REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Chińskie autobusy w Polsce. Kręcimy sobie bat

Czy Polska powinna się obawiać? Chińskie autobusy Yutong kursują już po naszych ulicach i budzą poważne wątpliwości ekspertów.

Marcin Kusz
Warszawa stawia na Yutonga. Norwegowie biją na alarm
REKLAMA

Chińskie autobusy elektryczne coraz częściej pojawiają się na ulicach europejskich miast – również w Polsce. Ale wraz z nimi rośnie niepokój dotyczący potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Najnowsze testy przeprowadzone w Norwegii pokazują, że niektóre pojazdy mogą być zdalnie kontrolowane.

REKLAMA

Norwegowie sprawdzili, co siedzi w chińskim autobusie

Jak podaje portal CyberDefence24, w Oslo przeprowadzono niedawno pierwsze w Europie testy porównawcze autobusów elektrycznych dwóch producentów – holenderskiego VDL i chińskiego Yutonga. Badania odbyły się w warunkach laboratoryjnych przy całkowitym odcięciu sygnałów radiowych, by wykluczyć zewnętrzne zakłócenia. Wyniki są zaskakujące i zarazem bardzo niepokojące.

Okazało się, że pojazdy chińskiej produkcji wyposażone są w moduły z kartami SIM, które mogą umożliwiać zdalny dostęp do systemów pokładowych. Teoretycznie służą one do aktualizacji oprogramowania. W praktyce jednak taki dostęp może być potencjalnie wykorzystany do zdalnego unieruchomienia autobusu lub, co gorsza, przejęcia nad nim kontroli. A to stwarza poważne ryzyko, zwłaszcza że autobusy te mają w przyszłości pełnić funkcje ewakuacyjne w sytuacjach kryzysowych.

Chińska technologia kontra europejskie bezpieczeństwo

Od miesięcy kontrwywiad tego kraju alarmuje, że chińskie pojazdy, w tym te używane przez wojsko, regularnie wjeżdżają do stref o najwyższym poziomie ochrony, w tym do centrali służb specjalnych. Eksperci podkreślają, że nawet drobne zmiany w oprogramowaniu mogą stanowić furtkę do działań szpiegowskich lub sabotażu.

Choć operator komunikacji miejskiej Ruter nie zamierza rezygnować z użytkowania pojazdów marki Yutong, zapowiedział odcięcie ich od sieci i przejęcie pełnej kontroli nad aktualizacjami. To jednak tylko częściowe zabezpieczenie. Wiele zależy od stopnia integracji systemów i możliwości ukrytego przesyłu danych.

Polska też stawia na Yutonga

Mimo zagranicznych ostrzeżeń Polska intensyfikuje współpracę z chińskim producentem. Już w 2024 r. na warszawskie ulice wyjechało 18 elektrycznych autobusów marki Yutong. W październiku 2025 r. podpisano kolejną umowę – tym razem na dostawę aż 30 nowych pojazdów. Nie wiadomo jednak, czy pojazdy te przeszły jakiekolwiek testy w zakresie cyberbezpieczeństwa, podobne do tych przeprowadzonych w Norwegii. W obliczu rosnącej liczby ataków hakerskich i zagrożeń hybrydowych brak takich procedur może się okazać kosztownym błędem.

Chińskie technologie od lat budzą w Europie kontrowersje. W wielu krajach zakazano stosowania sprzętu Huawei i innych chińskich firm w infrastrukturze krytycznej z obawy przed możliwością szpiegostwa. Tymczasem w Polsce, pomimo trwającej nowelizacji KSC i rosnącej świadomości zagrożeń cyfrowych, współpraca z chińskimi dostawcami trwa w najlepsze.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Problem nie polega na samym pochodzeniu technologii, ale na braku niezależnych testów, przejrzystości systemów i pełnej kontroli nad danymi. Gdy autobusy stają się częścią infrastruktury krytycznej, czy to w kontekście transportu publicznego, ewakuacji, czy logistyki wojskowej, to po prostu nie można sobie pozwolić na domysły.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa / Facebook

REKLAMA
Marcin Kusz
30.10.2025 06:03
Tagi: autobusyChinyCyberatakCyberbezpieczeństwopolska
Najnowsze
21:09
Test ASUS ROG Xbox Ally. Microsoft miał trzy lata i je zmarnował
Aktualizacja: 2025-10-29T21:09:37+01:00
19:53
Nie działa strona mBanku. Jest dobra i zła wiadomość
Aktualizacja: 2025-10-29T19:53:14+01:00
19:25
Zabierzcie posłom ChataGPT. Plotą większe głupoty niż zazwyczaj
Aktualizacja: 2025-10-29T19:25:37+01:00
18:14
Pół internetu leży i kwiczy. Znowu awaria, ale tym razem to nie Amazon
Aktualizacja: 2025-10-29T18:14:49+01:00
18:04
Nowa funkcja Chrome'a. Rzuci ci pytaniem w twarz
Aktualizacja: 2025-10-29T18:04:46+01:00
17:46
Google miał szalony pomysł na telefon. Szkoda, że skończyło się na prototypie
Aktualizacja: 2025-10-29T17:46:36+01:00
17:38
Na Xboksie zagrasz w hity PlayStation. Ryzykowny plan Microsoftu
Aktualizacja: 2025-10-29T17:38:38+01:00
17:11
Szef Microsoftu zadarł z Trumpem. To może się źle skończyć
Aktualizacja: 2025-10-29T17:11:02+01:00
16:58
Zmiana zasad odprawy w Ryanairze. Słono zapłacisz za gapiostwo
Aktualizacja: 2025-10-29T16:58:48+01:00
16:22
Będzie WiFi w tanich liniach lotniczych. Super, ale o Netfliksie zapomnij
Aktualizacja: 2025-10-29T16:22:56+01:00
16:12
Polska w Dolinie Krzemowej. Mamy tam nawet biuro
Aktualizacja: 2025-10-29T16:12:03+01:00
15:27
Nowość na OLX. Wreszcie nie wcisną ci podróbki z bazaru
Aktualizacja: 2025-10-29T15:27:25+01:00
15:10
Mamy już siedem F-35. Najlepsze dopiero przed nami
Aktualizacja: 2025-10-29T15:10:05+01:00
14:49
Nowy Nothing Phone (3a) Lite. Tani telefon dla każdego 
Aktualizacja: 2025-10-29T14:49:01+01:00
14:28
Polska niezależna w produkcji amunicji. Potężna inwestycja w Kraśniku
Aktualizacja: 2025-10-29T14:28:59+01:00
13:50
Słońce z demonicznym uśmiechem. NASA: to nie wróży nic dobrego
Aktualizacja: 2025-10-29T13:50:16+01:00
13:16
Gigantyczna tarcza blokuje centrum miasta. Czas na plan awaryjny
Aktualizacja: 2025-10-29T13:16:47+01:00
12:55
Projektor Samsunga jest magiczny. Zmienił mi stół w ekran dotykowy
Aktualizacja: 2025-10-29T12:55:46+01:00
12:45
Kometa 3I/ATLAS intryguje jak żadna inna. "To koń trojański obcych"
Aktualizacja: 2025-10-29T12:45:42+01:00
11:52
Ryanair definitywnie kończy z papierem. Lepiej naładuj telefon
Aktualizacja: 2025-10-29T11:52:04+01:00
11:22
Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Polska reaguje błyskawicznie
Aktualizacja: 2025-10-29T11:22:46+01:00
10:35
NASA przebiła barierę dźwięku. Bez huku, ale z rozmachem
Aktualizacja: 2025-10-29T10:35:00+01:00
9:57
Nie chcą szybkiego internetu, bo kłuje w oczy. "Cofamy się o wiek"
Aktualizacja: 2025-10-29T09:57:58+01:00
9:17
Ślady życia poza Drogą Mleczną. Aż włos się jeży
Aktualizacja: 2025-10-29T09:17:29+01:00
8:34
OpenAI porzuca aureolę. Teraz gra w to samo co Google i spółka
Aktualizacja: 2025-10-29T08:34:54+01:00
6:47
ChatGPT bawi się w psychologa. "Potrafi wykrywać i reagować"
Aktualizacja: 2025-10-29T06:47:00+01:00
6:45
Windows naprawi ci komputer. Niebieski ekran przestaje straszyć
Aktualizacja: 2025-10-29T06:45:00+01:00
6:39
Najlepszy Xiaomi bez świetnego dodatku. I tak będziesz go chciał
Aktualizacja: 2025-10-29T06:39:00+01:00
5:57
Nietypowa instalacja na dachu kościoła. "Ksiądz pogodził zwaśnione Polski"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:57:00+01:00
5:48
Stworzyli system bez ikon. "Możesz wyrazić swoje intencje"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:48:00+01:00
18:43
Apple wyrzuci przyciski z iPhone'a. Już nie mogę się doczekać
Aktualizacja: 2025-10-28T18:43:45+01:00
17:44
Nowy Battlefield za darmo. Odpalaj konsolę
Aktualizacja: 2025-10-28T17:44:30+01:00
17:07
Odstawiam iPhone'a. Oppo Find X9 Pro jest znacznie lepszy do zdjęć
Aktualizacja: 2025-10-28T17:07:28+01:00
17:04
7500 mAh w smartfonie. OPPO Find X9 idzie po iPhone'a i Xiaomi
Aktualizacja: 2025-10-28T17:04:27+01:00
17:02
Wyrzuć iPhone'a. Oppo Find X9 uderza z liścia
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:31+01:00
16:03
WhatsApp ze świetną nowością. Klik i telefon odżywa
Aktualizacja: 2025-10-28T16:03:48+01:00
15:16
Kometa 3I/ATLAS wprawia astronomów w osłupienie. To nie powinno tam istnieć
Aktualizacja: 2025-10-28T15:16:26+01:00
14:15
Jak odzyskać wiadomości z WhatsAppa, także te usunięte i stare?
Aktualizacja: 2025-10-28T14:15:58+01:00
13:42
Samsung Pay już w Polsce. Telefony i zegarki Galaxy z nową metodą płatności
Aktualizacja: 2025-10-28T13:42:58+01:00
13:13
Znowu oszukują na Rafała Brzoskę. Mam nadzieję, że zrobi Facebookowi piekło
Aktualizacja: 2025-10-28T13:13:25+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA