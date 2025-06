Skocz do Żabki na stację benzynową. Potężna ofensywa giganta handlu

Żabka eksperymentuje z formatem sklepów przy stacjach paliw od 2021 roku, kiedy to w miejscowości Krosno k. Mosiny (woj. wielkopolskie) otwarto pierwszy pilotażowy sklep w nowym formacie. W nim klienci sklepu mogą zapłacić za paliwo bezpośrednio przy kasie w Żabce, co znacząco skraca czas obsługi czy skorzystać z dobrze znanej oferty gastronomicznej Żabka Café, z ciepłymi przekąskami, hot dogami i napojami. Dodatkowo placówka oferuje szeroki wybór produktów przydatnych kierowcom, takich jak oleje silnikowe, płyny do spryskiwaczy czy akcesoria samochodowe - asortymentu niedostępnego w większości standardowych sklepów sieci.