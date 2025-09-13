REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

Technologia z CERN-u trafi do przychodni. Diagnostyka molekularna na wyciągnięcie ręki

Czy właśnie jesteśmy świadkami rewolucji w diagnostyce obrazowej? Opracowane detektory zbudowane na bazie tanich perowskitów potrafią rejestrować pojedyncze fotony promieniowania gamma z dokładnością dorównującą kosztownym systemom szpitalnym. Są mniejsze, prostsze i przede wszystkim od nich tańsze.

Marcin Kusz
Skaner z perowskitu rejestruje pojedyncze fotony. Za ułamek ceny
REKLAMA

Systemy obrazowania jądrowego, takie jak SPECT, stanowią podstawę nowoczesnej medycyny nuklearnej. Pozwalają na wczesne wykrywanie nowotworów, ocenę metabolizmu tkanek i monitorowanie efektów terapii. Ich sercem są detektory rejestrujące fotony gamma emitowane przez znaczniki radioaktywne. Dotąd wykorzystywano w tym celu drogie i trudne w produkcji kryształy, takie jak CdZnTe. Teraz wszystko może się zmienić.

Zespół naukowców zaprezentował detektor wykonany z taniego i łatwego do wzrostu materiału perowskitowego – CsPbBr₃. Nowy układ potrafi rejestrować pojedyncze fotony gamma z rozdzielczością przestrzenną sięgającą 3,2 mm i spektrometrią na poziomie 0,87 proc. dla 662 keV. To wynik lepszy niż w przypadku wielu konwencjonalnych urządzeń wykorzystywanych w szpitalach.

REKLAMA

Co wyróżnia te czujniki? Cena, czułość i prostota

Tradycyjne urządzenia do obrazowania gamma to duże, kosztowne i wymagające żmudnej instalacji systemy. Nowe rozwiązanie perowskitowe bazuje na prostej strukturze pikselowej, jest lekkie, kompaktowe i niedrogie w produkcji. Badacze osiągnęli to łącząc mechaniczne i chemiczne wygładzanie powierzchni, a także zoptymalizowane układy elektrod, które minimalizują utratę ładunku.

Detektor składa się z 16 pikseli w konfiguracji 4×4. Pozwala to na precyzyjne odwzorowanie położenia źródła promieniowania. Udało się również znacznie ograniczyć prądy upływu i poprawić stabilność pracy – system działał bez zakłóceń przez ponad 11 godz. ciągłej pracy. Dodatkowo zastosowanie kolimatorów i układów do korekcji głębokości interakcji pozwala na jeszcze większą precyzję.

Medycyna nuklearna w kieszonkowej skali?

To nie tylko nowy typ detektora. To zmiana filozofii działania – mniejsze, tańsze, bardziej dostępne urządzenia, które mogą zrewolucjonizować dostęp do diagnostyki molekularnej, zwłaszcza w krajach rozwijających się lub w mniejszych placówkach. Możliwość identyfikacji pojedynczych źródeł radioizotopów oddalonych zaledwie o 7 mm otwiera nowe perspektywy dla badań onkologicznych, neurologicznych czy kardiologicznych.

Jakie może mieć zastosowania? Od szybszej oceny metabolizmu guza, przez monitoring terapii, aż po mobilne systemy obrazowania używane w karetkach czy na oddziałach intensywnej terapii. Skoro koszt i masa dotąd były głównymi barierami, to czujniki perowskitowe mogą być dokładnie tym brakującym ogniwem.

Przeczytaj także:

REKLAMA

W tym przypadku mamy do czynienia z materiałem, który łączy w sobie niskie koszty produkcji z wysoką wydajnością detekcji. Oczywiście, aby technologia trafiła do szpitali, potrzebne będą dalsze testy kliniczne, certyfikacje i skalowanie produkcji. Kierunek jest jednak jasny – to początek nowej ery obrazowania gamma.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
13.09.2025 07:30
Tagi: naukowcypromieniowanie gammazdrowie
Najnowsze
7:15
Warszawa miała rosnąć, a hamuje. Koniec marzeń o gigancie
Aktualizacja: 2025-09-13T07:15:00+02:00
7:00
Chcą chłodzić Arktykę aerozolem? Naukowcy biją na alarm
Aktualizacja: 2025-09-13T07:00:00+02:00
6:45
Światło zamiast prądu. Nowy chip AI wywraca stolik
Aktualizacja: 2025-09-13T06:45:00+02:00
6:30
Mars był kiedyś jak Ziemia? Nowe odkrycie zmienia wszystko
Aktualizacja: 2025-09-13T06:30:00+02:00
21:57
Przeglądarka wykryje, że ktoś wchodzi do domu. I ukryje wszystko na ekranie
Aktualizacja: 2025-09-12T21:57:51+02:00
21:04
iPhone 17 już w ofertach operatorów. Tyle zapłacisz
Aktualizacja: 2025-09-12T21:04:55+02:00
19:15
Rozbłyski słoneczne biją rekordy. 60 mln stopni na horyzoncie
Aktualizacja: 2025-09-12T19:15:50+02:00
18:31
Polscy mężczyźni umierają szybciej niż kobiety. Dane są niepokojące
Aktualizacja: 2025-09-12T18:31:54+02:00
17:42
Awaria w Play. Nie działa internet w telefonie i połączenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:42:27+02:00
17:29
Budowali ten zegar przez 20 lat. Nic nie może się z nim równać
Aktualizacja: 2025-09-12T17:29:48+02:00
17:06
Prokuratora uderza w program Czyste powietrze. Milionowe wyłudzenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:06:43+02:00
16:23
Historyczny moment dla Polski. Będziemy robić najnowocześniejsze pociski na świecie
Aktualizacja: 2025-09-12T16:23:16+02:00
15:45
Wielka awaria w polskich urzędach. "Przyczyny są analizowane"
Aktualizacja: 2025-09-12T15:45:06+02:00
15:42
Żywy beton zasili twój dom. Tak będziemy się budować
Aktualizacja: 2025-09-12T15:42:01+02:00
14:46
iPhone 17 już w przedsprzedaży. Możesz zamawiać najnowsze smartfony Apple’a
Aktualizacja: 2025-09-12T14:46:42+02:00
14:30
Ukraińcy będą nas szkolić, jak walczyć z dronami. No cóż, mają duże doświadczenie
Aktualizacja: 2025-09-12T14:30:00+02:00
14:00
"TikTok i Instagram są jak używki". Ursula von der Leyen rozpoczyna walkę z mediami społecznościowymi
Aktualizacja: 2025-09-12T14:00:00+02:00
13:30
Będą walczyć z dezinformacją. W autobusach i tramwajach
Aktualizacja: 2025-09-12T13:30:00+02:00
13:00
Zgubiłeś smartfon, masz problem. Grzywna się należy, bo RODO
Aktualizacja: 2025-09-12T13:00:00+02:00
12:30
Labubu może się zwijać. Jest nowy hit tegorocznych świąt, jeszcze bardziej absurdalny
Aktualizacja: 2025-09-12T12:30:00+02:00
12:00
Warto pominąć iPhone’a 17. Za rok będzie coś potężnie ciekawszego
Aktualizacja: 2025-09-12T12:00:00+02:00
11:30
"Lasom Państwowym coś się pomyliło" - NIK o wiatrakach w lesie
Aktualizacja: 2025-09-12T11:30:00+02:00
11:15
Polska będzie miała własnego Starlinka. Podziękujmy Unii za kasę z KPO
Aktualizacja: 2025-09-12T11:15:00+02:00
11:00
Kto przejmie samoloty z zamkniętych lotnisk? "Ich możliwości są ograniczone"
Aktualizacja: 2025-09-12T11:00:00+02:00
10:30
Myślałem, że Kärcher to tylko myjki. Zobaczyłem ich nowości i chcę je wszystkie
Aktualizacja: 2025-09-12T10:30:38+02:00
10:15
iPhone 17 Pro Max vs topowe Androidy z 2025. Kto wygrywa w tym pojedynku?
Aktualizacja: 2025-09-12T10:15:00+02:00
10:00
Albania ma nowego ministra do walki z korupcją. Nie jest to człowiek
Aktualizacja: 2025-09-12T10:00:00+02:00
9:40
Kapitalna promocja od Orange Flex. Wystarczy wpisać kod
Aktualizacja: 2025-09-12T09:40:19+02:00
8:31
Na tę funkcję Gmaila czekałam. Wszystkie zakupy w jednym miejscu
Aktualizacja: 2025-09-12T08:31:30+02:00
7:11
HAMMER IRON 6 5G - ten smartfon nie boi się ubrudzić. Rzucaj nim więc i masakruj
Aktualizacja: 2025-09-12T07:11:00+02:00
6:45
Mamy najczystszy dźwięk kosmosu. Czarna dziura śpiewa
Aktualizacja: 2025-09-12T06:45:00+02:00
6:34
Apple Watch SE 3 to najlepsza nowość Apple'a. Będę się o to bić
Aktualizacja: 2025-09-12T06:34:00+02:00
6:23
AI ma leczyć ludzi? Spełnia się dramatyczna wizja
Aktualizacja: 2025-09-12T06:23:00+02:00
6:12
Zobaczyliśmy, jak okrzemki tańczą na lodzie. To arktyczny przełom
Aktualizacja: 2025-09-12T06:12:00+02:00
6:01
Starship zabiera w kosmos niebywały ładunek. Musk idzie po rekord
Aktualizacja: 2025-09-12T06:01:00+02:00
21:36
Apple potrzebuje iPhone'a Air bardziej niż klienci. Nawet ci z sadu
Aktualizacja: 2025-09-11T21:36:32+02:00
21:16
Apple nie ugnie się przed Europą, więc nie dostaniesz pomocnej funkcji
Aktualizacja: 2025-09-11T21:16:19+02:00
19:31
Nowy wzór liczby Pi robi furorę. Powstał przypadkiem
Aktualizacja: 2025-09-11T19:31:53+02:00
19:18
iPhone 17 Pro jest szybszy od MacBooka z układem M2. To absurd
Aktualizacja: 2025-09-11T19:18:30+02:00
18:57
Apple zabił mi ulubionego iPhone’a i zmusza do płacenia więcej
Aktualizacja: 2025-09-11T18:57:42+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA