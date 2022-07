Jak oszczędzać wodę? Co zrobić, żeby obniżyć rachunki za wodę i żyć ekologicznie?

Oczywiście powoli się to zmienia. Są apele, niektórzy w pamięci mają przykład Skierniewic, gdzie w wielu rejonach miasta tej wody faktycznie zabrakło. Daleko nam jednak do sytuacji z Indii czy RPA. W 2018 roku władze Kapsztadu namawiały mieszkańców miasta do ograniczenia zużycia wody do poziomu 25 litrów dziennie na osobę. To poważne ograniczenie, które można było spełnić jedynie ograniczając codzienny prysznic do dwóch minut (20 litrów wody), czy też mycia rąk tylko płynami dezynfekcyjnymi.