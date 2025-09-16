REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

Fizycy przywołali kwantowego demona. Przez 67 lat był hipotezą

Przez 67 lat pozostawał tylko hipotezą. Teraz po raz pierwszy udało się go zaobserwować. Nie w modelu, lecz w prawdziwym materiale.

Marcin Kusz
Naukowcy zaobserwowali demona Pinesa. Może zmienić fizykę materiałów
REKLAMA

Mowa o tzw. demonie Pinesa, egzotycznym zjawisku kwantowym, które nie przenosi ładunku, nie emituje światła i potrafi ukrywać się przed wszystkimi znanymi metodami detekcji. Może jednak odegrać ważną rolę w nadprzewodnictwie przyszłości.

REKLAMA

Demon, który żyje w metalu

Zjawisko, które fizycy nazwali demonem to szczególny rodzaj plazmonu, czyli oscylacji gęstości elektronów wewnątrz metalu. Klasyczne plazmony przenoszą ładunek i są wyraźnie widoczne w pomiarach, bo oddziałują z polem elektrycznym. Demon działa inaczej. Jest to neutralna fala, w której elektrony poruszają się przeciwnie w różnych pasmach energetycznych metalu. Całościowo nie niesie ładunku, nie emituje światła, nie wpływa na przewodnictwo, a mimo to istnieje i działa.

Demon został przewidziany teoretycznie po raz pierwszy przez Davida Pinesa w 1956 r., ale przez dziesięciolecia nikt nie potrafił go jednoznacznie zaobserwować. Teraz się to udało. Wszystko dzięki ultraczułym pomiarom spektroskopii strat energii elektronów w materiale Sr₂RuO₄.

Materiał, który ujawnił to, co było niewidzialne

Sr₂RuO₄ to tlenek strontu i rutenu. Jest on znany m.in. z egzotycznego nadprzewodnictwa i złożonej struktury elektronowej. Co istotne, zawiera on kilka różnych pasm elektronowych – tzw. β i γ o wyraźnie różnych właściwościach. Właśnie te różnice umożliwiły demonowi narodzić się i utrzymać w materiale jako kolektywne, a zarazem neutralne wzbudzenie.

Ten wyjątkowy rodzaj drgań elektronowych udało się zarejestrować dzięki wykorzystaniu techniki M-EELS (momentowo-rozdzielczej spektroskopii strat energii elektronów). W przeciwieństwie do klasycznych plazmonów demon nie pojawiał się w punktach o zerowym pędzie, ale stawał się widoczny przy pomiarze odpowiednio dużego momentu pędu. Co więcej, nie generował on sygnału typowego dla naładowanych wzbudzeń. Zdaniem naukowców właśnie to potwierdza jego neutralność.

Czym demon różni się od klasycznych plazmonów?

Zwykły plazmon można porównać do falowania całej chmury elektronów w metalu. Wzbudzenie to jest naładowane, sprzęga się ze światłem i ma konkretną energię, którą łatwo zmierzyć. Demon to zupełnie inna liga. Jest to fala, w której jedne elektrony poruszają się w przód, a inne w tył w taki sposób, że całkowity ładunek się znosi. Nie emituje światła, nie generuje pola elektrycznego, nie wpływa bezpośrednio na przewodnictwo. Ale może oddziaływać z innymi elektronami i wpływać na ich zachowanie, w tym na tworzenie par nadprzewodzących.

Od lat fizycy podejrzewali, że istnienie demona może mieć wpływ na zjawisko nadprzewodnictwa, czyli przepływu prądu bez oporu. Dotychczas znane mechanizmy nadprzewodnictwa polegały na sprzężeniu elektronów z fononami, czyli drganiami sieci krystalicznej. Demon może być alternatywnym lub uzupełniającym kanałem: jako oscylacja neutralna, może scalać elektrony w pary, nie wzbudzając przy tym szkodliwych fluktuacji ładunku.

Zgodnie z tą hipotezą, materiały wielopasmowe, takie jak właśnie Sr₂RuO₄, mogą oferować nowe drogi do osiągania nadprzewodnictwa w wyższych temperaturach, bez potrzeby ekstremalnego chłodzenia. A to może oznaczać krok w stronę wielu zastosowań – od kabli energetycznych po komputery kwantowe.

Neutralny, ale nie bez znaczenia

To, że demon nie przenosi ładunku, nie oznacza, że jest bez znaczenia. Wręcz przeciwnie – jego neutralność sprawia, że może żyć znacznie dłużej, bo nie jest tłumiony przez typowe mechanizmy rozpraszania. Dodatkowo ma unikalny sposób propagacji: jego prędkość zmienia się wraz z temperaturą, a przy niskich energiach wykazuje tzw. dyspersję kwadratową, czyli zachowuje się jeszcze inaczej niż typowe fale elektronowe.

Przeczytaj także:

REKLAMA

W eksperymentach udało się potwierdzić nie tylko istnienie demona, ale też jego unikalne właściwości: niską tłumienność, neutralność oraz charakterystyczne zależności od pędu i temperatury. To pierwszy taki przypadek w trójwymiarowym metalu i prawdopodobnie nie ostatni.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
16.09.2025 07:00
Tagi: FizykanaukowcyOdkrycia naukowe
Najnowsze
6:34
To nie góra. To fala. Dawne tsunami wymykają się dzisiejszej wyobraźni
Aktualizacja: 2025-09-16T06:34:00+02:00
6:23
Naprawa rdzenia kręgowego była uważana za niemożliwą. Do teraz
Aktualizacja: 2025-09-16T06:23:00+02:00
6:12
Zrobili wyspę ze starego szkła. Coś zaczęło na niej rosnąć
Aktualizacja: 2025-09-16T06:12:00+02:00
6:01
Samsung Galaxy kontra Chiny. Dopłacamy za technologie czy za marketing?
Aktualizacja: 2025-09-16T06:01:00+02:00
20:46
iPhone 17 już wygrał. Ludzie rzucili się na najdroższy model, biedy nie ma
Aktualizacja: 2025-09-15T20:46:40+02:00
20:18
iPhone jeszcze nigdy nie był tak brzydki. Nie zapraszam do dyskusji
Aktualizacja: 2025-09-15T20:18:55+02:00
19:20
iOS 26 już tu jest. Pobierasz najbrzydszy lifting w historii iPhone'a?
Aktualizacja: 2025-09-15T19:20:26+02:00
18:40
Apple znów ma nas w... Tani, przydatny gadżet omija Polskę
Aktualizacja: 2025-09-15T18:40:35+02:00
18:13
Alert RCB czy nowa aplikacja o dronach? Rząd ma dylemat, ja też
Aktualizacja: 2025-09-15T18:13:51+02:00
17:38
Apple upadł na głowę z polskimi cenami wymiany ekranu iPhone'a 17
Aktualizacja: 2025-09-15T17:38:07+02:00
16:47
Samsung odpala aktualizację One UI 8. Posiadacze Galaxy mają święto
Aktualizacja: 2025-09-15T16:47:41+02:00
16:32
Masz Samsunga Galaxy, to masz co robić. Jest ważna luka do zatkania
Aktualizacja: 2025-09-15T16:32:09+02:00
16:15
OnePlus Pad Lite - cud miód tablet poniżej 1000 zł. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-15T16:15:32+02:00
16:01
Skrzynkoza zniszczyła nowy park. Inaczej podobno się nie da
Aktualizacja: 2025-09-15T16:01:31+02:00
15:43
Potwór z Tarnowa będzie służył w polskim wojsku. Zje ruskie drony
Aktualizacja: 2025-09-15T15:43:55+02:00
15:38
Kupujesz eSIM i dostajesz NordVPN za darmo. Turystyczny bestseller
Aktualizacja: 2025-09-15T15:38:32+02:00
13:46
Farba ostrzeże przed katastrofą. Stworzyli ją Polacy
Aktualizacja: 2025-09-15T13:46:24+02:00
13:43
Polskie lotnisko wypłaca potężne odszkodowania. Pokazało, co mogłoby powstać w zamian
Aktualizacja: 2025-09-15T13:43:45+02:00
13:22
TCL rzuca nowościami. Potężne telewizory, smartfony, ale to nie wszystko
Aktualizacja: 2025-09-15T13:22:49+02:00
12:37
Żabka nie musi, ale dołączy do systemu kaucyjnego. Opłaci się z niego korzystać
Aktualizacja: 2025-09-15T12:37:14+02:00
12:26
Dalej protestujcie przeciwko wiatrakom. Kopciuchy i węgiel zabijają tysiące Polaków
Aktualizacja: 2025-09-15T12:26:39+02:00
11:05
Jest odpowiedź PKP Intercity na czeską konkurencję. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-09-15T11:05:32+02:00
10:13
- My tutaj jeszcze nie wiemy, czym naprawdę jest influencer marketing - mówi nam Ewa Soroka, dyrektorka marketingu Canal+
Aktualizacja: 2025-09-15T10:13:41+02:00
9:01
Linie lotnicze wolą, żebyś tego nie wiedział. Możesz dostać nawet 600 euro za opóźniony lot
Aktualizacja: 2025-09-15T09:01:32+02:00
9:00
Ministerstwo wyjaśnia, jak działają alerty i syreny. Lepiej to przeczytaj
Aktualizacja: 2025-09-15T09:00:40+02:00
8:22
Mieszkam w miejscu, gdzie czuć wojnę. Opowiem wam o moim strachu
Aktualizacja: 2025-09-15T08:22:51+02:00
7:10
Nie zdążyłeś kupić iPhone'a 17, a oni pokażą zaraz coś nowego. Aż 10 nowych produktów
Aktualizacja: 2025-09-15T07:10:06+02:00
7:00
Magda Gessler wyrzuca iPhone’a jak talerze. Weźmie Samsunga
Aktualizacja: 2025-09-15T07:00:00+02:00
6:45
Jaką kamerę samochodową wybrać w 2025 r.? Sprawdź nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-09-15T06:45:00+02:00
6:30
AirPods Pro 3 są świetne. Ale... nie wymienię swoich AirPods Pro 2
Aktualizacja: 2025-09-15T06:30:00+02:00
6:15
Slow tech to potrzeba, czy pozerstwo? Chyba trochę jedno i drugie
Aktualizacja: 2025-09-15T06:15:00+02:00
18:41
To jedno z ostatnich miłych miejsc w internecie. Nie spodziewałem się tam takich historii
Aktualizacja: 2025-09-14T18:41:43+02:00
17:33
Nowy wpis na paragonie. Ministerstwo wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-09-14T17:33:06+02:00
16:46
Samolot lądował w Krakowie i wypadł z pasa. Pasażerowie ewakuowani
Aktualizacja: 2025-09-14T16:46:41+02:00
16:30
Uwaga, ogromne ćwiczenia polskich służb. Będzie słychać strzały i wybuchy
Aktualizacja: 2025-09-14T16:30:00+02:00
16:15
Potężna dostawa czołgów dla polskiej armii. Okręt był wyładowany po brzegi
Aktualizacja: 2025-09-14T16:15:00+02:00
16:00
Historyczny moment. Pierwszy polski pilot zakończył kurs instruktorski na F-35
Aktualizacja: 2025-09-14T16:00:00+02:00
7:51
Tramwaje w Polsce suną po trawie. Żegnamy beton
Aktualizacja: 2025-09-14T07:51:00+02:00
7:41
iPhone 17 Pro nie ma sensu. Lepiej weź iPhone 17 Pro Max - już tłumaczę dlaczego
Aktualizacja: 2025-09-14T07:41:00+02:00
7:31
Garmin Edge 1050 10 miesięcy później. Dla tej jednej rzeczy warto
Aktualizacja: 2025-09-14T07:31:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA