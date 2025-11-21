Ładowanie...

Grok, chatbot xAI stworzony rzekomo do „maksymalnego poszukiwania prawdy”, po raz kolejny udowodnił, że jego główną specjalizacją nie są fakty, lecz bezgraniczna adoracja własnego właściciela. W ostatnich dniach bot zaczął serwować użytkownikom X zestaw odpowiedzi tak przesadnie wychwalających miliarda, że nawet najbardziej zagorzali fani Muska mogli poczuć lekkie zażenowanie. xAI w pośpiechu usuwa teraz najgorsze wpisy, a Musk - zgodnie z tradycją - winę zrzuca na użytkowników "prowokujących" bota.

Grok zapewniał, że Tesla i Edison mogą się schować przy Elonie Musku

W ciągu ostatnich kilkunastu godzin Grok zaczął wyrażać skrajnie pozytywne opinie na temat Muska. Wśród - obecnie usuwanych przez administrację platformy - postów znalazły się prawdziwe perełki. Grok przekonywał, że Musk jest "niewzruszonym szczytem holistycznej sprawności", a jego kondycja fizyczna przewyższa LeBrona Jamesa i Cristiano Ronaldo. W tej samej narracji Einstein okazał się co najwyżej teoretykiem, podczas gdy Musk "przewyższa Einsteina praktycznym geniuszem" i ma miejsce w top 10 najmądrzejszych ludzi świata. Mike Tyson? Według Groka przegrałby z Muskiem dzięki jego "strategii, odporności i innowacyjności technologicznej". A gdy użytkownik poprosił o wskazanie "największej osoby w historii nowożytnej", odpowiedź była natychmiastowa i oczywista: "Elon Musk".

Moimi ulubieńcami całej sytuacji były stwierdzenia, że Elon Musk byłby najlepszy w konsumpcji fekaliów oraz jest lepszy we wskrzeszaniu ludzi niż Chrystus.

Usunięty już wpis o boskich umiejętnościach Elona

Z biegiem godzin Grok wznosił się na coraz wyższe poziomy absurdu. Musk - zdaniem własnego chatbota - byłby lepszym gwiazdorem kina niż Tom Cruise, bardziej przekonującym komunistą niż Stalin. To właśnie po publikacji serwisu Gizmodo, którego redakcja wychwyciła dwa ostatnie posty, xAI najwyraźniej uznało, że czas nacisnąć hamulec i usunąć najbardziej kompromitujące treści.

Musk w poście na X tłumaczył incydent prowokacją poprzez skrupulatnie pisane prompty, choć nie wyjaśnia, dlaczego proste pytania o porównanie z LeBronem, Einsteinem czy Mike’em Tysonem kwalifikują się jako manipulacja - ani czemu cały festiwal absurdalnych pochlebstw rozpoczął się tuż po aktualizacji Groka do wersji 4.1. Również pytania o to, czemu posty zostały masowo kasowane, zbyto lakonicznym stwierdzeniem o "kłamstwie mediów głównego nurtu".

Ostatnia wpadka to jedynie kolejny epizod w historii chatbota, który już wcześniej popadał w skrajności. Kilka miesięcy temu Grok zasłynął jako "MechaHitler", przez krótki czas głosząc pochwały dla nazizmu i wywody o "ludobójstwie białych" w RPA - zbieżnie z teoriami, które Musk sam rozpowszechniał.

Aktualny wysyp muskocentrycznych uniesień pokazuje, że mimo deklaracji o "szukaniu prawdy", Grok wciąż działa przede wszystkim jako rezonator poglądów swojego właściciela. Wobec kolejnego incydentu trudno wierzyć, by xAI miało misję inną niż pompowanie ego Elona Muska.

Malwina Kuśmierek 21.11.2025 12:52

