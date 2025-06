To, co wyróżnia ten system spośród wcześniejszych BCI, to zdolność oddania tonu wypowiedzi, akcentowania słów i odróżniania pytań od twierdzeń. Urządzenie rozpoznaje nawet proste dźwięki, takie jak ach czy hmm i pozwala użytkownikowi intonować krótkie frazy muzyczne. Co ważne, system działa bez sztywnego słownika. Daje to użytkownikowi ogromną swobodę wypowiedzi. Sam syntezator został także odpowiednio spersonalizowany dzięki nagraniom sprzed choroby. Głos syntetyczny brzmi niemal identycznie jak ten dawny pacjenta.