Jest oficjalna zapowiedź premiery nowych sprzętów Samsunga. Co zobaczymy?

Samsung oficjalnie zaprasza na jesienne Galaxy Unpacked. Konferencja odbędzie się 4 września, a jej gwiazdami będą nowe tablety z serii Galaxy Tab S11 oraz wyczekiwany, tańszy flagowiec – Galaxy S25 FE.

Oliwier Nytko
Samsung zaprasza na kolejne Unpacked. Zobaczymy S25 FE i nowe tablety
Galaxy Unpacked to cykliczne wydarzenie organizowane przez Samsunga, podczas którego prezentowane są najnowsze produkty z jej mobilnego ekosystemu. Konferencje te, odbywające się zazwyczaj dwa lub trzy razy w roku. To właśnie na scenie Unpacked debiutują flagowe smartfony z serii Galaxy S i innowacyjne składane urządzenia z linii Galaxy Z, a także nowe tablety, smartwatche i słuchawki. I właśnie przyszedł czas na trzecią odsłonę.

W ostatnich latach Samsung przyzwyczaił nas do stałego rytmu premier. Na początku roku, zazwyczaj w lutym, poznajemy nową generację smartfonów z serii Galaxy S – tak było, chociażby w styczniu 2025 r., kiedy debiutowała seria Galaxy S25. Z kolei okres wakacyjny zarezerwowany jest dla składanych modeli – w lipcu 2025 r. zobaczyliśmy Galaxy Z Fold7 i Z Flip7. Firma organizuje również mniejsze, często wirtualne wydarzenia, poświęcone uzupełnieniu portfolio o takie produkty jak smartfony z serii FE (Fan Edition) czy nowe tablety, które pojawiają się jesienią.

Co pokaże Samsung 4 września? Galaxy S25 FE oraz tablety

Samsung oficjalnie potwierdził, że 4 września zorganizuje kolejne w tym roku wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked. Konferencja odbędzie się w formie wirtualnej i fizycznej, dzień przed rozpoczęciem berlińskich targów technologicznych IFA 2025.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na stronie internetowej Samsunga oraz na oficjalnym kanale firmy w serwisie YouTube. Start zaplanowano na godzinę 11:30 czasu polskiego.

Głównymi gwiazdami prezentacji mają być - według przecieków - nowe tablety z serii Galaxy Tab S11 oraz smartfon Galaxy S25 FE.

Przecieki wskazują na premierę co najmniej dwóch modeli tabletów: Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra. Oba urządzenia mają być napędzane procesorem MediaTek Dimensity 9400, a nie, jak to bywało zazwyczaj, układem Snapdragon. Podstawowy model ma zaoferować ekran AMOLED i 12 GB RAM, podczas gdy wersja Ultra otrzyma większy wyświetlacz, do 16 GB RAM i pojemniejszą baterię 11600 mAh.

Drugim pewniakiem wrześniowej konferencji jest Galaxy S25 FE, czyli tańsza alternatywa dla flagowego modelu S25. Smartfon ten ma dzielić wiele cech ze swoim poprzednikiem, S24 FE, ale zaoferuje kilka kluczowych ulepszeń. Według dotychczasowych informacji możemy spodziewać się lepszego aparatu do selfie o rozdzielczości 12 MP (wobec 10 MP w S24 FE), większej baterii o pojemności 4900 mAh oraz szybszego ładowania przewodowego. Co ciekawe, sercem urządzenia ma być procesor Exynos 2400, znany z podstawowych modeli serii S24.

Samsung kładzie duży nacisk na komunikację związaną z Galaxy AI. Firma zapowiada „otwarcie nowej bramy do najnowszych doświadczeń Galaxy AI” i prezentację „bardziej płynnej mobilnej obsługi na szerszej gamie urządzeń”. Nie jest jednak jasne, czy zobaczymy zupełnie nowe funkcje sztucznej inteligencji, czy raczej demonstrację dotychczasowych możliwości na nowych urządzeniach i ich integrację z całym ekosystemem Galaxy.

Warto również odnotować, że zarówno Galaxy S25 FE, jak i tablety z serii Tab S11, mają trafić na rynek z najnowszym oprogramowaniem – Androidem 16 i nakładką One UI 8. Oznaczałoby to, że model S25 FE otrzyma nową wersję systemu jeszcze przed flagowymi modelami z rodziny S25, które wciąż czekają na zakończenie publicznych beta testów.

Podczas wydarzenia mogą pojawić się także inne, mniej spodziewane produkty. Wśród nich wymienia się telefon ze składanym na trzy części ekranem, o którym Samsung wspominał podczas jednego ze spotkań z inwestorami oraz gogle XR, znane pod nazwą kodową Project Moohan, których premiera również spodziewana jest w 2025 r.

Promocja Samsunga. 300 zł obniżki

Samsung już teraz zachęca do zapisania się na powiadomienia o premierze, oferując w zamian kod rabatowy o wartości 300 zł na zakup jednego z premierowych urządzeń.

Promocja jest limitowana do 300 kodów i będzie ważna od 4 do 28 września 2025 r. lub do wyczerpania zapasów.

Lista możliwych premier na Galaxy Unpacked 4 września

Pewne lub bardzo prawdopodobne:

  • Tablety z serii Galaxy Tab S11 (w tym modele S11 i S11 Ultra)
  • Smartfon Galaxy S25 FE
Możliwe, ale mniej prawdopodobne:

  • Nowe słuchawki z serii Galaxy Buds
  • Nowe funkcje w ramach Galaxy AI
  • Telefon z potrójnie składanym ekranem
  • Zestaw do rzeczywistości rozszerzonej (XR) Project Moohan
Oliwier Nytko
28.08.2025 05:51
Tagi: GoogleIFASamsung
