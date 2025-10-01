#B69AFF
To najtańszy telefon Samsunga. Taniej się nie da

Jest nowy najtańszy smartfon Samsunga, który będziesz chcieć kupić. Wygląda na łakomego kąska, który ma wszystko, czego potrzebuje zwykły użytkownik.

Albert Żurek
Chodzi o Samsunga Galaxy M07 - najbardziej podstawowy model z bardziej przystępnej cenowo serii M. To będzie jeszcze tańsza propozycja niż wydany ostatnio Galaxy A17 wyceniony na 849 zł. Sprawdźmy, co potrafi nowoczesny telefon, na który może pozwolić sobie każdy.

Samsung Galaxy M07 już tu jest. Najtańszy nowoczesny smartfon Samsunga

Seria Galaxy M obejmuje wiele świetnych urządzeń, które często bywają nawet tańsze niż te z rodziny Galaxy A. Wystarczy spojrzeć na zeszłorocznego Galaxy M55, który był tańszy od A55, a mimo to oferował bardzo podobne możliwości techniczne.

Z nowym Galaxy M07 ma być tak samo. To właściwie sprzęt o zbliżonych możliwościach do bliźniaczego Galaxy A07 wprowadzonego na rynek w ubiegłym miesiącu. W specyfikację techniczną nowego modelu wchodzi:

  • ekran: 6,7-calowy panel LCD pracujący w rozdzielczości HD+ (1600 x 720 pikseli) z częstotliwością odświeżania 90 Hz;
  • procesor: MediaTek Helio G99;
  • pamięć: operacyjna 4 GB, wewnętrzna 64 GB z możliwością rozszerzenia;
  • aparat główny: 50 Mpix, połączony wypełniaczem 2 Mpix do mierzenia głębi;
  • aparat przedni: 8 Mpix;
  • akumulator: 5000 mAh;
  • łączność: 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.3, audio 3,5 mm;
  • system: Android, nakładka One UI 7, 6 lat aktualizacji;
  • wodoszczelność: IP54;
  • grubość i masa: 7,6 mm, 184 g.

Jak widać, Samsung Galaxy M07 oferuje tylko podstawowe możliwości. Wystarczy tylko spojrzeć na ekran, który prezentuje się, jak gdyby pochodził ze smartfona wydanego w 2020 r. - nie tylko pod względem stylistyki, ale też i rozdzielczości oraz technologii. Brakuje tu niestety panelu OLED. Należy jednak pamiętać, że to możliwie najtańsze urządzenie.

Procesor również nie będzie demonem prędkości, ale wszystko na smartfonie: aplikacje mediów społecznościowych czy inne podstawowe funkcje powinny działać po prostu dobrze. Dużą zaletą urządzenia jest fakt, że można zastosować w nim kartę microSD i zyskać dodatkową przestrzeń na pliki i dane. Sprzęt oczywiście wspiera czytnik linii papilarnych na prawej krawędzi i może pochwalić się też 6-letnim wsparciem aktualizacji. 

Samsung Galaxy M07
fot. Samsung

Inne tanie smartfony konkurencji co najwyżej oferują maksymalnie jeden lub dwa lata uaktualnień po premierze. Samsung akurat robi to najlepiej z wszystkich producentów smartfonów z Androidem, co należy docenić. Akumulator w nowym Galaxy M07 ma standardową pojemność 5000 mAh.

W urządzeniu brakuje aparatu ultraszerokiego oraz głośników stereo, ale tego powinniśmy oczekiwać po tanim smartfonie. Konkurencja w postaci Apple’a także implementuje tylko jeden aparat i głośnik w dużo droższych urządzeniach takich jak iPhone Air wyceniony na 5299 zł. Samsung Galaxy M07 nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży, ale gdy już trafi na rynek, powinien kosztować ok. 500 zł. 

01.10.2025 16:53
