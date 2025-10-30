Możesz zbadać swój mocz. W domu

Ładowanie...

Niedawno pisaliśmy o innym ciekawym rozwiązaniu marki Throne, który stworzył kamerę montowaną w toalecie stworzoną po to, aby badał ludzki stolec oraz mocz. Rozwiązanie marki Withings jest jednak znacznie bardziej zaawansowane, ponieważ nie wykorzystuje kamery, a wkłady analizujące parametry moczu. Dostępne są dwa warianty.

1500 zł - tyle kosztuje muszla, która zbada twój mocz w domu

Marka Withings właśnie wprowadziła na rynek europejski dwa nowe sprzęty z serii U-Scan. Na pierwszy rzut oka to identyczne urządzenia z obudową w kształcie muszli, która trochę przypomina dizajnerską kostkę toaletową. Jej obowiązkiem nie jest jednak utrzymywanie zapachu, a analizowaniu naszego moczu.

Według firmy zawiera on 3000 metabolitów, które dostarczają cennych informacji zdrowotnych. Do dyspozycji są dwie wersje U-Scan:

U-Scan Nutrio mierzący kluczowe biomarkery moczu: poziom nawodnienia, ketony oraz witaminę C, poziom pH;

U-Scan Calci, który śledzi parametry takie jak poziom wapnia, monitoruje zdrowie nerek i ryzyko rozwoju kamieni nerkowych.



Pierwsza wersja - Nutrio ma wspomóc użytkownikowi dobrze się odżywiać. Analizuje biomarkery moczu, które zapewniają "wyraźny obraz reakcji organizmu na odżywianie". Rozwiązanie ma również dawać informacje co do tego, jak określona dieta (i składniki odżywcze) wpływają na organizm użytkownika. Ma też pomóc wykrywać zmiany w metabolizmie, poziom pH i na tej podstawie opracuje spersonalizowane plany.

Druga, nazwana Calci ma podobno pomóc dbać o zdrowie nerek i zmniejszyć ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych. Głównie monitoruje poziom wapnia w moczu - jeśli ten będzie zbyt wysoki, urządzenie ostrzeże nas za pomocą dedykowanej aplikacji. Sprawdza też pH moczu oraz dba o to, aby użytkownik pamiętał o odpowiednim nawodnieniu.

U-Scan Nutrio pozwala na wykonanie 22 testów - (ok. 2-4 tygodniowo), zakładając, że weźmiemy jeden kartridż. U-Scan Calci również został stworzony do obsłużenia 22 testów z jednym kartridżem. Bo tak, oprócz samego urządzenia do poprawnego działania rozwiązania potrzebne są wymienne składy. Sprzęt kosztuje 350 euro - niemal 1500 zł. Tanio zatem nie jest, ale daje wam to możliwość badania moczu z domu.

Producent urządzeń początkowo ubiegał się o zatwierdzenie przez Agencję Żywności i Leków, ale jak dotąd nie otrzymał odpowiednich zgód i certyfikacji. Urządzenia klasyfikowane są jako produkty prozdrowotne. Nie zastąpią zatem profesjonalnych badań u specjalistów.

Albert Żurek 30.10.2025 06:00

