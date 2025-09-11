Amazing Apple. iPhone 17 rozpozna kolor etui i sam dopasuje system
Nowe iPhone’y 17 (Pro) połączą się z akcesoriami w ciekawy sposób, dostosowując kolor i wygląd systemu do barwy posiadanego etui. Czy to już ten mityczny amazing?
Nadchodzący iOS 26 wprowadza szereg zmian wizualnych, które sprawiają, że jest to największe odświeżenie systemu od lat. Wiele nich opisaliśmy w osobnych artykułach, ale teraz dowiadujemy się, że oprogramowanie skrywa jeszcze więcej: głębszej możliwość połączenia się… z akcesoriami Apple’a.
iPhone wykryje, jaki kolor etui nosisz. I dostosuje ekran do niego
Każdy, kto korzysta z iPhone’a, wie, jak Apple przykłada się do szczegółów w systemie. Animacje (regulacja głośności, zarządzenie suwakami w centrum sterowania), efekty i inne dodatki związane z personalizacją są niezwykle dopracowane. Wraz z iOS 26 wchodzą na jeszcze wyższy poziom.
Odkryto, że w nadchodzącej wersji systemu Apple dodał dwie nowe opcje menu dostosowywania ekranu głównego, powiązane z kolorami ikon. Wcześniej oprócz klasycznego wyglądu mieliśmy dostęp do trybu ciemnego, motywu barwienia (wprowadzonego już w iOS 18) oraz nowego, wdrożonego w iOS 26 przezroczystego motywu Liquid Glass.
Dotychczas mogliśmy barwić ikony ręcznie, natomiast teraz w finalnej wersji iOS 26 znajdzie się możliwość dostosowania ikon do koloru iPhone’a. Oznacza to, że jeśli mam zielonego iPhone'a 15 Plus, oprogramowanie automatycznie wykryje kolor i pomaluje mój ekran główny na zielono, zgodnie z odcieniem telefonu.
Dużo ciekawszą opcją będzie dostosowanie ekranu głównego do… koloru etui założonego na smartfon, o ile będziemy korzystać z oficjalnego, stworzonego przez Apple case’a. Te drogie obudowy są wyposażane w elektronikę, która łączy się z naszym telefonem. Widać to np. przy zakładaniu etui na telefon, co wyświetla animację pasującą do koloru akcesorium.
Zmiana wygląda na małą i nieznaczną, ale prawda jest taka, że żaden inny producent smartfonów jeszcze tego nie oferował. Apple ma taką możliwość , ponieważ oprócz sprzętu posiada bogatą ofertę własnych akcesoriów.
Aby skorzystać z nowych opcji będzie potrzebne etui z MagSafe od Apple’a, przynajmniej na początku funkcjonowania tego rozwiązania. Kto wie, może inni producenci akcesoriów również będą w stanie uzyskać podobny efekt.
