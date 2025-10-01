Google buduje mur na twoje pliki. Oszuści, możecie zwijać interes

Ładowanie...

Google zaprezentował nowe, zaawansowane rozwiązanie, które ma chronić użytkowników – w tym w Polsce – przed jednym z największych cyfrowych zagrożeń ostatnich lat, oprogramowaniem ransomware.

Jak podkreśliła przedstawicielka Google'a, ataki tego typu stały się powszechnym problemem, który spędza sen z powiek organizacjom każdej wielkości, od szpitali po małe firmy. To złośliwe oprogramowanie, szyfrujące pliki i żądające okupu za ich odblokowanie, jest przez ekspertów nazywane „koszmarem” współczesnego internetu.

Stare metody to za mało

„Ransomware to cyfrowa pandemia. Nie wystarczy już tylko budować mury; musimy mieć inteligentny system, który reaguje, gdy intruz jest już w środku” – komentuje jeden z szefów działu cyberbezpieczeństwa Google. „To właśnie dajemy użytkownikom Dysku – strażnika, który nigdy nie śpi”.

Do tej pory obrona przed ransomware polegała głównie na działaniu programów antywirusowych, które wyszukiwały złośliwy kod przed jego aktywacją. To jednak za mało, ponieważ ataki stały się problemem zakłócającym podstawowe procesy biznesowe i usługi publiczne. Taki podział pozostawiał lukę – brakowało rozwiązania, które zadziałałoby w krytycznym momencie, gdy atak już się rozpoczął.

Nowe rozwiązanie Google ma za zadanie wypełnić właśnie tę „brakującą, środkową” część systemu obronnego. Jego działanie można porównać do inteligentnego alarmu domowego, który natychmiast zatrzaskuje intruza w przedsionku, uniemożliwiając mu dokonanie zniszczeń.

Jak działa nowa tarcza od Google?

Sercem całego systemu jest zaawansowany model sztucznej inteligencji, wytrenowany na milionach rzeczywistych próbek ataków ransomware i zintegrowany z platformą VirusTotal. Mechanizm stale dostosowuje się do nowych wariantów zagrożeń, analizując zachowanie plików w czasie rzeczywistym. Jeśli zauważy podejrzane procesy, takie jak masowa próba zaszyfrowania danych, natychmiast rozpoznaje to jako próbę ataku.

„Naszym celem było stworzenie rozwiązania, które działa w tle i nie wymaga od użytkownika bycia ekspertem IT” – wyjaśnia inżynier odpowiedzialny za rozwój Dysku Google. „W momencie ataku Dysk sam izoluje zagrożenie i prowadzi za rękę przez proces odzyskiwania plików. Technologia ma dawać spokój ducha, a nie powodować dodatkowy stres”.

Gdy tylko AI wykryje zagrożenie, Dysk Google wstrzymuje synchronizację plików z chmurą, tworząc wokół nich „bańkę ochronną”. Użytkownik otrzymuje na pulpicie oraz w wiadomości e-mail powiadomienie z instrukcjami, a po zneutralizowaniu zagrożenia jest kierowany do interfejsu, gdzie za pomocą kilku kliknięć może przywrócić wszystkie pliki do stanu sprzed ataku.

Ochrona w praktyce i kontrola dla administratorów

Choć dokumenty tworzone bezpośrednio w Google Workspace (np. Dokumenty czy Arkusze) oraz system ChromeOS nie są podatne na ataki ransomware, zagrożenie wciąż dotyczy innych formatów. Dlatego nowa funkcja zabezpiecza najczęściej atakowane pliki, takie jak te z pakietu Microsoft Office czy dokumenty PDF.

Administratorzy IT zachowują pełną kontrolę dzięki alertom w konsoli administracyjnej. Mogą tam korzystać z Centrum bezpieczeństwa, aby przejrzeć szczegółowy raport z incydentu. Funkcja jest domyślnie włączona, ale administratorzy mają możliwość jej wyłączenia dla poszczególnych użytkowników. Google podkreśla przy tym, że nie wykorzystuje danych klientów do trenowania swoich modeli AI bez ich zgody.

Dostępność w Polsce

Google zapowiedziało, że nowa funkcja zostanie udostępniona globalnie w ciągu najbliższego miesiąca. Oznacza to, że użytkownicy w Polsce mogą spodziewać się jej wdrożenia do końca października 2025 r. Dostępność nie jest ograniczona geograficznie, a kluczowe będzie spełnienie kilku warunków:

Dla wszystkich użytkowników: konieczne będzie korzystanie z aplikacji Dysk Google na komputery (Google Drive for Desktop) na systemie Windows lub macOS.

Dla firm: w organizacjach korzystających z Google Workspace z planami Business Standard i wyższymi, funkcja zostanie włączona automatycznie i bez żadnych dodatkowych opłat.

Dla użytkowników prywatnych: użytkownicy kont konsumenckich również otrzymają dostęp do ulepszonych opcji przywracania plików, co podniesie ogólny poziom bezpieczeństwa ich danych.

I wychodzi na to, że jest to fundamentalna zmiana w podejściu do cyberbezpieczeństwa, oferująca „zupełnie nową siatkę bezpieczeństwa”, która łapie zagrożenia, gdy te przedostaną się przez pierwszą linię obrony. Jak podsumowali przedstawiciele firmy, to narzędzie ma przywrócić (również polskim) firmom i użytkownikom indywidualnym spokój ducha w erze wszechobecnych cyfrowych zagrożeń.

Oliwier Nytko 01.10.2025 08:24

