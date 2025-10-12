REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

50 tysięcy nowych leków w kilka minut. Ale testy liczone w latach

Rewolucja czy iluzja? AI projektuje tysiące antybiotyków, ale ich testy to zupełnie inna historia.

Marcin Kusz
Sztuczna inteligencja na wojnie z superbakteriami
REKLAMA

Sztuczna inteligencja szturmem weszła do laboratorium i zaprojektowała dziesiątki tysięcy potencjalnych antybiotyków. W teorii to rewolucja. W praktyce jednak droga do nowego leku może być równie długa i wyboista, jak dawniej. Eksperci ostrzegają, że AI potrafi zaprojektować, ale nie zastąpi testów w laboratorium ani ludzkiej wiedzy.

REKLAMA

AI kontra superbakterie

W obliczu dramatycznego wzrostu oporności bakterii na antybiotyki w samych Stanach Zjednoczonych zakażenia wywoływane przez tzw. bakterie z koszmaru wzrosły o 69 proc. w ciągu zaledwie czterech lat. Naukowcy szukają więc nowych rozwiązań. Jednym z najbardziej obiecujących kierunków okazuje się sztuczna inteligencja.

Jak czytamy na łamach Nature, zespół naukowców z Uniwersytetu Pensylwanii, kierowany przez Césara de la Fuente, od dekady rozwija algorytmy, które analizują ogromne zbiory danych biologicznych, by znaleźć potencjalne związki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. W najnowszym projekcie AI zaprojektowała 50 tys. peptydów, czyli krótkich łańcuchów aminokwasów, które mogą mieć właściwości antybakteryjne.

Projekt w sekundach, testy w miesiące

Co niezwykle imponujące, zaprojektowanie 50 tys. cząsteczek zajęło AI zaledwie kilka minut. Z tego zestawu wybrano 46 najlepiej rokujących kandydatów, które następnie zsyntetyzowano w laboratorium. Około 35 z nich wykazało aktywność przeciwko przynajmniej jednej bakterii, a jednocześnie nie były toksyczne dla ludzkich komórek nerkowych. Najlepiej rokujące związki przeszły testy na myszach zakażonych bakterią Acinetobacter baumannii, czyli jednym z najbardziej opornych szczepów.

Naukowcy tonują jednak entuzjazm. Jak zaznacza prof. Jim Collins z MIT, wiele zaprojektowanych przez AI molekuł okazuje się chemicznie niestabilnych lub zbyt trudnych do syntezy. W jego badaniu z setek zaproponowanych struktur udało się wyprodukować zaledwie 24. I tylko kilka wykazało realne działanie przeciwko szczepom opornym na znane leki.

Problemy, których AI jeszcze nie rozwiązuje

Największe ograniczenie nie leży w samym projektowaniu, lecz w przejściu od wirtualnego modelu do rzeczywistej substancji. Część cząsteczek jest zbyt skomplikowana, by dało się je odtworzyć przy rozsądnym nakładzie środków. Inne z kolei wymagają kosztownych i wieloetapowych syntez, co znacznie ogranicza ich użyteczność w praktyce klinicznej.

Z pomocą przychodzi nowe podejście opracowane przez zespół Jona Stokesa z Uniwersytetu McMastera w Kanadzie. Jego model GenAI generuje nie tylko strukturę molekuły, ale i przepis na jej syntezę z dostępnych fragmentów chemicznych. Dzięki temu aż 85 proc. zaprojektowanych przez ich system cząsteczek daje się wyprodukować w laboratorium.

Sztuczna inteligencja szuka celu

AI może również wskazywać, jak dokładnie działa nowa substancja, czyli który element bakterii atakuje. Zamiast mozolnych, kosztownych eksperymentów biologicznych, system opracowany przez Stokesa potrafi przewidzieć mechanizm działania antybiotyku w zaledwie 100 sek. Weryfikacja tej prognozy w laboratorium zajęła naukowcom 6 miesięcy.

Przeczytaj także:

REKLAMA

To pokazuje, że AI potrafi znacząco przyspieszyć wstępne etapy badań, ale nie zastępuje klasycznych testów in vitro i in vivo. Obecna technologia nadal wymaga udziału naukowców, którzy selekcjonują, syntetyzują i sprawdzają działanie każdej obiecującej cząsteczki. Dopóki zaprojektowane leki nie trafią do badań klinicznych, nie sposób ocenić, czy którakolwiek z tych 50 tys. cząsteczek faktycznie zadziała u ludzi. Warto jednak śledzić temat, bo jest niezwykle interesujący.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
12.10.2025 07:13
Tagi: lekiSztuczna inteligencja (AI)Wirusyzdrowie
Najnowsze
7:03
Przewrót w chemii. Polakom wystarczą godziny, inni muszą pracować tygodniami
Aktualizacja: 2025-10-12T07:03:00+02:00
16:50
Firma od Pegasusa już poza kontrolą Izraela. Kto będzie szpiegował polskich posłów?
Aktualizacja: 2025-10-11T16:50:00+02:00
16:40
Niezwykłe skupisko ciemnej materii. Astronomowie nie mogą się napatrzeć 
Aktualizacja: 2025-10-11T16:40:00+02:00
16:30
Chrome ma nowość dla nas wszystkich. "Przebodźcowanie podczas surfowania"
Aktualizacja: 2025-10-11T16:30:00+02:00
16:20
"Nadciąga wielka apokalipsa". Czemu Wielka Brytania utajnia raport klimatyczny?
Aktualizacja: 2025-10-11T16:20:00+02:00
16:10
"Clickbait to hańba" - mówi Papież Leon XIV, a my słuchamy
Aktualizacja: 2025-10-11T16:10:00+02:00
16:10
Opakowania kaucyjne w sklepach od poniedziałku. Koniec waszych wymówek
Aktualizacja: 2025-10-11T16:10:00+02:00
10:52
Uwaga, potężne kontrole na polskich drogach. Chodzi o smartfony
Aktualizacja: 2025-10-11T10:52:38+02:00
7:51
Popularny youtuber ostrzega. "Nachodzą straszne czasy"
Aktualizacja: 2025-10-11T07:51:00+02:00
7:41
AI zdobędzie Nobla. Szybciej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-10-11T07:41:00+02:00
7:31
Algorytmy ułatwiają projektowanie trucizn. Oj, mamy problem
Aktualizacja: 2025-10-11T07:31:00+02:00
7:21
Stworzyli nerkę pasującą do każdego. Skończy się dramat pacjentów
Aktualizacja: 2025-10-11T07:21:00+02:00
7:11
Cylinder do saturatora: wymień, nie kupuj. Szkoda kasy i planety
Aktualizacja: 2025-10-11T07:11:00+02:00
7:00
Ludzkie bakterie przetrwały kosmos. Jelita gotowe do lotu na Marsa
Aktualizacja: 2025-10-11T07:00:00+02:00
20:34
Awantura o niemieckie masło w polskim samolocie. Skandaliczne smarowanie bułki
Aktualizacja: 2025-10-10T20:34:31+02:00
18:43
Samsung odpalił świetną promocję. Nie możesz przegapić
Aktualizacja: 2025-10-10T18:43:13+02:00
18:32
Microsoft chce zajrzeć do twoich maili. Pozwolisz mu?
Aktualizacja: 2025-10-10T18:32:31+02:00
18:18
Allegro wzmacnia swoją usługę. "Kamień milowy"
Aktualizacja: 2025-10-10T18:18:44+02:00
17:57
Sony ma sprytny plan. Na takie PlayStation 6 warto czekać
Aktualizacja: 2025-10-10T17:57:31+02:00
17:47
Play zrobi ci szybszy internet za darmo. Żałuję, że go nie mam
Aktualizacja: 2025-10-10T17:47:46+02:00
17:32
Rząd się wygadał. Pokazał Samsunga, jakiego nie widziałeś
Aktualizacja: 2025-10-10T17:32:50+02:00
15:50
Android ma już Liquid Glass. Długo z tym nie czekali
Aktualizacja: 2025-10-10T15:50:11+02:00
15:46
Windows ma nową aplikację. Notatnik to przy niej kombajn
Aktualizacja: 2025-10-10T15:46:00+02:00
13:50
Instagram jak Kanał Zero. Chce wbić się na telewizory
Aktualizacja: 2025-10-10T13:50:45+02:00
13:43
Nowe procesory Intel Core są jak pantera. Będzie łatwiej wybrać laptop
Aktualizacja: 2025-10-10T13:43:58+02:00
13:37
Będę gadał z Mapami Google. Czekałem na to latami
Aktualizacja: 2025-10-10T13:37:53+02:00
13:17
System kaucyjny stworzy problem, którego nie było. Ekspertka ostrzega
Aktualizacja: 2025-10-10T13:17:02+02:00
12:56
Powrót do szkoły i na studia: zadbaj o odpowiedni sprzęt. Poznaj serię GeForce RTX 50
Aktualizacja: 2025-10-10T12:56:52+02:00
12:07
Podróżujesz, klimatyzacja musi działać. PKP Intercity ma przechlapane
Aktualizacja: 2025-10-10T12:07:51+02:00
12:01
Trump nie umie w internet. Pomyłka jak z kabaretu
Aktualizacja: 2025-10-10T12:01:32+02:00
11:04
Telefony wpływają na ludzkie ciało. Najbardziej odczuwają to kobiety
Aktualizacja: 2025-10-10T11:04:20+02:00
10:19
Nowa aplikacja popularniejsza niż ChatGPT. Ludzie oszaleli na jej punkcie
Aktualizacja: 2025-10-10T10:19:11+02:00
9:10
Sprawdzi twój bilet i cię nagra. Polskie miasto rozjuszy pasażerów
Aktualizacja: 2025-10-10T09:10:51+02:00
8:41
YouTube ogłasza amnestię dla kłamców. To bardzo zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-10T08:41:20+02:00
8:07
Przychodzisz do lekarza, a tam Apple. Wyrzucę telefon, jeśli to przejdzie
Aktualizacja: 2025-10-10T08:07:45+02:00
7:24
VPN do Ukrainy: Jak uzyskać ukraiński adres IP?
Aktualizacja: 2025-10-10T07:24:14+02:00
7:01
Miłośnicy kina w domu: superważne ogłoszenie
Aktualizacja: 2025-10-10T07:01:27+02:00
6:20
Apple ma przekichane. Największy konkurent wykosi jego sprzęt
Aktualizacja: 2025-10-10T06:20:01+02:00
6:16
Projektant Apple'a bierze się za Ferrari. Nie wiem, czy jestem gotowy na taki luksus
Aktualizacja: 2025-10-10T06:16:00+02:00
6:15
Fotowoltaika nie przejdzie. Mieszkańcy: "Nie chcemy krajobrazu z Księżyca"
Aktualizacja: 2025-10-10T06:15:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA