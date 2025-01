Ta Żabka Nano powstała w nietypowym miejscu. Tak sprawdzają nowe rozwiązania

Jako że do prawidłowego działania niezbędny jest szybki internet to do Żabki Nano w miasteczku Orange dostarczono podwójne łącze internetowe: światłowód i Internet Bezprzewodowy Premium 5G od Orange. Jak wyjaśniono, sklep ma duże wymagania co do „przepustowości pasma i dostępności usług, które w oczywisty sposób są krytyczne w bezobsługowym modelu działania”, więc dlatego zdecydowano się na takie rozwiązanie.