Koncern Alphabet przekazał światu naukowemu dane, które prawdopodobnie znacząco się przyczynią do szybszego rozwoju biologii i medycyny. Firma, do której należy też Google, wykorzystała swoją SI do badań, którymi do tej pory zajmowały się bardzo drogie superkomputery. Efekty są niezwykle imponujące i jeszcze bardziej pożyteczne.