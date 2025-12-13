Logo
Boty już projektują leki. Brzmi cudownie, ale trochę strasznie

Modele AI tworzą od zera przeciwciała zdolne wiązać trudne cele chorób. Badacze mówią o przełomie w projektowaniu leków, ale czy to bezpieczne?

Marcin Kusz
Koniec zgadywania leków? AI rysuje przeciwciała od zera
Po zaledwie roku od pierwszych demonstracji, że sztuczna inteligencja potrafi zaprojektować przeciwciała od zera, kolejne zespoły pokazują cząsteczki o parametrach zbliżonych do prawdziwych leków. A część z nich zaczyna już szykować się do badań klinicznych.

Sztuczna inteligencja wchodzi do gry

Przeciwciała to białka układu odpornościowego, które rozpoznają i przyklejają się do konkretnych cząsteczek, np. fragmentów wirusów czy białek nowotworowych. Od lat wykorzystuje się je jako leki m.in. w onkologii, reumatologii czy terapii chorób autoimmunologicznych. Każde takie terapeutyczne przeciwciało trzeba jednak najpierw znaleźć w ogromnej puli naturalnych wariantów albo mozolnie dohodować metodami inżynierii białek.

Klasyczna droga wygląda więc jak gigantyczna selekcja. Najpierw powstają biblioteki milionów lub miliardów różnych przeciwciał. Potem naukowcy w laboratorium sprawdzają, które z nich cokolwiek wiążą, próbują poprawiać ich właściwości, testują stabilność i bezpieczeństwo. To lata pracy i ogromne pieniądze, a mimo to wiele kandydatów odpada po drodze.

Nowa fala badań opisanych w Nature i w preprintach pokazuje, że do tej układanki dołączają właśnie algorytmy. Zamiast przeszukiwać przypadkowe miliardy, można spróbować po prostu wrzucić prompta: zaprojektuj przeciwciało, które idealnie usiądzie na tym fragmencie białka chorobotwórczego.

Od białkowych łamigłówek do projektów leków

Przez długi czas nawet najlepsze algorytmy miały problem właśnie z przeciwciałami. Ich fragmenty odpowiedzialne za rozpoznawanie celu (tzw. pętle CDR) są bardzo ruchliwe i elastyczne. Dla programów przewidujących strukturę białek, takich jak słynna AlphaFold, były to najbardziej kapryśne fragmenty całej układanki.

Ostatni rok przyniósł jednak znaczący postęp. Zaktualizowane wersje modeli i nowe narzędzia potrafią dużo lepiej opisać kształt tych czułków. To otworzyło drogę do projektowania przeciwciał de novo – czyli od zera, bez punktu wyjścia w postaci istniejącej cząsteczki.

Na tej fali powstały m.in. modele specjalizujące się w tzw. nanoprzeciwciałach. To uproszczone, jednopasmowe wersje przeciwciał, inspirowane cząsteczkami występującymi u wielbłądów czy rekinów. Są mniejsze, łatwiejsze do produkcji i bardzo atrakcyjne dla przemysłu farmaceutycznego.

Zespoły z MIT, Stanfordu czy Uniwersytetu Waszyngtońskiego pokazują, że wystarczy wygenerować kilkanaście najbardziej obiecujących projektów z modelu AI, aby w laboratorium znaleźć takie nanoprzeciwciała, które naprawdę mocno wiążą białka związane z rakiem czy infekcjami. A to już bardzo blisko parametrów pełnoprawnych leków.

Nanoprzeciwciała, pełne przeciwciała i trudne cele chorób

Najdalej idące deklaracje płyną z firm biotechnologicznych. Startupy takie jak Nabla Bio czy Chai Discovery, chwalą się, że ich algorytmy projektują nie tylko nanoprzeciwciała, ale też pełnowymiarowe przeciwciała.

Co ważne, część z tych projektów celuje w tzw. receptory sprzężone z białkiem G (GPCR). To ogromna rodzina białek zlokalizowanych w błonie komórkowej, która pośredniczy w przekazywaniu sygnałów wewnątrz komórek. Dla farmakologii to wymarzony cel, ale niezwykle trudny do osiągnięcia. GPCR są bowiem bardzo ruchliwe, mają skomplikowany kształt i trudno uzyskać przeciwciała, które będą je rozpoznawać dokładnie tak, jak trzeba.

W testach laboratoryjnych nowe przeciwciała potrafiły wiązać takie cele z siłą porównywalną do leków już obecnych na rynku. Do tego spełniały inne warunki: dawały się wytwarzać w dużej ilości, nie zlepiały się, trzymały stabilną strukturę. Krótko mówiąc – zaczynały przypominać kandydatów na prawdziwe leki, a nie tylko na akademickie ciekawostki.

Od ekranu komputera do pacjenta. Gdzie są granice AI?

Fakt, że AI potrafi zaprojektować przeciwciało o parametrach zbliżonych do leku, nie oznacza, że można już całkowicie zrezygnować z eksperymentów. Modele wciąż słabo przewidują niektóre kluczowe cechy, takie jak dokładna siła wiązania czy zachowanie cząsteczki w złożonych warunkach biologicznych. Laboratorium nadal musi sprawdzić, jak przeciwciało działa na żywych komórkach, zwierzętach, a w końcu u ludzi.

Pojawia się też pytanie o bezpieczeństwo. Przeciwciała zaprojektowane od zera są teoretycznie podobne do tych naturalnych, ale organizm może uznać je za obce i wygenerować silną odpowiedź immunologiczną. Takie reakcje potrafią przekreślić nawet najbardziej obiecujący projekt. Naukowcy muszą więc nauczyć się oceniać to ryzyko na równi z innymi parametrami.

Do tego dochodzi dobór celów. Skoro można w miarę szybko wygenerować setki różnych przeciwciał, prawdziwym wyzwaniem staje się wybranie tych chorób i białek, gdzie taki lek wniesie coś zupełnie nowego. Jedną z nadziei jest właśnie sięganie po trudne cele, czyli białka, które do tej pory uchodziły za nieuchwytne dla klasycznych metod projektowania leków.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

13.12.2025 07:20
Tagi: lekimedycynaSztuczna inteligencja (AI)
