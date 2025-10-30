REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Możesz zbadać swój mocz. W domu

We własnych domach możemy mieć narzędzia, o których dawniej nam się nie śniło. Takim jest nowy U-Scan - malutkie urządzenie, dzięki któremu możesz zbadać swój mocz bez wychodzenia z mieszkania.

Albert Żurek
Urządzenie do badania moczu
REKLAMA

Niedawno pisaliśmy o innym ciekawym rozwiązaniu marki Throne, który stworzył kamerę montowaną w toalecie stworzoną po to, aby badał ludzki stolec oraz mocz. Rozwiązanie marki Withings jest jednak znacznie bardziej zaawansowane, ponieważ nie wykorzystuje kamery, a wkłady analizujące parametry moczu. Dostępne są dwa warianty.

REKLAMA

1500 zł - tyle kosztuje muszla, która zbada twój mocz w domu

Marka Withings właśnie wprowadziła na rynek europejski dwa nowe sprzęty z serii U-Scan. Na pierwszy rzut oka to identyczne urządzenia z obudową w kształcie muszli, która trochę przypomina dizajnerską kostkę toaletową. Jej obowiązkiem nie jest jednak utrzymywanie zapachu, a analizowaniu naszego moczu. 

Według firmy zawiera on 3000 metabolitów, które dostarczają cennych informacji zdrowotnych. Do dyspozycji są dwie wersje U-Scan:

  • U-Scan Nutrio mierzący kluczowe biomarkery moczu: poziom nawodnienia, ketony oraz witaminę C, poziom pH;
  • U-Scan Calci, który śledzi parametry takie jak poziom wapnia, monitoruje zdrowie nerek i ryzyko rozwoju kamieni nerkowych.

Pierwsza wersja - Nutrio ma wspomóc użytkownikowi dobrze się odżywiać. Analizuje biomarkery moczu, które zapewniają "wyraźny obraz reakcji organizmu na odżywianie". Rozwiązanie ma również dawać informacje co do tego, jak określona dieta (i składniki odżywcze) wpływają na organizm użytkownika. Ma też pomóc wykrywać zmiany w metabolizmie, poziom pH i na tej podstawie opracuje spersonalizowane plany.

Druga, nazwana Calci ma podobno pomóc dbać o zdrowie nerek i zmniejszyć ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych. Głównie monitoruje poziom wapnia w moczu - jeśli ten będzie zbyt wysoki, urządzenie ostrzeże nas za pomocą dedykowanej aplikacji. Sprawdza też pH moczu oraz dba o to, aby użytkownik pamiętał o odpowiednim nawodnieniu.

U-Scan Nutrio pozwala na wykonanie 22 testów - (ok. 2-4 tygodniowo), zakładając, że weźmiemy jeden kartridż. U-Scan Calci również został stworzony do obsłużenia 22 testów z jednym kartridżem. Bo tak, oprócz samego urządzenia do poprawnego działania rozwiązania potrzebne są wymienne składy. Sprzęt kosztuje 350 euro - niemal 1500 zł. Tanio zatem nie jest, ale daje wam to możliwość badania moczu z domu.

Producent urządzeń początkowo ubiegał się o zatwierdzenie przez Agencję Żywności i Leków, ale jak dotąd nie otrzymał odpowiednich zgód i certyfikacji. Urządzenia klasyfikowane są jako produkty prozdrowotne. Nie zastąpią zatem profesjonalnych badań u specjalistów.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
30.10.2025 06:00
Tagi: badaniazdrowie
Najnowsze
6:13
Ryanair nie weźmie całej kasy od razu. To co, bierzesz kredyt na bilet?
Aktualizacja: 2025-10-30T06:13:00+01:00
6:12
Bill Gates rozjechał szefa Microsoftu: "Pali miliardami w piecu"
Aktualizacja: 2025-10-30T06:12:00+01:00
6:06
System kaucyjny może być hitem. Brakuje jednej rzeczy
Aktualizacja: 2025-10-30T06:06:00+01:00
6:03
Chińskie autobusy w Polsce. Kręcimy sobie bat
Aktualizacja: 2025-10-30T06:03:00+01:00
6:00
Możesz zbadać swój mocz. W domu
Aktualizacja: 2025-10-30T06:00:00+01:00
21:09
Test ASUS ROG Xbox Ally. Microsoft miał trzy lata i je zmarnował
Aktualizacja: 2025-10-29T21:09:37+01:00
19:53
Nie działa strona mBanku. Jest dobra i zła wiadomość
Aktualizacja: 2025-10-29T19:53:14+01:00
19:25
Zabierzcie posłom ChataGPT. Plotą większe głupoty niż zazwyczaj
Aktualizacja: 2025-10-29T19:25:37+01:00
18:14
Pół internetu leży i kwiczy. Znowu awaria, ale tym razem to nie Amazon
Aktualizacja: 2025-10-29T18:14:49+01:00
18:04
Nowa funkcja Chrome'a. Rzuci ci pytaniem w twarz
Aktualizacja: 2025-10-29T18:04:46+01:00
17:46
Google miał szalony pomysł na telefon. Szkoda, że skończyło się na prototypie
Aktualizacja: 2025-10-29T17:46:36+01:00
17:38
Na Xboksie zagrasz w hity PlayStation. Ryzykowny plan Microsoftu
Aktualizacja: 2025-10-29T17:38:38+01:00
17:11
Szef Microsoftu zadarł z Trumpem. To może się źle skończyć
Aktualizacja: 2025-10-29T17:11:02+01:00
16:58
Zmiana zasad odprawy w Ryanairze. Słono zapłacisz za gapiostwo
Aktualizacja: 2025-10-29T16:58:48+01:00
16:22
Będzie WiFi w tanich liniach lotniczych. Super, ale o Netfliksie zapomnij
Aktualizacja: 2025-10-29T16:22:56+01:00
16:12
Polska w Dolinie Krzemowej. Mamy tam nawet biuro
Aktualizacja: 2025-10-29T16:12:03+01:00
15:27
Nowość na OLX. Wreszcie nie wcisną ci podróbki z bazaru
Aktualizacja: 2025-10-29T15:27:25+01:00
15:10
Mamy już siedem F-35. Najlepsze dopiero przed nami
Aktualizacja: 2025-10-29T15:10:05+01:00
14:49
Nowy Nothing Phone (3a) Lite. Tani telefon dla każdego 
Aktualizacja: 2025-10-29T14:49:01+01:00
14:28
Polska niezależna w produkcji amunicji. Potężna inwestycja w Kraśniku
Aktualizacja: 2025-10-29T14:28:59+01:00
13:50
Słońce z demonicznym uśmiechem. NASA: to nie wróży nic dobrego
Aktualizacja: 2025-10-29T13:50:16+01:00
13:16
Gigantyczna tarcza blokuje centrum miasta. Czas na plan awaryjny
Aktualizacja: 2025-10-29T13:16:47+01:00
12:55
Projektor Samsunga jest magiczny. Zmienił mi stół w ekran dotykowy
Aktualizacja: 2025-10-29T12:55:46+01:00
12:45
Kometa 3I/ATLAS intryguje jak żadna inna. "To koń trojański obcych"
Aktualizacja: 2025-10-29T12:45:42+01:00
11:52
Ryanair definitywnie kończy z papierem. Lepiej naładuj telefon
Aktualizacja: 2025-10-29T11:52:04+01:00
11:22
Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Polska reaguje błyskawicznie
Aktualizacja: 2025-10-29T11:22:46+01:00
10:35
NASA przebiła barierę dźwięku. Bez huku, ale z rozmachem
Aktualizacja: 2025-10-29T10:35:00+01:00
9:57
Nie chcą szybkiego internetu, bo kłuje w oczy. "Cofamy się o wiek"
Aktualizacja: 2025-10-29T09:57:58+01:00
9:17
Ślady życia poza Drogą Mleczną. Aż włos się jeży
Aktualizacja: 2025-10-29T09:17:29+01:00
8:34
OpenAI porzuca aureolę. Teraz gra w to samo co Google i spółka
Aktualizacja: 2025-10-29T08:34:54+01:00
6:47
ChatGPT bawi się w psychologa. "Potrafi wykrywać i reagować"
Aktualizacja: 2025-10-29T06:47:00+01:00
6:45
Windows naprawi ci komputer. Niebieski ekran przestaje straszyć
Aktualizacja: 2025-10-29T06:45:00+01:00
6:39
Najlepszy Xiaomi bez świetnego dodatku. I tak będziesz go chciał
Aktualizacja: 2025-10-29T06:39:00+01:00
5:57
Nietypowa instalacja na dachu kościoła. "Ksiądz pogodził zwaśnione Polski"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:57:00+01:00
5:48
Stworzyli system bez ikon. "Możesz wyrazić swoje intencje"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:48:00+01:00
18:43
Apple wyrzuci przyciski z iPhone'a. Już nie mogę się doczekać
Aktualizacja: 2025-10-28T18:43:45+01:00
17:44
Nowy Battlefield za darmo. Odpalaj konsolę
Aktualizacja: 2025-10-28T17:44:30+01:00
17:07
Odstawiam iPhone'a. Oppo Find X9 Pro jest znacznie lepszy do zdjęć
Aktualizacja: 2025-10-28T17:07:28+01:00
17:04
7500 mAh w smartfonie. OPPO Find X9 idzie po iPhone'a i Xiaomi
Aktualizacja: 2025-10-28T17:04:27+01:00
17:02
Wyrzuć iPhone'a. Oppo Find X9 uderza z liścia
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:31+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA