Oszczędza wodę, nie roznosi zarazków, ułatwia gotowanie. Bezkontaktowy perlator na kran teraz w świetnej cenie

Perlator to niewielkie urządzenie zakładane na kran, które oszczędza wodę. Model Blitzwolf jest dodatkowo włączany bezkontaktowo, ruchem dłoni w powietrzu.

OFERTA: Bezdotykowy perlator kranowy Blitzwolf BW-FUN8 kupicie w świetnej cenie 149,99 zł w Sklepie Spider’s Web.

Jak działa perlator do wody? Ten sprytny element można zamontować na zakończeniu kranu baterii w kuchni lub łazience. Jego zadaniem jest napowietrzanie strumienia wody, dzięki czemu strumień jest szerszy, a to sprawia, że możemy włączać mniejszy strumień wody bądź korzystać z wody krócej. Efekt? Mniej zużytej wody, czyli czysta korzyść dla portfela, ale i dla planety. Różnica w zużyciu wynosi od 35 do nawet 60 proc.

Bezdotykowy perlator kranowy Blitzwolf to urządzenie, które nie tylko napowietrzy strumień wody, ale jednocześnie zadba o wygodę i zdrowie. Ma on bowiem zbliżeniowy czujnik ruchu, dzięki czemu możemy włączyć i wyłączyć strumień wody poprzez ruch dłoni przed baterią. To rozwiązanie wyjątkowo higieniczne, ponieważ nie roznosimy bakterii i wirusów na elementach baterii. Idealne rozwiązanie na czas pandemii, ale nie tylko.

Dotykowy perlator docenią też osoby, które często gotują. Przy przyrządzaniu posiłków często działamy szybko i mamy dwie zajęte ręce. Jeśli zdarzało ci się odkręcać wodę łokciem, wiesz o czym mowa. Przy bezdotykowym perlatorze takie problemy znikają.

Dodatkowo perlator ma funkcję automatycznego wyłączania wody po trzech minutach, jeśli zdarzy ci się zapomnieć o lecącym strumieniu.

Jak działa bezdotykowy perlator kranowy Blitzwolf BW-FUN8?

Do działania czujnika zbliżeniowego jest niezbędny akumulator, który jest wbudowany w perlator. Bez obaw, urządzenie jest całkowicie wodoodporne i zostało zaprojektowane do użytku z wodą. Wbudowany akumulator wystarcza na dziewięć miesięcy pracy, a po tym czasie wystarczy go doładować poprzez portu Micro USB ukryty pod uszczelką. To kolejne ekologiczne rozwiązanie, dzięki któremu nie musimy kupować kolejnych baterii czy akumulatorków.

Czujnik zbliżeniowy działa w dwóch trybach. Jeżeli potrzebujemy standardowego strumienia wody, wystarczy że zbliżmy dłoń na odległość 1-10 cm od spodu perlatora. Jeśli natomiast potrzebujemy mocnego strumienia, musimy zbliżyć dłoń od frontu na odległość 1-6 cm. To rozwiązanie sprawia, że mocny strumień wody nie uderzy z duża siłą w dłoń, a kuchnia nie będzie zachlapana.

Uniwersalny system mocowanie sprawi, że Blitzwolf BW-FUN8 jest kompatybilny ze standardowymi bateriami jakie znajdziemy w Polsce.



