Samsung takiego smartfona jeszcze nie miał. To bat na składanego iPhone'a

Nie będzie to jednak kompletna nowość. Trudno jest bowiem wymyślić koło na nowo. Podobnie jest w przypadku smartfonów, które od wielu lat co najwyżej lekko ewoluują. Tym urządzeniem ma być druga, nieco odmienna wersja Galaxy Z Folda 8. Czyli składany smartfon, ale trochę inny.

Więcej składanych smartfonów Samsunga w 2026 r. Zamiast jednego, będą dwa

W tym roku Samsung przyniósł aż trzy składane smartfony z serii Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 7,

Galaxy Z Flip 7,

Galaxy Z Flip 7 FE.

Otrzymaliśmy dwa składaki w kształcie klapki oraz jednego przypominającego książkę - Z Folda 7, który wyróżniał się najbardziej - w końcu udało się go odchudzić do rozmiarów zwykłego smartfona. W 2026 r. seria Galaxy Z Fold 8 będzie obejmować nie jeden, a dwa modele.

Jeden ma być klasycznym następcą Z Folda 7, drugi - zupełnie inny, wyróżniający się budową. Zaufany koreański serwis przekazuje, że w urządzeniu znajdzie się szerszy, składany ekran o proporcjach 18:18, złożony z dwóch paneli: 18:9. Czyli smartfon po rozłożeniu będzie idealnym kwadratem, a nie tak jak wcześniejsze Foldy - prostokątem.

W tym roku Samsung poczynił spore zmiany i sprawił, że zewnętrzny wyświetlacz Z Folda 7 charakteryzuje się proporcjami 21:9, a więc jest trochę szerszy niż wcześniej. Z Fold 6 został wyposażony w ekran zewnętrzny 22:9, który nie należał do najwygodniejszych w obsłudze. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ekran zewnętrzny bezpośrednio wpływa na wymiary wewnętrznego.

Galaxy Z Fold7

W nowym modelu zewnętrzny ekran ma być jeszcze bardziej "normalny". Po złożeniu nie będziemy już czuć, że trzymamy składaka - raczej klasyczny smartfon.

Pełna specyfikacja telefonu nie jest jeszcze znana, wszak sprzęt dopiero trafił do fazy wczesnego rozwoju. Samsung ma niemal cały rok na jego zaprojektowanie, wyprodukowanie i wprowadzenie na faktyczny rynek.

Więcej składaków to świetna wiadomość. I sygnał ostrzegawczy dla Apple’a.

Dziś Samsung rządzi składanym rynkiem niemal w pojedynkę. Ale w 2026 r. do gry wkroczy Apple ze swoim pierwszym składanym iPhone’em. Pierwszy składany iPhone ma być nieco przestrzały, aczkolwiek pozycja Apple jest na tyle mocna, że z pewnością znajdą się tacy, którzy zdecydują się na nowy typ sprzętu tego producenta.

Samsung najwyraźniej będzie chciał przyćmić Apple’a większym wyborem. Być może nowy Z Fold będzie jednocześnie tym nieco tańszym, mniej zaawansowanym modelem. Obecne Foldy są naprawdę drogie - kosztują ok. 9 tys. zł. Gdyby Samsung wydał składaka typu Fold za ok. 5000/6000 zł, mógłby być hit.

Albert Żurek 11.09.2025 10:35

