Apple Watch Ultra 3 kontra Ultra 2. Sprawdziłem na papierze, czy warto

Apple Watch Ultra 3 trafił już do sklepów, ale czy to faktycznie rewolucja? Sprawdziłem - i odpowiedź brzmi: nie. To odgrzewany kotlet, a jego poprzednik wciąż pozostaje świetnym wyborem. Jeśli chcesz zaoszczędzić, bierz Ultra 2. Jeśli natomiast musisz mieć najnowszy gadżet, pewnie i tak już go kupiłeś, bez względu na tekst.

Oliwier Nytko
Nowy Apple Watch Ultra 3 oferuje jedynie kosmetyczne usprawnienia względem Ultra 2, zachowując przy tym podobną cenę. W praktyce okazuje się, że rozsądniejszym wyborem okazuje się wcześniejszy model. 

Ultra 3 nie wnosi przełomowych funkcji, które uzasadniałyby dopłatę względem poprzednika. Nowego, wciąż dostępnego w sklepach Ultra 2 można znaleźć za ok. 3000 zł. Dla osób, które rozsądnie planują budżet, zakup Ultra 2 to lepszy stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Wszystkie nowości Apple Watch Ultra 3 kontra 2

Pierwszą nowością w Ultra 3 jest rozbudowana łączność satelitarna, pozwalająca na wysyłanie wiadomości SOS oraz udostępnianie lokalizacji poza zasięgiem sieci komórkowej.

Samotna wędrówka w wysokich górach, żegluga daleko od cywilizacji czy eksploracja terenów pozbawionych infrastruktury – to sytuacje, w których Apple Watch Ultra 3 mógłby realnie uratować życie. Tyle że dla większości użytkowników, którzy poruszają się głównie między domem, pracą a siłownią, pozostają one czystą teorią. Sorry, sorry i jeszcze razsorry, ale Ultra 3 kupią też geekowie, którzy wychodzą z domu najwyżej na dwugodzinny trening.

Ultra 3 wprowadza obsługę sieci 5G, co ma przyspieszyć pobieranie aplikacji oraz strumieniowanie treści w terenie. W praktyce jednak prędkość zawsze będzie zależeć od zasięgu operatora i lokalnej infrastruktury. A przewaga 5G nad LTE w zadaniach typowych dla zegarka – jak szybkie sprawdzenie mapy czy synchronizacja playlisty – jest marginalna.

Dodatkowo, ze względu na mniejszą antenę i ograniczenia mocy w urządzeniu noszonym, rzeczywiste prędkości i tak będą niższe niż w smartfonie. To ulepszenie, które świetnie wygląda na papierze, ale w codziennym użytkowaniu pozostaje prawie niewidoczne.

Czytaj też:

Ekran to zmiany dla koneserów

Ekran Ultra 3, wykonany w technologii LTPO3 OLED, oferuje jaśniejszy obraz pod kątem i cieńsze ramki względem LTPO2 w Ultra 2. Rozdzielczość zwiększono z 410 × 502 px do 422 × 514 px, ale różnica jest niemal niemożliwa do zauważenia gołym okiem. Podobnie ze zmianą częstotliwości odświeżania w trybie always on – z jednej aktualizacji na minutę do jednej na sekundę.

Teoretycznie oznacza to płynniejszy ruch sekundnika na wygaszonym ekranie. W praktyce jednak to detal, który dostrzegą jedynie najbardziej wnikliwi fani Jobsa. Przy zwykłym użytkowaniu różnica w płynności animacji czy czytelności tarcz będzie niemal nie do wychwycenia bez bezpośredniego porównania obu modeli obok siebie.

Bateria? Jaka bateria

Deklarowana żywotność baterii w Ultra 3 to 42 godziny pracy na jednym ładowaniu, czyli o 2 godziny więcej niż Ultra 2. Włączenie zaawansowanych trybów i łączności satelitarnej obniża jednak czas pracy do około 20 godzin, co zbliża się do wyników Ultra 2 w trybie niskiego zużycia energii. Dodatkowo szybkie ładowanie pozostaje identyczne - 15 minut wystarcza na ok. 12 godzin użycia.

W praktyce, podczas intensywnego dnia z treningiem GPS i streamingiem muzyki, oba zegarki będą wymagały ładowania w podobnym czasie, a deklarowana przewaga Ultra 3 staje się czysto teoretyczna.

Ultra 3 korzysta z procesora S11, który przyspiesza reakcje systemu i aplikacji względem S9 z Ultra 2. W benchmarkach różnica może sięgać kilkunastu procent w operacjach graficznych i obliczeniowych.

Jednak większość codziennych zadań na zegarku – od śledzenia treningów, przez obsługę powiadomień po nawigację – nie jest na tyle wymagająca, by w pełni wykorzystać potencjał starszego układu. Już Ultra 2 działał tu bezbłędnie, więc przeciętny użytkownik nie zauważy realnej poprawy. W końcu to wciąż tylko zegarek.

Ultra 3 wprowadza także powiadomienia o nadciśnieniu, które analizują dane z optycznego czujnika tętna i ostrzegają o wzrostach wskazujących na hipertonię. Podobnie Sleep Score i Workout Buddy, choć oparte na zaawansowanych algorytmach, są funkcjami oprogramowania watchOS 26, które w dużej mierze będą dostępne także na Ultra 2. Co więcej, Workout Buddy na starcie będzie ograniczony do języka angielskiego.

Pod względem konstrukcji oba zegarki ważą około 61 g i mają identyczne wymiary koperty. Drobne zmiany estetyczne są wyłącznie kwestią gustu, a kluczowe funkcje outdoorowe, jak certyfikacja WR100, pozostają bez zmian.

Rozsądek musi wygrać?

Tymczasem podstawowa cena nowego Apple Watch Ultra 3 w Polsce wynosi 3799 zł. Z kolei nowego, ale wciąż rewelacyjnego Ultra 2 można znaleźć w sklepach w cenie za ok. 3000 zł. To oszczędność rzędu prawie 800 zł.

Dlatego rozsądny użytkownik, który patrzy na portfel, wybierze Ultra 2 - zegarek oferujący 95 proc. możliwości nowszego modelu za niższą cenę.

A ci, którzy muszą mieć najnowszą zabawkę i zawsze chcą być na topie? Oni już złożyli zamówienie na Ultra 3 i prawdopodobnie nawet nie dotarli do tego akapitu.

Oliwier Nytko
10.09.2025 12:55
