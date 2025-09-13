Technologia z CERN-u trafi do przychodni. Diagnostyka molekularna na wyciągnięcie ręki

Ładowanie...

Systemy obrazowania jądrowego, takie jak SPECT, stanowią podstawę nowoczesnej medycyny nuklearnej. Pozwalają na wczesne wykrywanie nowotworów, ocenę metabolizmu tkanek i monitorowanie efektów terapii. Ich sercem są detektory rejestrujące fotony gamma emitowane przez znaczniki radioaktywne. Dotąd wykorzystywano w tym celu drogie i trudne w produkcji kryształy, takie jak CdZnTe. Teraz wszystko może się zmienić.

Zespół naukowców zaprezentował detektor wykonany z taniego i łatwego do wzrostu materiału perowskitowego – CsPbBr₃. Nowy układ potrafi rejestrować pojedyncze fotony gamma z rozdzielczością przestrzenną sięgającą 3,2 mm i spektrometrią na poziomie 0,87 proc. dla 662 keV. To wynik lepszy niż w przypadku wielu konwencjonalnych urządzeń wykorzystywanych w szpitalach.

REKLAMA

Co wyróżnia te czujniki? Cena, czułość i prostota

Tradycyjne urządzenia do obrazowania gamma to duże, kosztowne i wymagające żmudnej instalacji systemy. Nowe rozwiązanie perowskitowe bazuje na prostej strukturze pikselowej, jest lekkie, kompaktowe i niedrogie w produkcji. Badacze osiągnęli to łącząc mechaniczne i chemiczne wygładzanie powierzchni, a także zoptymalizowane układy elektrod, które minimalizują utratę ładunku.

Detektor składa się z 16 pikseli w konfiguracji 4×4. Pozwala to na precyzyjne odwzorowanie położenia źródła promieniowania. Udało się również znacznie ograniczyć prądy upływu i poprawić stabilność pracy – system działał bez zakłóceń przez ponad 11 godz. ciągłej pracy. Dodatkowo zastosowanie kolimatorów i układów do korekcji głębokości interakcji pozwala na jeszcze większą precyzję.

Medycyna nuklearna w kieszonkowej skali?

To nie tylko nowy typ detektora. To zmiana filozofii działania – mniejsze, tańsze, bardziej dostępne urządzenia, które mogą zrewolucjonizować dostęp do diagnostyki molekularnej, zwłaszcza w krajach rozwijających się lub w mniejszych placówkach. Możliwość identyfikacji pojedynczych źródeł radioizotopów oddalonych zaledwie o 7 mm otwiera nowe perspektywy dla badań onkologicznych, neurologicznych czy kardiologicznych.

Jakie może mieć zastosowania? Od szybszej oceny metabolizmu guza, przez monitoring terapii, aż po mobilne systemy obrazowania używane w karetkach czy na oddziałach intensywnej terapii. Skoro koszt i masa dotąd były głównymi barierami, to czujniki perowskitowe mogą być dokładnie tym brakującym ogniwem.

Przeczytaj także:

REKLAMA

W tym przypadku mamy do czynienia z materiałem, który łączy w sobie niskie koszty produkcji z wysoką wydajnością detekcji. Oczywiście, aby technologia trafiła do szpitali, potrzebne będą dalsze testy kliniczne, certyfikacje i skalowanie produkcji. Kierunek jest jednak jasny – to początek nowej ery obrazowania gamma.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA

Marcin Kusz 13.09.2025 07:30

Ładowanie...