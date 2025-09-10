REKLAMA
Apple chce, abyś nosił iPhone'a na pasku ze śmieci. Za skromne 319 zł

Apple opracował nowy sposób wyciągania kasy ze swoich najwierniejszych klientów. WYprodukował pasek do telefonu z butelek PET i wycenił go na ponad 300 zł.

Albert Żurek
iPhone 17 pasek
Pamiętacie może iSzmatę? Mam na myśli ściereczkę do czyszczenia ekranu sygnowaną logo Apple’a, którą ten wycenił początkowo na 99 zł, a później zwiększył jej cenę do 119 zł. To chyba jeden z najbardziej dosadnych przykładów, jak Apple wykorzystuje swoją pozycję na rynku i zawyża ceny produktów (podobnie jak było z kółkami do Maca Pro za 3500 zł). Apple kontynuuje passę i tym razem, wraz z serią iPhone 1,7 wprowadza pasek.

Pasek do iPhone’a kosztuje 319 zł. Jest zrobiony ze śmieci i to dosłownie

Wraz z nowymi iPhone’ami 17 (17, 17 Pro (Max) i 17 Air) Apple sprzedaje również szereg nowych akcesoriów: etui z tkaniny TechWoven stworzone z myślą o modelach Pro, ramki ochronne (które nie są pełnoprawnym etui) dla iPhone’a Air oraz gwóźdź programu – pasek na ramię w wielu wariantach kolorystycznych, dostosowanych do najnowszych smartfonów.

Pasek to zupełna nowość w ofercie Apple - to gadżet, dzięki któremu mamy zmienić sposób korzystania z naszego iPhone’a. Zamiast do kieszeni, będziemy go zawieszać na szyję lub przez ramię. Problemem jest jednak cena.

Pasek Apple za 319 zł i etui za 319 zł - powiesisz sobie iPhone'a na ramieniu za 640 zł.

Apple wycenił pasek na ramię na… 319 zł. Tak - kawałek materiału z dwoma haczykami i stalowymi elementami kosztuje tyle, co niezłe słuchawki Bluetooth. Gigant z Cupertino lubi mówić o ekologii, dlatego pasek również został stworzony ze śmieci. Dokładniej plecionego tworzywa PET pochodzącego w 100 proc. z recyklingu. Minimalna długość paska to 1080 mm, a maksymalna - 2080 mm.

Aby skorzystać z tego akcesorium, nie wystarczy jednak tylko mieć iPhone’a. Smartfony Apple’a są pozbawione otworów, dzięki którym moglibyśmy zaczepić pasek kosztujący ponad trzy stówy. Potrzebny będzie także dodatkowe etui zgodne z paskiem - np. case z tkaniny TechWoven kosztujące 319 zł, w którym zastosowano dziurki na dolnej części. Oznacza to, że Apple chce od nas łącznie 638 zł, żeby powiesić sobie iPhone’a na ramieniu.

Są inne, bardziej przystępne cenowo alternatywy, jak silikonowe etui z MagSafe dla iPhone’a 17, kosztujące 249 zł. Wciąż jest jednak drogo - taki zestaw z paskiem będzie kosztować 568 zł. W tej cenie można kupić już podstawowe AirPodsy 4 pozbawione ANC albo tani smartfon z Androidem.

To może mieć sens. Ale nie w tej cenie

Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo naszego telefonu w określonych sytuacjach. Np. gdyby ktoś chciał nam go wyrwać z dłoni, spotka się z oporem paska.

Osobiście widzę też inne zastosowanie takich akcesoriów. Niedawno podczas wycieczki na szlaku ciągnącym się wzdłuż stromych ścian wąwozu często sięgałem po smartfona, aby uwieczniać widoki przede mną. Musiałem jednak zachować szczególną ostrożność, ponieważ ścieżka składała się z desek z zauważalnymi szczelinami. Gdybym upuścił swój smartfon, nie byłoby co zbierać - sprzęty wpadłby kilkadziesiąt metrów w głąb. Z takim akcesorium, czułbym się dużo bardziej bezpiecznie podczas sięgania po telefon.

Cena jest przesadą, ale producenci akcesoriów z pewnością zaczną kopiować Apple’a i zakładam, że w ciągu kilku następnych tygodni znajdzie się szereg tańszych zamienników (etui i pasków). Apple rzadko wymyśla coś nowego, ale nie można odmówić mu tego, że popularyzuje określone produkty. Na taką skalę, że wszyscy inni zamieniają się w kopiarki.

Więcej o nowościach Apple'a przeczytasz na Spider's Web:

10.09.2025 19:44
Tagi: akcesoriaAppleiPhoneSmartfony
