. Szczegóły zgłoszeń zostaną ujawnione w kolejnych tygodniach, ale wiadomo, że konkurs będzie powiązany zarówno z rocznicą Cyberpunka, jak i nadchodzącym CES-em.

To szansa na zdobycie czegoś, czego nie da się kupić - przedmiotu, którego wartość będzie rosła z każdym rokiem. Egzemplarz z 2020 r. już dziś wart jest kilka tysięcy dolarów. A wersja podpisana przez Huanga? Dla kolekcjonera może być bezcenna.

Cyberpunk i ray tracing - duet idealny

Nie można też zapominać dlaczego właśnie Cyberpunk 2077 stał się ikoną Nvidii. Gra była jednym z największych pokazów możliwości ray tracingu. Od premiery w 2020 r. CD Projekt Red konsekwentnie rozwijał technologię: RT Overdrive, DLSS 3.5 z Ray Reconstruction, a ostatnio DLSS 4 na najnowszych kartach RTX. RTX 2080 Ti Cyberpunk Edition to więc nie tylko pamiątka. To świadectwo przełomu w historii grafiki komputerowej.

Dla wszystkich, którzy od lat marzą o tej karcie, tegoroczny konkurs Nvidii może być ostatnią okazją, by zdobyć ją bez wydawania fortuny na rynku wtórnym. A podpis Jensena Huanga dodaje trzecią warstwę wartości: historyczną, kolekcjonerską i prestiżową.

Maciej Gajewski 11.12.2025 20:02

