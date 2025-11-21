REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Czatbot Muska robi z niego mistrza picia moczu. Absurd poza skalą

Grok, czatbot Elona Muska, z pełnym przekonaniem stwierdził, że miliarder jest sprawniejszy niż Christiano Ronaldo, mądrzejszy niż Einstein i w ogóle to byłby lepszym komunistą niż Stalin. A no i jadłby kupę lepiej niż Biden.

Malwina Kuśmierek
Grok nadmiernie chwalił Elona Muska
REKLAMA

Grok, chatbot xAI stworzony rzekomo do „maksymalnego poszukiwania prawdy”, po raz kolejny udowodnił, że jego główną specjalizacją nie są fakty, lecz bezgraniczna adoracja własnego właściciela. W ostatnich dniach bot zaczął serwować użytkownikom X zestaw odpowiedzi tak przesadnie wychwalających miliarda, że nawet najbardziej zagorzali fani Muska mogli poczuć lekkie zażenowanie. xAI w pośpiechu usuwa teraz najgorsze wpisy, a Musk - zgodnie z tradycją - winę zrzuca na użytkowników "prowokujących" bota.

REKLAMA

Grok zapewniał, że Tesla i Edison mogą się schować przy Elonie Musku

W ciągu ostatnich kilkunastu godzin Grok zaczął wyrażać skrajnie pozytywne opinie na temat Muska. Wśród - obecnie usuwanych przez administrację platformy - postów znalazły się prawdziwe perełki. Grok przekonywał, że Musk jest "niewzruszonym szczytem holistycznej sprawności", a jego kondycja fizyczna przewyższa LeBrona Jamesa i Cristiano Ronaldo. W tej samej narracji Einstein okazał się co najwyżej teoretykiem, podczas gdy Musk "przewyższa Einsteina praktycznym geniuszem" i ma miejsce w top 10 najmądrzejszych ludzi świata. Mike Tyson? Według Groka przegrałby z Muskiem dzięki jego "strategii, odporności i innowacyjności technologicznej". A gdy użytkownik poprosił o wskazanie "największej osoby w historii nowożytnej", odpowiedź była natychmiastowa i oczywista: "Elon Musk".

Moimi ulubieńcami całej sytuacji były stwierdzenia, że Elon Musk byłby najlepszy w konsumpcji fekaliów oraz jest lepszy we wskrzeszaniu ludzi niż Chrystus.

Usunięty już wpis o boskich umiejętnościach Elona

Z biegiem godzin Grok wznosił się na coraz wyższe poziomy absurdu. Musk - zdaniem własnego chatbota - byłby lepszym gwiazdorem kina niż Tom Cruise, bardziej przekonującym komunistą niż Stalin. To właśnie po publikacji serwisu Gizmodo, którego redakcja wychwyciła dwa ostatnie posty, xAI najwyraźniej uznało, że czas nacisnąć hamulec i usunąć najbardziej kompromitujące treści.

Musk w poście na X tłumaczył incydent prowokacją poprzez skrupulatnie pisane prompty, choć nie wyjaśnia, dlaczego proste pytania o porównanie z LeBronem, Einsteinem czy Mike’em Tysonem kwalifikują się jako manipulacja - ani czemu cały festiwal absurdalnych pochlebstw rozpoczął się tuż po aktualizacji Groka do wersji 4.1. Również pytania o to, czemu posty zostały masowo kasowane, zbyto lakonicznym stwierdzeniem o "kłamstwie mediów głównego nurtu".

Ostatnia wpadka to jedynie kolejny epizod w historii chatbota, który już wcześniej popadał w skrajności. Kilka miesięcy temu Grok zasłynął jako "MechaHitler", przez krótki czas głosząc pochwały dla nazizmu i wywody o "ludobójstwie białych" w RPA - zbieżnie z teoriami, które Musk sam rozpowszechniał.

Aktualny wysyp muskocentrycznych uniesień pokazuje, że mimo deklaracji o "szukaniu prawdy", Grok wciąż działa przede wszystkim jako rezonator poglądów swojego właściciela. Wobec kolejnego incydentu trudno wierzyć, by xAI miało misję inną niż pompowanie ego Elona Muska.

REKLAMA

Więcej na temat Groka:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
21.11.2025 12:52
Tagi: ChatbotElon MuskSztuczna inteligencja (AI)X (Twitter)
Najnowsze
12:01
Spotify z funkcją, która wkurzy konkurencję. Na to czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-11-21T12:01:43+01:00
11:37
Przetrwały 9 miesięcy w kosmicznej pustce. Wyniki szokują
Aktualizacja: 2025-11-21T11:37:39+01:00
11:02
Android z nową przeglądarką. Pobrałem bez wahania
Aktualizacja: 2025-11-21T11:02:04+01:00
10:20
Od komety 3I/ATLAS coś się odłączyło. "Statek-matka mógł wypuścić sondy"
Aktualizacja: 2025-11-21T10:20:06+01:00
9:01
Motorola edge 70: 6.67 cala, 5.99 mm i gadżety za ponad tysiaka
Aktualizacja: 2025-11-21T09:01:04+01:00
8:51
Airbnb idzie na rękę Polakom. Wreszcie zapłacimy "po naszemu"
Aktualizacja: 2025-11-21T08:51:49+01:00
8:09
Android wjeżdża w ekosystem Apple'a. Ajfoniarze tracą argument
Aktualizacja: 2025-11-21T08:09:29+01:00
6:45
Na krańcu naszego układu odkryliśmy lodowe światy. To sekret Neptuna
Aktualizacja: 2025-11-21T06:45:00+01:00
6:34
Armia USA dostanie elektrownie jądrowe. Na ciężarówkach
Aktualizacja: 2025-11-21T06:34:00+01:00
6:23
Pijesz fluorowaną wodę i spada ci IQ. W końcu zbadali wielki mit
Aktualizacja: 2025-11-21T06:23:00+01:00
6:12
Złapali kosmiczny korkociąg – jedno z najrzadszych zjawisk Wszechświata
Aktualizacja: 2025-11-21T06:12:00+01:00
6:01
Polska kupuje łodzie podwodne. Włosi zaskoczyli, dają coś ekstra
Aktualizacja: 2025-11-21T06:01:00+01:00
20:29
Polska już nie tania, za to bez planu. Zachód pokazuje nas palcem
Aktualizacja: 2025-11-20T20:29:02+01:00
19:28
Drogi RAM oznacza drogie telefony. Dostanie się biedniejszym
Aktualizacja: 2025-11-20T19:28:53+01:00
19:13
Uber ma nowego pracownika. Ma sześć kół i wygryzie kurierów
Aktualizacja: 2025-11-20T19:13:02+01:00
18:29
PKP zawiesza istotną usługę. Przez zagrożenie terroryzmem
Aktualizacja: 2025-11-20T18:29:04+01:00
18:12
Historyczny start Falcona 9. Polska przejmuje kosmos, na serio
Aktualizacja: 2025-11-20T18:12:22+01:00
17:38
Tworzymy Wojskowe Schengen. Armie Europy nie będą spętane biurokracją
Aktualizacja: 2025-11-20T17:38:09+01:00
17:22
Laptopy ARM wreszcie nadają się do gier. Koniec wykluczenia
Aktualizacja: 2025-11-20T17:22:25+01:00
17:06
Nvidia naprawia Windowsa. Gry zaczęły mulić ale jest już ratunek
Aktualizacja: 2025-11-20T17:06:02+01:00
16:32
Chrome z nową, bardzo przydatną funkcją. Zrobiło się pionowo
Aktualizacja: 2025-11-20T16:32:46+01:00
16:17
InPost wydłuża czas odbioru paczek. Sprawdź swój paczkomat
Aktualizacja: 2025-11-20T16:17:44+01:00
16:03
Polska buduje czołgom niewidzialną tarczę. Ruski dron nie przeleci
Aktualizacja: 2025-11-20T16:03:04+01:00
15:49
Są już inteligentne kolczyki. Mają sposób na przekuwanie uszu
Aktualizacja: 2025-11-20T15:49:57+01:00
14:58
Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition – test. Nie trzeba logo, papaya mówi za siebie
Aktualizacja: 2025-11-20T14:58:40+01:00
13:31
W Polsce są złe warunki pracy? Twórca ChataGPT mówi "potrzymaj mi piwo"
Aktualizacja: 2025-11-20T13:31:38+01:00
12:53
Przydatne nowości w Mapach Google. Wreszcie będziesz anonimowy
Aktualizacja: 2025-11-20T12:53:02+01:00
11:26
Czarny piątek? Idę na Geekbuying po gadżety w świetnych cenach
Aktualizacja: 2025-11-20T11:26:41+01:00
11:09
Ocean na księżycu Saturna z cegiełkami życia. Jest ważny dowód
Aktualizacja: 2025-11-20T11:09:33+01:00
10:07
Koniec irytujących ciasteczek. Unia klęka przed big techami, ale są plusy
Aktualizacja: 2025-11-20T10:07:36+01:00
9:30
Są zdjęcia komety 3I/Atlas. Brutalnie rozprawiają się z domysłami
Aktualizacja: 2025-11-20T09:30:45+01:00
8:56
Czarny piątek z umiarem. Jak nie poddać się zakupowej gorączce?
Aktualizacja: 2025-11-20T08:56:43+01:00
8:10
Z tym elektrycznym mopem święta mi nie straszne. Roborock F25 Ace - recenzja
Aktualizacja: 2025-11-20T08:10:40+01:00
7:48
ChatGPT jak diabeł. Uczniów już skusił, teraz idzie po nauczycieli
Aktualizacja: 2025-11-20T07:48:30+01:00
7:25
Microsoft naprawił Pasek zadań w Windowsie 11. Ale to nie to, co myślisz
Aktualizacja: 2025-11-20T07:25:27+01:00
7:00
Domowe seanse zamiast kina. Podczas Black Week Polacy inwestują w rozrywkę w domu
Aktualizacja: 2025-11-20T07:00:00+01:00
6:13
Tańszy Samsung będzie miał dziwną przewagę. Wyprzedzi Galaxy S26
Aktualizacja: 2025-11-20T06:13:00+01:00
6:12
Tajne satelity przestały być tajne. Sprawa się rypła przez astronoma-amatora
Aktualizacja: 2025-11-20T06:12:00+01:00
6:03
Lotnisko w Krakowie jest feralne. Drugie mogłoby pomóc, ale jest problem
Aktualizacja: 2025-11-20T06:03:00+01:00
6:00
Wojsko uzbroi nasze Abramsy. Zyskają potężną ochronę
Aktualizacja: 2025-11-20T06:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA