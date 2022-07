Teraz rozpuszczają zwłoki zamiast je spalać. Resomacja zastąpi kremację

Wszyscy chyba znają kultową scenę z drugiego odcinka Breaking Bad, w którym Jesse Pinkman i Walter White za pomocą kwasu fluorowodorowego rozpuszczają w wannie ciało Emilio Koyamy. Choć naukowcy potwierdzili, że scena miała pewne naukowe nieścisłości, to sam scenariusz rozpuszczenia ludzkiego ciała za pomocą substancji chemicznej jest jak najbardziej możliwy do spełnienia - i to nie tylko w przypadku gangsterskich porachunków.