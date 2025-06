Słynna czarna dziura szokuje. Policzyli jej prędkość i usiedli z wrażenia

Wynik? Prędkość rotacji wynosi co najmniej 80 proc. maksymalnej teoretycznej prędkości, jaką czarna dziura może osiągnąć, zanim zacznie się destabilizować. A maksimum to 0,998 w skali 0–1, gdzie 1 to granica wyznaczona przez ogólną teorię względności. Tymczasem M87 plasuje się przy 0,8 lub wyżej, co czyni ją jednym z najbardziej ekstremalnych obiektów rotujących we wszechświecie.