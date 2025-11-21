Android Auto z ogromnym ulepszeniem. Sprawdź u siebie

Ładowanie...

Producent dodaje bowiem do dotychczasowego systemu asystenta sztucznej inteligencji Gemini. Opcja, która do niedawna kojarzyła nam się głównie z telefonami, ułatwi zarządzenie multimediami bez odrywania rąk od kierownicy. To coś, na co bardzo czekałem.

REKLAMA

Android Auto ze sztuczną inteligencją Gemini

Wprowadzenie Gemini do Androida Auto zapowiedziano w maju tego roku. Musieliśmy zatem poczekać ponad pół roku. Google ogłosił, że od 20 listopada 2025 r. Gemini trafia do interfejsu Android Auto.

Asystent głosowy oparty na sztucznej inteligencji zastępuje wcześniej stosowanego Asystenta Google. W pierwszej kolejności z nowości skorzystają ci, którzy zaktualizowali już Asystenta do Gemini na swoich telefonach.

Skąd taka zależność? Android Auto nie jest oddzielnym oprogramowaniem. To właściwie nakładka na system multimedialny samochodu (lub smart radia), pozwalająca korzystać z aplikacji z telefonu na zewnętrznym ekranie. Dlatego wymaga przewodowego lub bezprzewodowego połączenia smartfona z Androidem.

Pierwsi użytkownicy mogą już skorzystać z Gemini na Android Auto. Wdrożenie dla wszystkich korzystających ma potrwać kilka najbliższych miesięcy. Jeśli masz na swoim telefonie Gemini (znaczna część nowoczesnych telefonów już nie korzysta z Asystenta Google) i masz samochód z Android Auto, polecam sprawdzić, czy nowa funkcja jest już dostępna. Gdy jednak jeszcze nic nie widzisz, będziesz musiał uzbroić się w cierpliwość.

Co daje Gemini w Android Auto?

Asystent sztucznej inteligencji wbudowany w Androida pozwala nie tylko uzyskać odpowiedzi na pytania ogólne i wyszukiwać treści, ale też wykonywać określone czynności w telefonie. W przypadku Gemini w Android Auto jest bardzo podobnie. Na przykład podczas jazdy ustaloną trasą możemy poprosić sztuczną inteligencję, aby dodała przystanek - np. restaurację. Opcja umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji na temat opinii i innych kwestii.

Jeśli dostaniemy wiadomość SMS, będziemy w stanie w łatwy sposób na nią odpowiedzieć poleceniem głosowym z wykorzystaniem informacji na drodze. Użytkownik może poprosić o wysłanie wiadomości informującej o korku, z szacowanym czasem przyjazdu.

Ciekawą opcją jest też integracja Gemini z innymi usługami, takimi jak Gmail, kalendarz Google, kalendarz Samsung, notatki Google/Samsung czy przypomnienia. Asystent pozwala wyciągnąć informacje z poczty - np. rezerwację hotelu i automatycznie nawigować użytkownika do tego miejsca. Można też podsumować nieprzeczytane wiadomości.

Gemini w Android Auto zyska funkcję sterowania multimediami z aplikacji takich jak Spotify czy YouTube Music. Nie trzeba prosić o konkretną piosenkę czy album - można wykorzystać z poleceń AI. Asystent obsłuży również Gemini Live, czyli konwersacji na żywo.

REKLAMA

Więcej o Androidzie przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 21.11.2025 16:12

Ładowanie...