Amazing Apple. iPhone 17 rozpozna kolor etui i sam dopasuje system

Nadchodzący iOS 26 wprowadza szereg zmian wizualnych, które sprawiają, że jest to największe odświeżenie systemu od lat. Wiele nich opisaliśmy w osobnych artykułach, ale teraz dowiadujemy się, że oprogramowanie skrywa jeszcze więcej: głębszej możliwość połączenia się… z akcesoriami Apple’a.

iPhone wykryje, jaki kolor etui nosisz. I dostosuje ekran do niego

Każdy, kto korzysta z iPhone’a, wie, jak Apple przykłada się do szczegółów w systemie. Animacje (regulacja głośności, zarządzenie suwakami w centrum sterowania), efekty i inne dodatki związane z personalizacją są niezwykle dopracowane. Wraz z iOS 26 wchodzą na jeszcze wyższy poziom.

Odkryto, że w nadchodzącej wersji systemu Apple dodał dwie nowe opcje menu dostosowywania ekranu głównego, powiązane z kolorami ikon. Wcześniej oprócz klasycznego wyglądu mieliśmy dostęp do trybu ciemnego, motywu barwienia (wprowadzonego już w iOS 18) oraz nowego, wdrożonego w iOS 26 przezroczystego motywu Liquid Glass.

Dotychczas mogliśmy barwić ikony ręcznie, natomiast teraz w finalnej wersji iOS 26 znajdzie się możliwość dostosowania ikon do koloru iPhone’a. Oznacza to, że jeśli mam zielonego iPhone'a 15 Plus, oprogramowanie automatycznie wykryje kolor i pomaluje mój ekran główny na zielono, zgodnie z odcieniem telefonu.

Dużo ciekawszą opcją będzie dostosowanie ekranu głównego do… koloru etui założonego na smartfon, o ile będziemy korzystać z oficjalnego, stworzonego przez Apple case’a. Te drogie obudowy są wyposażane w elektronikę, która łączy się z naszym telefonem. Widać to np. przy zakładaniu etui na telefon, co wyświetla animację pasującą do koloru akcesorium.

Zmiana wygląda na małą i nieznaczną, ale prawda jest taka, że żaden inny producent smartfonów jeszcze tego nie oferował. Apple ma taką możliwość , ponieważ oprócz sprzętu posiada bogatą ofertę własnych akcesoriów.

Aby skorzystać z nowych opcji będzie potrzebne etui z MagSafe od Apple’a, przynajmniej na początku funkcjonowania tego rozwiązania. Kto wie, może inni producenci akcesoriów również będą w stanie uzyskać podobny efekt.

11.09.2025

