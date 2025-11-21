REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Android Auto z ogromnym ulepszeniem. Sprawdź u siebie

Google zaczyna udostępniać spore ulepszenie dla Android Auto. Jeśli korzystasz z niego w swoim samochodzie, zyskasz dostęp do mnóstwa przydatnych funkcji. 

Albert Żurek
Android Auto Gemini
REKLAMA

Producent dodaje bowiem do dotychczasowego systemu asystenta sztucznej inteligencji Gemini. Opcja, która do niedawna kojarzyła nam się głównie z telefonami, ułatwi zarządzenie multimediami bez odrywania rąk od kierownicy. To coś, na co bardzo czekałem. 

REKLAMA

Android Auto ze sztuczną inteligencją Gemini

Wprowadzenie Gemini do Androida Auto zapowiedziano w maju tego roku. Musieliśmy zatem poczekać ponad pół roku. Google ogłosił, że od 20 listopada 2025 r. Gemini trafia do interfejsu Android Auto.

Asystent głosowy oparty na sztucznej inteligencji zastępuje wcześniej stosowanego Asystenta Google. W pierwszej kolejności z nowości skorzystają ci, którzy zaktualizowali już Asystenta do Gemini na swoich telefonach.

Skąd taka zależność? Android Auto nie jest oddzielnym oprogramowaniem. To właściwie nakładka na system multimedialny samochodu (lub smart radia), pozwalająca korzystać z aplikacji z telefonu na zewnętrznym ekranie. Dlatego wymaga przewodowego lub bezprzewodowego połączenia smartfona z Androidem.

Pierwsi użytkownicy mogą już skorzystać z Gemini na Android Auto. Wdrożenie dla wszystkich korzystających ma potrwać kilka najbliższych miesięcy. Jeśli masz na swoim telefonie Gemini (znaczna część nowoczesnych telefonów już nie korzysta z Asystenta Google) i masz samochód z Android Auto, polecam sprawdzić, czy nowa funkcja jest już dostępna. Gdy jednak jeszcze nic nie widzisz, będziesz musiał uzbroić się w cierpliwość. 

Co daje Gemini w Android Auto?

Asystent sztucznej inteligencji wbudowany w Androida pozwala nie tylko uzyskać odpowiedzi na pytania ogólne i wyszukiwać treści, ale też wykonywać określone czynności w telefonie. W przypadku Gemini w Android Auto jest bardzo podobnie. Na przykład podczas jazdy ustaloną trasą możemy poprosić sztuczną inteligencję, aby dodała przystanek - np. restaurację. Opcja umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji na temat opinii i innych kwestii.

Jeśli dostaniemy wiadomość SMS, będziemy w stanie w łatwy sposób na nią odpowiedzieć poleceniem głosowym z wykorzystaniem informacji na drodze. Użytkownik może poprosić o wysłanie wiadomości informującej o korku, z szacowanym czasem przyjazdu.

Ciekawą opcją jest też integracja Gemini z innymi usługami, takimi jak Gmail, kalendarz Google, kalendarz Samsung, notatki Google/Samsung czy przypomnienia. Asystent pozwala wyciągnąć informacje z poczty - np. rezerwację hotelu i automatycznie nawigować użytkownika do tego miejsca. Można też podsumować nieprzeczytane wiadomości.

Gemini w Android Auto zyska funkcję sterowania multimediami z aplikacji takich jak Spotify czy YouTube Music. Nie trzeba prosić o konkretną piosenkę czy album - można wykorzystać z poleceń AI. Asystent obsłuży również Gemini Live, czyli konwersacji na żywo.

REKLAMA

Więcej o Androidzie przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
21.11.2025 16:12
Tagi: AndroidAndroid AutoGeminiGoogleSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
15:18
Black Weeks 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-21T15:18:34+01:00
15:05
Atrapa bomby na torach. Policja: "To prowokacja"
Aktualizacja: 2025-11-21T15:05:19+01:00
14:36
Black Weeks 2025: najlepsze promocje na smartwatche i smartbandy
Aktualizacja: 2025-11-21T14:36:22+01:00
13:17
Duo idealne na Szlaku: Jak Wybrać E-MTB, który Pasuje do Was obojga?
Aktualizacja: 2025-11-21T13:17:56+01:00
12:52
Czatbot Muska robi z niego mistrza picia moczu. Absurd poza skalą
Aktualizacja: 2025-11-21T12:52:41+01:00
12:01
Spotify z funkcją, która wkurzy konkurencję. Na to czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-11-21T12:01:43+01:00
11:37
Przetrwały 9 miesięcy w kosmicznej pustce. Wyniki szokują
Aktualizacja: 2025-11-21T11:37:39+01:00
11:02
Android z nową przeglądarką. Pobrałem bez wahania
Aktualizacja: 2025-11-21T11:02:04+01:00
10:20
Od komety 3I/ATLAS coś się odłączyło. "Statek-matka mógł wypuścić sondy"
Aktualizacja: 2025-11-21T10:20:06+01:00
9:01
Motorola edge 70: 6.67 cala, 5.99 mm i gadżety za ponad tysiaka
Aktualizacja: 2025-11-21T09:01:04+01:00
8:51
Airbnb idzie na rękę Polakom. Wreszcie zapłacimy "po naszemu"
Aktualizacja: 2025-11-21T08:51:49+01:00
8:09
Android wjeżdża w ekosystem Apple'a. Ajfoniarze tracą argument
Aktualizacja: 2025-11-21T08:09:29+01:00
6:45
Na krańcu naszego układu odkryliśmy lodowe światy. To sekret Neptuna
Aktualizacja: 2025-11-21T06:45:00+01:00
6:34
Armia USA dostanie elektrownie jądrowe. Na ciężarówkach
Aktualizacja: 2025-11-21T06:34:00+01:00
6:23
Pijesz fluorowaną wodę i spada ci IQ. W końcu zbadali wielki mit
Aktualizacja: 2025-11-21T06:23:00+01:00
6:12
Złapali kosmiczny korkociąg – jedno z najrzadszych zjawisk Wszechświata
Aktualizacja: 2025-11-21T06:12:00+01:00
6:01
Polska kupuje łodzie podwodne. Włosi zaskoczyli, dają coś ekstra
Aktualizacja: 2025-11-21T06:01:00+01:00
20:29
Polska już nie tania, za to bez planu. Zachód pokazuje nas palcem
Aktualizacja: 2025-11-20T20:29:02+01:00
19:28
Drogi RAM oznacza drogie telefony. Dostanie się biedniejszym
Aktualizacja: 2025-11-20T19:28:53+01:00
19:13
Uber ma nowego pracownika. Ma sześć kół i wygryzie kurierów
Aktualizacja: 2025-11-20T19:13:02+01:00
18:29
PKP zawiesza istotną usługę. Przez zagrożenie terroryzmem
Aktualizacja: 2025-11-20T18:29:04+01:00
18:12
Historyczny start Falcona 9. Polska przejmuje kosmos, na serio
Aktualizacja: 2025-11-20T18:12:22+01:00
17:38
Tworzymy Wojskowe Schengen. Armie Europy nie będą spętane biurokracją
Aktualizacja: 2025-11-20T17:38:09+01:00
17:22
Laptopy ARM wreszcie nadają się do gier. Koniec wykluczenia
Aktualizacja: 2025-11-20T17:22:25+01:00
17:06
Nvidia naprawia Windowsa. Gry zaczęły mulić ale jest już ratunek
Aktualizacja: 2025-11-20T17:06:02+01:00
16:32
Chrome z nową, bardzo przydatną funkcją. Zrobiło się pionowo
Aktualizacja: 2025-11-20T16:32:46+01:00
16:17
InPost wydłuża czas odbioru paczek. Sprawdź swój paczkomat
Aktualizacja: 2025-11-20T16:17:44+01:00
16:03
Polska buduje czołgom niewidzialną tarczę. Ruski dron nie przeleci
Aktualizacja: 2025-11-20T16:03:04+01:00
15:49
Są już inteligentne kolczyki. Mają sposób na przekuwanie uszu
Aktualizacja: 2025-11-20T15:49:57+01:00
14:58
Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition – test. Nie trzeba logo, papaya mówi za siebie
Aktualizacja: 2025-11-20T14:58:40+01:00
13:31
W Polsce są złe warunki pracy? Twórca ChataGPT mówi "potrzymaj mi piwo"
Aktualizacja: 2025-11-20T13:31:38+01:00
12:53
Przydatne nowości w Mapach Google. Wreszcie będziesz anonimowy
Aktualizacja: 2025-11-20T12:53:02+01:00
11:26
Czarny piątek? Idę na Geekbuying po gadżety w świetnych cenach
Aktualizacja: 2025-11-20T11:26:41+01:00
11:09
Ocean na księżycu Saturna z cegiełkami życia. Jest ważny dowód
Aktualizacja: 2025-11-20T11:09:33+01:00
10:07
Koniec irytujących ciasteczek. Unia klęka przed big techami, ale są plusy
Aktualizacja: 2025-11-20T10:07:36+01:00
9:30
Są zdjęcia komety 3I/Atlas. Brutalnie rozprawiają się z domysłami
Aktualizacja: 2025-11-20T09:30:45+01:00
8:56
Czarny piątek z umiarem. Jak nie poddać się zakupowej gorączce?
Aktualizacja: 2025-11-20T08:56:43+01:00
8:10
Z tym elektrycznym mopem święta mi nie straszne. Roborock F25 Ace - recenzja
Aktualizacja: 2025-11-20T08:10:40+01:00
7:48
ChatGPT jak diabeł. Uczniów już skusił, teraz idzie po nauczycieli
Aktualizacja: 2025-11-20T07:48:30+01:00
7:25
Microsoft naprawił Pasek zadań w Windowsie 11. Ale to nie to, co myślisz
Aktualizacja: 2025-11-20T07:25:27+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA