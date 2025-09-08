iPhone 17, 17 Pro (Max) i iPhone 17 Air - co o nich wiemy? Sprawdzamy dzień przed premierą

Ładowanie...

Apple w tym roku szykuje dla nas największe od lat zmiany w iPhone’ach. Seria tak jak co roku będzie obejmować cztery smartfony, ale dotychczasowy model z dopiskiem Plus zostanie zastąpiony nowym, smukłym iPhonem 17 Air. Poza tym spodziewane są też zauważalne zmiany w stylistce modeli Pro i Pro Max. Zbierzmy wszystkie dostępne informacje przed jutrzejszym wydarzeniem.

iPhone 17 - podstawowy smartfon Apple wreszcie z ekranem 120 Hz

Zaczynając od podstawowego modelu iPhone 17, ten będzie pierwszym "tanim" smartfonem Apple’a wyposażonym w wyświetlacz o częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. Przeciwnicy iPhone’ów od wielu lat wypominali Apple’owi, że nawet tanie smartfony kosztujące ok. 1000 zł są wyposażane w taką funkcję, a tymczasem wszystkie podstawowe urządzenia sygnowane z jabłkiem (iPhone 13 i 13 Mini, oraz 14, 15, 16 oraz ich wersje Plus) oferowały ekrany 60 Hz.

Technologia 120 Hz jest w iPhone’ach już od 2021 r., ale dotychczas pozostawała wyłącznie dostępna dla modeli z dopiskiem Pro. W tym roku jednak Apple wreszcie zrozumiał swój błąd i nowy iPhone 17 zaoferuje ekran z podwyższoną częstotliwością ekranu - 120 Hz. Nie będzie to jednak wyświetlacz wyciągnięty z lepszych modeli Pro, a więc zabraknie mu technologii zmiennej częstotliwości.

Oznacza to, że sprzęt nie będzie wspierał funkcji Always on Display. Panel w iPhone 17 ma być też nieco większy - jego przekątna będzie wynosić 6,3 cala zamiast 6,1 cala z iPhone’a 16. Taką przekątną Apple stosuje od zeszłorocznego iPhone’a 16 Pro. Pod kątem specyfikacji również oczekujemy, że iPhone 17 otrzyma lepszy procesor A19.

Wygląd? Taki sam jak w zeszłorocznym iPhone 16. Najważniejsze będzie zatem wnętrze.

iPhone 17 Pro i 17 Pro Max - nowy wygląd oraz rezygnacja z tytanu

Największe zmiany będą widoczne w przypadku bardziej zaawansowanych modeli z dopiskiem Pro (Max). Przede wszystkim - pod względem wyglądu. Apple dla obu smartfonów zastosuje nieco odświeżoną stylistykę, wprowadzającą nową, rozciągającą się od prawej do lewej krawędzi wyspę na aparaty. Tym sposobem porzuci wzornictwo stosowane od iPhone’ów 11 Pro z 2019 r. (czyli przez sześć generacji).

Układ aparatów powinien pozostać taki sam jak wcześniej i trzy obiektywy będą ustawione w kształt trójkąta. Poza tym, Apple ma zmienić położenie logo nadgryzionego jabłuszka. Te zmiany mają być równoznaczne z największą ewolucją stylistyki iPhone’ów od lat.

Nowe iPhone’y 17 Pro (Max) mają być też pierwszymi od wielu lat bardziej zaawansowanymi smartfonami Apple’a wyposażonymi w obramowanie z aluminium. Dodam, że poprzednie dwie generacje: iPhone’y 15 i 16 Pro miały do dyspozycji tytanowe korpusy, a wcześniejsze modele (od X aż do iPhone’ów 14 Pro) mogły pochwalić się stalowymi ramami. Aluminium było obecne wyłącznie w tańszych iPhone’ach.

Widoczną na pierwszy rzut oka zmianą ma być też mniejsze wcięcie w ekranie na aparat przedni oraz moduł FaceID. Apple w nowych "siedemnastkach" podobno zastosuje zmniejszoną od strony technicznej wersję technologii wykrywania twarzy. Podobna zmiana została zastosowana w iPhone’ach 13 (Pro) wydanego w 2021 r.

iPhone’y 17 Pro (Max) mają też otrzymać bardziej zaawansowany czip A19 Pro, który podobno ma mieć wsparcie 12 GB pamięci operacyjnej (zamiast 8 GB w poprzednikach). Czip również powinien być chłodzony komorą parową, która jak dotąd nie trafiła do iPhone’ów, choć jest dostępna w smartfonach z Androidem za kilkaset złotych.

Aparaty lepszych smartfonów Apple'a również powinny otrzymać ulepszenia. Mówi się o zastosowaniu teleobiektywu z jeszcze większym, 8-krotnym zbliżeniem bezstratnym (zamiast 5-krotnym).

iPhone 17 Air - smukły smartfon, który zastąpi kultową serię iPhone’ów Plus

Na jutrzejszej premierze zobaczymy również zupełnie nowego iPhone’a 17 Air. Sprzęt będzie różnił się od pozostałych modeli rozmiarami: jego obudowa ma mierzyć zaledwie 5,5 mm grubości (obecne iPhone’y 16 Pro charakteryzują się obudową 8,25 mm). Urządzenie jest ewidentną odpowiedzią na Samsunga Galaxy S25 Edge mierzącego 5,75 mm.

Apple w nowym telefonie wprowadzi kilka ograniczeń, które będą wyróżniać najcieńszy model na tle reszty. Najważniejszą kwestią będzie pojedynczy aparat - sprzęt zostanie pozbawiony dodatkowego modułu ultraszerokiego oraz teleobiektywu. Smartfon będzie przypominać najtańszego iPhone’a 16e, który również może pochwalić się jednym obiektywem.

Pod względem rozmiaru iPhone 17 Air ma plasować się między iPhonem 17 Pro, a 17 Pro Max. Nieoficjalne informacje sugerują, iż Apple zastosuje 6,6-calowy ekran (oczywiście będzie to panel 120 Hz ze wsparciem Always on Display). Ze względu na smukłą obudowę smartfon jednak nie zaoferuje zbyt dużego akumulatora. Dane wskazują na to, że będzie to pojemność ok. 3000 mAh. W mniejszym iPhone 16 zastosowano jednostkę 3600 mAh, więc iPhone 17 Air nie będzie królem baterii.

Ratunkiem dla najsmuklejszego iPhone’a powinien być autorski modem łączności komórkowej Apple C1. Czip sprawił, że iPhone 16e jest najdłużej działającym 6,1-calowym smartfonem marki na jednym ładowaniu.

Ile mogą kosztować iPhone’y 17?

Już wcześniej podjęliśmy próbę policzenia cen nadchodzących iPhone’ów 17. Sumy dla poszczególnych modeli mają wyglądać następująco:

Phone 17 - 3999 zł (tyle samo, co za iPhone 16);

iPhone 17 Pro - 5799 zł (więcej niż za 16 Pro);

iPhone 17 Pro Max - 6299 zł (tyle samo, co za 16 Pro Max);

iPhone 17 Air - 4499 lub 4799 zł.

Premiera nowych smartfonów Apple'a odbędzie się 9 września o godz. 19:00 w ramach internetowej konferencji. Będzie można ją oglądać na YouTubie. Na Spider’s Web również znajdziecie masę treści dot. tegorocznych iPhone’ów.

Albert Żurek 08.09.2025 22:12

