Zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku Alfa Centauri. Do obcych gwiazd zaniosą nas żagle

Naukowcy wykorzystali sprzęt Kavli Nanoscience Institute w Caltech oraz technikę zwaną litografią wiązką elektronową, aby precyzyjnie utworzyć wzór membrany azotku krzemu o grubości zaledwie 50 nanometrów, tworząc coś, co wygląda jak mikroskopijna trampolina. 50 nanometrów to zaledwie 0,00005 milimetra. Dla porównania grubość ludzkiego włosa to średnio od 0,04 do 0,06 mm.