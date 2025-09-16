Naprawa rdzenia kręgowego była uważana za niemożliwą. Do teraz

Ładowanie...

Szczury, które wcześniej nie mogły poruszać swoimi kończynami, odzyskują swoją sprawność. Wszystko dzięki przełomowej technologii łączącej komórki macierzyste z rusztowaniami drukowanymi w technologii 3D. Nowe badania pokazują, że regeneracja rdzenia kręgowego, która dotąd była uważana za niemożliwą, może stać się faktem. W dłuższej perspektywie to także nadzieja dla osób z paraliżem po urazach.

Rdzeń kręgowy jak nowy? Naukowcy próbują go odtworzyć

W eksperymencie wykorzystano tzw. organoidy, czyli trójwymiarowe struktury tworzone z ludzkich komórek macierzystych, które budową przypominają rozwijający się układ nerwowy. Badacze osadzili je w precyzyjnie zaprojektowanych rusztowaniach drukowanych techniką 3D, które odtwarzały architekturę kanału kręgowego. Całość przeszczepiono do uszkodzonych rdzeni kręgowych u szczurów.

W efekcie część zwierząt, które wcześniej miały porażone kończyny, zaczęła odzyskiwać swoje funkcje ruchowe. Badanie nie tylko dokumentuje biologiczne zintegrowanie przeszczepów z otaczającą tkanką, ale też wykazuje powstawanie połączeń nerwowych między ludzkimi komórkami a zwierzęcym układem nerwowym.

Rusztowanie z drukarki 3D

Organoidy to miniaturowe struktury tworzone w laboratorium z pluripotencjalnych komórek macierzystych. Mają zdolność do samoorganizacji i przypominają swoimi właściwościami rozwijające się narządy. W tym przypadku naukowcy stworzyli organoid rdzenia kręgowego potrafiący wytwarzać neurony i komórki glejowe, które są ważne dla przesyłania sygnałów nerwowych.

Sam szkielet dla organoidów powstał z biodegradowalnego materiału o nazwie PLGA, który jest już od lat stosowany w implantach medycznych. Drukowane rusztowania mają precyzyjnie zaplanowane kanaliki, które prowadzą wzrost neuronów w określonym kierunku. Dzięki temu struktura przypomina nie tylko wyglądem, ale i funkcjonalnie rzeczywisty rdzeń kręgowy. Po wszczepieniu ich szczurom z całkowitym przecięciem rdzenia rusztowanie pełniło nie tylko rolę fizycznego mostu, ale również biologicznej platformy do odbudowy połączeń nerwowych.

Wyniki badań pokazują, że organoid umieszczony w rusztowaniu nie tylko przeżywa, ale rozwija się w kontrolowany sposób. Dzięki trójwymiarowej strukturze możliwe jest kierowanie jego wzrostem i zapewnienie odpowiedniego ułożenia komórek.

Szczury znów chodziły

Choć badanie miało jedynie charakter pilotażowy, jego wyniki są naprawdę bardzo obiecujące. Po zaledwie 6 tyg. od przeszczepu u kilku szczurów zaobserwowano znaczącą poprawę funkcji motorycznych. Była ona oceniana na podstawie ruchu kończyn i aktywności mięśniowej. Dokładna analiza tkanek wykazała, że przeszczep się przyjął, a komórki ludzkie wytworzyły wypustki nerwowe łączące się z układem nerwowym gospodarza.

To nie pierwszy raz, gdy naukowcy próbują leczyć uszkodzenia rdzenia, jednak dotychczasowe podejścia często ograniczały się do stymulacji elektrycznej, terapii genowej lub podawania czynników wzrostu. Tutaj mamy do czynienia z próbą rzeczywistej rekonstrukcji neurologicznej z wykorzystaniem własnych części zamiennych organizmu.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Pixel-Shot / Shutterstock

Marcin Kusz 16.09.2025 06:23

