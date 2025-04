W Żabce kupisz iPhone'a lub PS5. I dostaniesz hamburgera za darmo

Żabka już dawno przestała być tylko sklepem na rogu, gdzie wpadasz po szybkie zakupy. Coraz śmielej wkracza na terytorium aplikacji do wszystkiego, a jej mobilna apka staje się centrum zarządzania codziennymi sprawami. Pamiętasz czasy, gdy główną funkcją było zbieranie punktów lojalnościowych? To był dopiero początek. Teraz Żabka aspiruje do bycia czymś więcej niż tylko wirtualną kartą lojalnościową, przekształcając się w platformę ułatwiającą życie w mieście na wielu płaszczyznach.