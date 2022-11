Ściereczka do czyszczenia od Apple’a kosztowała 99 zł. Kosztowała...

Tymczasem okazuje się, że ściereczka także zaliczyła wzrost ceny. Jeżeli zatem właśnie zmierzacie do sklepu Apple w celu nabycia oryginalnej ściereczki do czyszczenia z wytłoczonym logiem Apple i dzierżycie w ręku dumnie banknot z Władysławem Jagiełło, to wykonajcie zwrot w tył i wróćcie do domu po jeszcze jeden banknot z Bolesławem Chrobrym. Cena ściereczki właśnie wzrosła do 119 zł. Pozostawmy to bez komentarza. Jeżeli bowiem zamierzaliście kupić ściereczkę za 99 zł, to te 20 zł więcej raczej nie zmieni waszych zamiarów.