Odkryto największą eksplozję od czasu wielkiego wybuchu

Zespół badaczy z Uniwersytetu Hawajskiego, kierowany przez Jasona Hinkle’a, zauważył, że te kosmiczne eksplozje są aż 10 razy jaśniejsze niż klasyczne przypadki rozerwania gwiazd przez czarne dziury. I to nie wszystko – ich światło utrzymuje się przez wiele lat, a ilość energii, jaką emitują, przekracza nawet 25-krotnie to, co znamy z najbardziej energetycznych supernowych.