Firma Elona Muska wszczepiła mu implant do mózgu. Opowiada, jak komunikuje się ze światem

Bradford G. Smith zachorował na ALS, czyli stwardnienie zanikowe boczne po przebytym urazie barku. Choroba szybko postępowała – z czasem stracił zdolność poruszania się i mówienia, a gdy jego płuca przestały prawidłowo funkcjonować, przeprowadzono zabieg tracheotomii. W ubiegłym roku on i jego rodzina zaangażowali się w kampanię, mającą na celu dostanie się na listę oczekujących do badań Neuralink. Działania poskutkowały, bowiem już w listopadzie przeszedł operację wszczepienia implantu. Już wtedy Elon Musk zapowiadał, że przypadek Smitha to nie tylko sama operacja, która polepszy komfort jego życia – miał on zostać wprowadzony do większego ekosystemu, prowadzącego do pełnej symbiozy ludzi ze sztuczną inteligencją.