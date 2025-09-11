REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Amazing Apple. iPhone 17 rozpozna kolor etui i sam dopasuje system

Nowe iPhone’y 17 (Pro) połączą się z akcesoriami w ciekawy sposób, dostosowując kolor i wygląd systemu do barwy posiadanego etui. Czy to już ten mityczny amazing?

Albert Żurek
iOS 26 dostosowuje się do koloru etui iPhone
REKLAMA

Nadchodzący iOS 26 wprowadza szereg zmian wizualnych, które sprawiają, że jest to największe odświeżenie systemu od lat. Wiele nich opisaliśmy w osobnych artykułach, ale teraz dowiadujemy się, że oprogramowanie skrywa jeszcze więcej: głębszej możliwość połączenia się… z akcesoriami Apple’a.

REKLAMA

iPhone wykryje, jaki kolor etui nosisz. I dostosuje ekran do niego

Każdy, kto korzysta z iPhone’a, wie, jak Apple przykłada się do szczegółów w systemie. Animacje (regulacja głośności, zarządzenie suwakami w centrum sterowania), efekty i inne dodatki związane z personalizacją są niezwykle dopracowane. Wraz z iOS 26 wchodzą na jeszcze wyższy poziom.

Odkryto, że w nadchodzącej wersji systemu Apple dodał dwie nowe opcje menu dostosowywania ekranu głównego, powiązane z kolorami ikon. Wcześniej oprócz klasycznego wyglądu mieliśmy dostęp do trybu ciemnego, motywu barwienia (wprowadzonego już w iOS 18) oraz nowego, wdrożonego w iOS 26 przezroczystego motywu Liquid Glass.

Dotychczas mogliśmy barwić ikony ręcznie, natomiast teraz w finalnej wersji iOS 26 znajdzie się możliwość dostosowania ikon do koloru iPhone’a. Oznacza to, że jeśli mam zielonego iPhone'a 15 Plus, oprogramowanie automatycznie wykryje kolor i pomaluje mój ekran główny na zielono, zgodnie z odcieniem telefonu.

Dużo ciekawszą opcją będzie dostosowanie ekranu głównego do… koloru etui założonego na smartfon, o ile będziemy korzystać z oficjalnego, stworzonego przez Apple case’a. Te drogie obudowy są wyposażane w elektronikę, która łączy się z naszym telefonem. Widać to np. przy zakładaniu etui na telefon, co wyświetla animację pasującą do koloru akcesorium.

Zmiana wygląda na małą i nieznaczną, ale prawda jest taka, że żaden inny producent smartfonów jeszcze tego nie oferował. Apple ma taką możliwość , ponieważ oprócz sprzętu posiada bogatą ofertę własnych akcesoriów.

Aby skorzystać z nowych opcji będzie potrzebne etui z MagSafe od Apple’a, przynajmniej na początku funkcjonowania tego rozwiązania. Kto wie, może inni producenci akcesoriów również będą w stanie uzyskać podobny efekt.

REKLAMA

Więcej o iPhone'ach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
11.09.2025 17:41
Tagi: akcesoriaAppleiOSiPhone
Najnowsze
17:41
Amazing Apple. iPhone 17 rozpozna kolor etui i sam dopasuje system
Aktualizacja: 2025-09-11T17:41:37+02:00
17:21
Na topowe karty GeForce poczekamy dłużej. Ale chyba nie warto
Aktualizacja: 2025-09-11T17:21:52+02:00
16:27
AirPods Pro 3 niby grają dłużej, ale etui to dramat. Apple znów bajeruje
Aktualizacja: 2025-09-11T16:27:06+02:00
16:07
Jest nowy standard ładowania, działa na starych telefonach. Brawo
Aktualizacja: 2025-09-11T16:07:54+02:00
15:57
RegioJet pokazał cennik i udowodnił Polakom: może być taniej niż u PKP
Aktualizacja: 2025-09-11T15:57:47+02:00
15:41
Robot Lidla aż 700 zł taniej. Rywal Thermomixa w świetnej promocji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:41:33+02:00
15:16
Ekonomia dronowa. Za ile i czym możemy strącać drony - polski cennik
Aktualizacja: 2025-09-11T15:16:57+02:00
14:18
Jak wyłączyć i zrestartować iPhone'a? Poradnik
Aktualizacja: 2025-09-11T14:18:38+02:00
14:01
Ile pamięci potrzebuje twój iPhone? Podpowiadamy, którą opcję wybrać
Aktualizacja: 2025-09-11T14:01:51+02:00
13:08
Elon Musk zrzucony z tronu. Przez moment rządził inny bogacz - wystarczyło
Aktualizacja: 2025-09-11T13:08:36+02:00
12:56
Łazik na Marsie odkrył "potencjalne oznaki życia". NASA mówi: to może być to
Aktualizacja: 2025-09-11T12:56:35+02:00
11:52
Polska ogranicza ruch lotniczy na wschodzie. Podano, kto może latać, a kto nie
Aktualizacja: 2025-09-11T11:52:11+02:00
11:08
Jaki jest iPhone 17 Pro (Max) na żywo? Już go sprawdziliśmy
Aktualizacja: 2025-09-11T11:08:25+02:00
10:35
Samsung takiego smartfona jeszcze nie miał. To bat na składanego iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-11T10:35:08+02:00
10:08
YouTube będzie tłumaczył wszystko jak leci. Były napisy, wchodzi dubbing
Aktualizacja: 2025-09-11T10:08:49+02:00
9:48
W końcu mogę przesiąść się na Apple Watcha Ultra. Czekałem na tę nowość w trójce
Aktualizacja: 2025-09-11T09:48:07+02:00
9:16
PlayStation wydaje nową aplikację na smartfony. Rodzice będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-11T09:16:55+02:00
9:01
System kaucyjny jest tuż za rogiem. Postawienie automatu to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-09-11T09:01:46+02:00
8:44
iPhone 17: sprawdziliśmy już pierwszego nie-Prosiaka dla tych, co wcześniej mieli Pro
Aktualizacja: 2025-09-11T08:44:18+02:00
8:05
Lotnisko w Krakowie szykuje wielki remont. Jeśli plan zawiedzie, czeka nas paraliż
Aktualizacja: 2025-09-11T08:05:35+02:00
6:45
Starsze Apple Watche też dostaną najciekawszą nowość. Miłe zaskoczenie
Aktualizacja: 2025-09-11T06:45:00+02:00
6:34
iPhone'y 17 dostały nowy czip N1. To wielka innowacja skryta w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-11T06:34:00+02:00
6:23
Unia ma "sposób" na tony ubrań. Teraz będzie to problem sklepów
Aktualizacja: 2025-09-11T06:23:00+02:00
6:11
Plastik jako paliwo, nie odpad? To stary pomysł, ale jest nowy przełom
Aktualizacja: 2025-09-11T06:11:00+02:00
6:01
Znany fizyk kapitalnie tłumaczy, jak postrzegać czwarty wymiar
Aktualizacja: 2025-09-11T06:01:00+02:00
21:16
Polska kolej chwali się prędkością. W kilometrach, ale nie na godzinę
Aktualizacja: 2025-09-10T21:16:52+02:00
20:52
Apple ma pierwszy na świecie telefon kręcący takie wideo. Pełna dominacja
Aktualizacja: 2025-09-10T20:52:29+02:00
20:23
iPhone 17 kontra iPhone 16. Który "tani" smartfon Apple się opłaca?
Aktualizacja: 2025-09-10T20:23:42+02:00
20:07
iPhone 17 Pro ma sprytną funkcję ekranu, o której Apple nie mówi
Aktualizacja: 2025-09-10T20:07:08+02:00
19:44
Apple chce, abyś nosił iPhone'a na pasku ze śmieci. Za skromne 319 zł
Aktualizacja: 2025-09-10T19:44:36+02:00
19:16
iPhone 17 Pro? Nie warto. To sprzedawanie detali jako przełomów
Aktualizacja: 2025-09-10T19:16:46+02:00
18:56
PlayStation 6 już wygrywa z przyszłym Xboxem. W kwestii szacunku do graczy
Aktualizacja: 2025-09-10T18:56:58+02:00
18:07
iPhone 17 Pro w Europie ma gorszy akumulator. Powodem jest tacka
Aktualizacja: 2025-09-10T18:07:50+02:00
17:28
iPhone Air kontra Samsung Galaxy S25 Edge. Pojedynek cieniasów
Aktualizacja: 2025-09-10T17:28:13+02:00
17:12
iPhone 17 Pro - dlaczego po 5 latach łamię zasadę i kupuję na premierę
Aktualizacja: 2025-09-10T17:12:37+02:00
16:57
Białoruś: ostrzegaliśmy Polskę przed dronami
Aktualizacja: 2025-09-10T16:57:25+02:00
16:49
iPhone 17 z niezwykłym zabezpieczeniem. To kompletna nowość
Aktualizacja: 2025-09-10T16:49:07+02:00
16:43
Apple obniża cenę iPhone 16, dlatego telefon podrożał. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-09-10T16:43:32+02:00
16:26
Rosjanie: nie było żadnych dronów. Trolle podważają polskie komunikaty
Aktualizacja: 2025-09-10T16:26:34+02:00
16:04
Yale: "Myśl o wierceniu w drzwiach jest przerażająca". Ich nowy zamek ma to zmienić
Aktualizacja: 2025-09-10T16:04:45+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA