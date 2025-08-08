REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Jest plan podróży do czarnej dziury. Potrzebujemy sondy wielkości znaczka pocztowego

Brzmi jak scenariusz z „Interstellar”, ale to czysta nauka. Powstał plan, który przynajmniej w teorii, pozwoliłby wysłać pierwszą w historii sondę w kierunku czarnej dziury.

Bogdan Stech
Jest plan podróży do czarnej dziury. Potrzebujemy sondy wielkości znaczka pocztowego
REKLAMA

Nie chodzi jednak o gigantyczny statek kosmiczny z załogą, a o urządzenie tak małe, że mogłoby zmieścić się na opuszku palca.

Plan jest prosty na papierze, ale piekielnie trudny w realizacji: najpierw trzeba znaleźć czarną dziurę, która znajduje się stosunkowo blisko Ziemi. Potem należy zbudować tzw. nanocraft, miniaturową sondę opartą na mikroukładzie scalonym, wystarczająco wytrzymałą, by przetrwać podróż w jeden z najbardziej ekstremalnych rejonów wszechświata.

REKLAMA

Pomysłodawcą misji jest astrofizyk Cosimo Bambi z Uniwersytetu Fudan w Chinach, który wyniki swojego badania opublikował w prestiżowym czasopiśmie iScience.

Więcej na Spider's Web:

Sonda wielkości znaczka pocztowego

Nanostatek to nie jest całkiem nowy pomysł. Od lat mówi się o nich w kontekście programu Breakthrough Starshot, który zakłada wysłanie tysięcy maleńkich statków w kierunku najbliższych nam gwiazd w układzie Alfa Centauri. Takie nanostatki mają jedną ważną zaletę. Są ekstremalnie lekkie, a więc można je rozpędzić do zawrotnych prędkości przy stosunkowo niewielkim nakładzie energii.

Taka sonda mogłaby być wielkości znaczka pocztowego i ważyć zaledwie kilka gramów. Wyposażona w żagiel słoneczny zostałaby rozpędzona za pomocą precyzyjnych uderzeń lasera.

Wyobraźmy to sobie: w miejsce wielotonowych kolosów jak Voyager czy James Webb wysyłamy maleńkie, inteligentne mikrostatki, które mają jeden cel: dolecieć tam, gdzie nigdy wcześniej nie dotarł żaden obiekt stworzony przez człowieka.

Bambi nie ukrywa, że jego projekt jest „bardzo spekulatywny i ekstremalnie trudny do wykonania”, ale jednocześnie „nie jest całkowicie nierealny”.

Obecnie najbliższą Ziemi znaną czarną dziurą jest GAIA-BH1, odkryta we wrześniu 2022 r. i znajdująca się w odległości 478 pc (1560 lat świetlnych). Możemy jednak przypuszczać, że bliżej Ziemi znajduje się wiele  nieznanych czarnych dziur. Na podstawie prostych obliczeń możemy oszacować, że najbliższa Ziemi czarna dziura może znajdować się zaledwie 20–25 lat świetlnych - twierdzi autor badania. 

Jeśli czarna dziura znajduje się w odległości 20–25 lat świetlnych, a nanosonda może poruszać się z prędkością równą 1/3 prędkości światła, mogłaby dotrzeć do czarnej dziury w ciągu 60–75 lat, a otrzymanie wyników eksperymentów zajęłoby nam kolejne 20–25 lat, więc misja trwałaby w sumie około 80–100 lat.

Sto lat? Dla nas to kilka pokoleń. Przypomnijmy jednak, że potwierdzenie istnienia fal grawitacyjnych zajęło naukowcom ponad 100 lat od momentu, gdy przewidział je Einstein. W badaniach kosmosu to normalna skala czasu.

Po co lecieć do czarnej dziury?

Czarne dziury to jedne z największych zagadek współczesnej astrofizyki. Choć wiemy, że istnieją i potrafimy robić im „zdjęcia” (jak w słynnym obrazie czarnej dziury w galaktyce M87), to wciąż nie potrafimy bezpośrednio badać tego, co dzieje się w ich pobliżu.

Grawitacja w ich sąsiedztwie jest tak ekstremalna, że może ujawnić zjawiska niezgodne z ogólną teorią względności Einsteina. Problem w tym, że obecnie testy prowadzone są wyłącznie w „słabych” polach grawitacyjnych np. w obrębie Układu Słonecznego. Sonda wysłana bezpośrednio w pobliże horyzontu zdarzeń mogłaby dostarczyć danych, które przewrócą naszą wiedzę o fizyce do góry nogami.

REKLAMA

Dane prosto z krawędzi wszechświata

Nanocraft w misji Bambiego nie miałby lądować ani wlatywać do czarnej dziury, lecz krążyć w jej pobliżu i przesyłać dane na Ziemię. Chodzi o „czyste” informacje o strukturze czasoprzestrzeni w strefach, gdzie grawitacja osiąga wartości niewyobrażalne dla codziennego doświadczenia.

Bambi przyznaje, że jego pomysł może być kontrowersyjny, ale "jeśli ludzkość kiedykolwiek chce wysłać sondę do czarnej dziury, dyskusję trzeba zacząć teraz".

REKLAMA
Bogdan Stech
08.08.2025 12:53
Tagi: Czarna dziura
Najnowsze
12:09
Rząd wyłączył mapę wstydu. Tak sprawdzisz, na co przepalane są pieniądze z KPO
Aktualizacja: 2025-08-08T12:09:29+02:00
11:42
Doładowujesz konto i masz więcej internetu. Orange daje świetny bonus
Aktualizacja: 2025-08-08T11:42:31+02:00
11:15
Piszą z TikToka i oferują pracę marzeń. Na dzień dobry kuszą "zabójczą" premią
Aktualizacja: 2025-08-08T11:15:04+02:00
10:34
Polskie F-16 będą znacznie groźniejsze. Mamy bardzo dobrą wiadomość
Aktualizacja: 2025-08-08T10:34:19+02:00
10:24
Ministerstwo ujawni kod mObywatela. Wtedy się zacznie
Aktualizacja: 2025-08-08T10:24:05+02:00
9:52
Kiedyś na zeszyt, teraz na aplikację. Wiemy, jak Żabka pożyczy ci na zakupy
Aktualizacja: 2025-08-08T09:52:12+02:00
9:00
Potężne promocje urodzinowe na sprzęt MOVA. Robota sprzątającego kupisz 2000 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-08T09:00:00+02:00
8:39
GTA VI za 400 złotych? A można, jak najbardziej, jeszcze jak
Aktualizacja: 2025-08-08T08:39:37+02:00
8:17
Zaczęło się sprzątanie po Dudzie. Były prezydent wyprowadza się nie tylko z pałacu
Aktualizacja: 2025-08-08T08:17:02+02:00
7:41
Nie odróżnisz prawdy od fałszu. Obrazki z GPT-4o za darmo
Aktualizacja: 2025-08-08T07:41:35+02:00
7:00
Koniec niespodzianek. Oto seria Pixel 10 i Watch 4 w całej okazałości
Aktualizacja: 2025-08-08T07:00:00+02:00
6:57
Lecisz samolotem, a tam dinozaury. Skutki tej szalonej współpracy są wspaniałe
Aktualizacja: 2025-08-08T06:57:08+02:00
6:41
Siedzieli i oglądali filmy z tańczącymi papugami. Efekt? Coś pięknego
Aktualizacja: 2025-08-08T06:41:00+02:00
6:31
Niewidzialny smok z Korei. Ten myśliwiec będzie miał własny rój dronów
Aktualizacja: 2025-08-08T06:31:00+02:00
6:21
Surface Laptop 13 cali - trzy razy gromkie "tak", jedno stanowcze "nie"
Aktualizacja: 2025-08-08T06:21:00+02:00
6:11
Zegarek obserwuje twoje ciało i wykrywa nieprawidłowości. To już się dzieje
Aktualizacja: 2025-08-08T06:11:00+02:00
21:34
Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Co warto włożyć do plecaka?
Aktualizacja: 2025-08-07T21:34:44+02:00
21:32
Call of Duty i Battlefield z nowym, ważnym wymaganiem. O co chodzi?
Aktualizacja: 2025-08-07T21:32:58+02:00
20:50
ChatGPT właśnie wskoczył na wyższy poziom. Oto co potrafi GPT-5
Aktualizacja: 2025-08-07T20:50:31+02:00
20:07
Te smartfony Samsunga miały już nie żyć. A tu proszę - aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-07T20:07:32+02:00
19:31
Amerykańska armia kupuje Tesle. Będzie do nich strzelać
Aktualizacja: 2025-08-07T19:31:49+02:00
19:03
Komputery Della z krytyczną usterką. Musisz natychmiast działać
Aktualizacja: 2025-08-07T19:03:46+02:00
18:24
Allegro kusi zniżkami do -40 proc. Ale to ostatni moment
Aktualizacja: 2025-08-07T18:24:09+02:00
17:43
Galaxy S26 Edge - znamy grubość i akumulator. Współczujemy Apple’owi
Aktualizacja: 2025-08-07T17:43:09+02:00
17:10
Tablet dla ucznia - który model wybrać? Ranking ofert na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-08-07T17:10:34+02:00
17:01
Przystanek zawalczy z upałem i… hałasem. Powinno być takich więcej
Aktualizacja: 2025-08-07T17:01:45+02:00
16:41
Orange uruchamia ważną usługę. Ułatwi rozmowy niedosłyszącym
Aktualizacja: 2025-08-07T16:41:32+02:00
15:57
Samsung po cichu wprowadził nowy smartfon. Wyjątkowo tani
Aktualizacja: 2025-08-07T15:57:38+02:00
15:14
Głupi żart na streamie sparaliżował kolej. Kara będzie surowa
Aktualizacja: 2025-08-07T15:14:27+02:00
14:50
Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Konfigurujemy biurko, czyli miejsce do pracy i nauki
Aktualizacja: 2025-08-07T14:50:39+02:00
14:00
Płać jak król - jeden gest ręką, a cały sklep w szoku. mBank z wyjątkową ofertą
Aktualizacja: 2025-08-07T14:00:28+02:00
13:07
Nowy sposób zbierania Żappsów. Dostaniesz je nie tylko za zakupy
Aktualizacja: 2025-08-07T13:07:08+02:00
12:50
A tak Włochy wydają kasę na "obronność". Zbudują niesamowity most
Aktualizacja: 2025-08-07T12:50:25+02:00
12:08
Wyrzucił setki milionów dolarów na śmietnik. Teraz chce się dorobić na swojej tragedii
Aktualizacja: 2025-08-07T12:08:58+02:00
11:29
Kontenery na odzież znikną z miast. Oto co je zastąpi
Aktualizacja: 2025-08-07T11:29:17+02:00
10:51
Google twierdzi, że wcale nie zabija internetu. "Nie ma wyboru"
Aktualizacja: 2025-08-07T10:51:19+02:00
10:02
Kosmici czy kometa? Zagadkowy obiekt pędzi w stronę Słońca
Aktualizacja: 2025-08-07T10:02:06+02:00
9:49
Złożył i rozłożył Z Folda 7 200 tys. razy. Co się stało potem?
Aktualizacja: 2025-08-07T09:49:51+02:00
9:01
Sprawdzili teren pod pierwszą polską elektrownię jądrową. 22 km odwiertów
Aktualizacja: 2025-08-07T09:01:29+02:00
8:25
Samsung po cichu wypuścił nowe słuchawki. Znamy cenę Galaxy Buds3 FE
Aktualizacja: 2025-08-07T08:25:31+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA